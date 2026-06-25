 2026-06-24T10:25:44.617Z

Allgemeines

Bezirksliga Enz-Murr: Die FuPa-Elf der Saison steht fest

Die Top-Spieler der Saison 2025/2026 aus der Bezirksliga Enz-Murr

von ts · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Sophie Benkstein / FuPa-Grafik

Verlinkte Inhalte

Bezirksliga Enz-Murr
Heimsheim II
Besigheim II
Grünwettersb
08 Bissingen II

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.

Das ist die Elf der Saison der Bezirksliga Enz-Murr

Torhüter

Lukas Lohfink (SV Germania Bietigheim): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche.

Abwehr

Tom Kühnle (TASV Hessigheim): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche.

Pascal Schöbinger (SV Germania Bietigheim): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche.
Daniel Divkovic (NK Croatia Bietigheim): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche.

Mittelfeld

Jannik Egger (TASV Hessigheim): Sieben Nominierungen für die Elf der Woche.

Dominik Hoffmann (TV Aldingen): Acht Nominierungen für die Elf der Woche.

Tim Widmaier (TSV Heimsheim): Zwölf Nominierungen für die Elf der Woche.

Brahim Santino Renz (TV Oeffingen): Vierzehn Nominierungen für die Elf der Woche.

Angriff

Tim Dettinger (ASC Grünwettersbach): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche.

Pascal Wolter (Spvgg Besigheim): Sieben Nominierungen für die Elf der Woche.

Lino Widmaier (TSV Heimsheim): Neun Nominierungen für die Elf der Woche.

❗In der FuPa-Elf der Saison wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________