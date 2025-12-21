 2025-12-17T10:26:01.779Z

Allgemeines
Bezirksliga Enz-Murr: Die FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte steht fest

Die Top-Spieler der Saison 2025/2026 aus der Bezirksliga Enz-Murr

Bezirksliga Enz-Murr
SV Germania
08 Bissingen II
FC Marbach
TSV Phönix

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.

Das ist die Elf der ersten Saisonhälfte in der Bezirksliga Enz-Murr

Torhüter

Mehmet Gündüz (TSV Heimsheim)

Defensive

Pascal Schöbinger (SV Germania Bietigheim)

Florian Frenkel (TASV Hessigheim)

Silas Hilligardt (FV Löchgau II)

Mittelfeld

Tim Widmaier (TSV Heimsheim)

Leon Macan (SV Germania Bietigheim)

Brahim Santino Renz (TV Aldingen)

Dominik Hoffmann (TV Aldingen)

Angriff

Lino Widmaier (TSV Heimsheim)

Egzon Krajki (TSV Münchingen)

Burak Yalman (FC Marbach)

❗ In der FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.

