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Bezirksliga Enz-Murr: Die FuPa-Elf der Saison steht fest
Die Top-Spieler der Saison 2025/2026 aus der Bezirksliga Enz-Murr
Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.
Das ist die Elf der Saison der Bezirksliga Enz-Murr
Torhüter
Lukas Lohfink (SV Germania Bietigheim): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche.
Abwehr
Tom Kühnle (TASV Hessigheim): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche.
Pascal Schöbinger (SV Germania Bietigheim): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche.
Daniel Divkovic (NK Croatia Bietigheim): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche.
Mittelfeld
Jannik Egger (TASV Hessigheim): Sieben Nominierungen für die Elf der Woche.
Dominik Hoffmann (TV Aldingen): Acht Nominierungen für die Elf der Woche.
Tim Widmaier (TSV Heimsheim): Zwölf Nominierungen für die Elf der Woche.
Brahim Santino Renz (TV Oeffingen): Vierzehn Nominierungen für die Elf der Woche.
Angriff
Tim Dettinger (ASC Grünwettersbach): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche.
Pascal Wolter (Spvgg Besigheim): Sieben Nominierungen für die Elf der Woche.
Lino Widmaier (TSV Heimsheim): Neun Nominierungen für die Elf der Woche.
❗In der FuPa-Elf der Saison wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.