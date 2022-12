Bezirksliga-Endspiel-Serie startet zum Jahresabschluss Mit einem Sieg gegen die SG Kirschweiler will die SG Pfaffen-Schwabenheim eine Aufholjagd starten

Mit gerade einmal sechs Punkten aus 16 Spielen stehen die Kombinierten als Tabellenschlusslicht bereits jetzt mit einem Bein in der A-Klasse. 14 Punkte sind es schon jetzt auf den wohl sicheren fünftletzten Platz. Drei Punkte könnten es nach dem Kellerduell gegen den Aufsteiger sein, der mit 12 Zählern noch am ehesten in Reichweite der Mannschaft von Luca Wolf ist. Die Marschrichtung der Gastgeber ist entsprechend eindeutig: Im letzten Spiel des Jahres müssen drei Punkte her, egal wie. Mit dem erst dritten Erfolgserlebnis dieser Spielzeit im Rücken könnte man sich dann in der Vorbereitung auf die Mission Klassenverbleib vorbereiten.

Möglich ist dieses Unterfangen ohne Zweifel, hat die SG doch schon mehrfach ihre Wettbewerbsfähigkeit unter Beweis gestellt. Doch neben der Pechsträhne, die man unbedingt abstreifen sollte, braucht es auch wesentlich konstantere Leistungen und mehr Disziplin, um aus dem Tabellenkeller zu kommen. Wie abhängig man dabei von den Toren Benjamin Mayers ist, der 26-Jährige erzielte 11 der 22 Saisontore, liegt auf der Hand. Immerhin: Alle Punkte in dieser Runde holte man auf eigenem Platz. So hoffen die Kombinierten, auf die in 2023 eine ganze Reihe Endspiele wartet, dass man zum Jahresabschluss die Kehrtwende einleiten kann.