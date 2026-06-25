Bezirksliga Enz-Murr: Die FuPa-Elf der Saison steht fest

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– Foto: Sophie Benkstein / FuPa-Grafik

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Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.

Das ist die Elf der Saison der Bezirksliga Enz-Murr Torhüter

Lukas Lohfink (SV Germania Bietigheim): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche. Abwehr

Tom Kühnle (TASV Hessigheim): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche.

Pascal Schöbinger (SV Germania Bietigheim): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche.

Daniel Divkovic (NK Croatia Bietigheim): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche.

Mittelfeld Jannik Egger (TASV Hessigheim): Sieben Nominierungen für die Elf der Woche. Dominik Hoffmann (TV Aldingen): Acht Nominierungen für die Elf der Woche. Tim Widmaier (TSV Heimsheim): Zwölf Nominierungen für die Elf der Woche. Brahim Santino Renz (TV Oeffingen): Vierzehn Nominierungen für die Elf der Woche.

Angriff

Tim Dettinger (ASC Grünwettersbach): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche. Pascal Wolter (Spvgg Besigheim): Sieben Nominierungen für die Elf der Woche. Lino Widmaier (TSV Heimsheim): Neun Nominierungen für die Elf der Woche.