Bezirksliga-Endspiel: Der Sieger ist definitiv gerettet

Der SV Hutthurm um Marco Baumgartner (am Ball) hofft auf ein Happy End einer komplizierten Saison – Foto: Robert Geisler

Da die (Landesliga-)Chancen des FC Ergolding nach der 1:3-Heimpleite gegen den FC Moosinning rapide gesunken sind, hat das Duell zwischen dem SV Hutthurm und dem TV Geisenhausen einen echten Endspielcharakter. Der Sieger ist für die kommende Bezirksliga-Spielzeit qualifiziert, der Verlierer muss hoffen, dass Ergolding am Samstagabend im Landkreis Erding einen Glanztag erwischt und vielleicht doch noch den Sprung in die dritthöchste Amateurklasse schafft. Das Match zwischen "Huading" und Geisenhausen wird am Freitagabend um 19 Uhr in Roßbach von Bayernliga-Referee Tim Grunert angepfiffen.

Heute, 19:00 Uhr SV Hutthurm Hutthurm TV Geisenhausen Geisenhausen 19:00 live PUSH





Julian Liebenow (Spielertrainer SV Hutthurm): "Trotz des Sieges und der guten Leistung gegen Niederalteich müssen wir gegen Geisenhausen genau an diese Vorstellung anknüpfen, und dürfen nicht weniger Aufwand betreiben, denn wir haben noch nichts erreicht. Wir gehen in das Spiel, wie wenn es nur eine Möglichkeit gibt - und die ist es, zu gewinnen. Wir schauen nicht auf Ergolding, da das Rückspiel erst am Samstag ist und wir darauf keinen Einfluss haben."





Personalien: Johannes Krückl ist keine Option. Coach Liebenow, der nach seinem im vergangenen Sommer erlitten Kreuzbandriss inzwischen zu zwei Kurzeinsätzen kam, hat seit einigen Tagen eine Schwellung im Knie und konnte deshalb gegen Niederalteich nicht aktiv mitwirken. Gegen Geisenhausen muss der Stürmer ebenfalls passen.









Thomas Ertl (Sportlicher Leiter TV Geisenhausen): "Für unsere junge Mannschaft steht innerhalb einer Woche das dritte Relegationsspiel an. Die Partie gegen Sallach zeigte, dass wir die Niederlage gegen Neustadt schnell verdaut haben, dieses Mal ohne große Nervosität agierten und uns keine leichten Fehler im Abwehrverbund passierten. Es wird wieder ein 50:50-Spiel. Die treuen und vielen TVG-Fans werden unsere Mannschaft wieder maximal unterstützen. Coach Gerd Bogner und Co-Trainer Tom Ernst hoffen auf einen versöhnlichen Saisonabschluss mit dem Erreichen des Ligaerhalts."



Personalien: "Gegen Sallach hat sich erfreulicherweise niemand verletzt und somit können wir auf das siegreiche Team zurückgreifen", informiert Ertl.