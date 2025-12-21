Bezirksliga Enz-Murr: Die FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte steht fest

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.
Mehmet Gündüz (TSV Heimsheim)
---
Pascal Schöbinger (SV Germania Bietigheim)
Florian Frenkel (TASV Hessigheim)
Silas Hilligardt (FV Löchgau II)
---
Tim Widmaier (TSV Heimsheim)
Leon Macan (SV Germania Bietigheim)
Brahim Santino Renz (TV Aldingen)
Dominik Hoffmann (TV Aldingen)
---
Lino Widmaier (TSV Heimsheim)
Egzon Krajki (TSV Münchingen)
Burak Yalman (FC Marbach)
---
❗ In der FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.