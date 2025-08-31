Bezirksliga: Emanuel Dragun einziger Derby-Torschütze

Alzey-Worms. Vizemeister SV Horchheim hat am fünften Spieltag der Bezirksliga Rheinhessen den Sprung an die Tabellenspitze verpasst, liegt aber punktgleich mit dem VfR Nierstein und dem TSV Zornheim an der Spitze. Die beiden Aufsteiger TSV Gau-Odernheim II und TuS Wörrstadt fuhren erneut Dreier ein und sind schon jetzt eine Bereicherung für die Liga. Dagegen stecken Saulheim und Gundersheim im Keller fest.

TSV-Vize Fabian Tautenhahn meinte nur: „Vor 120 Zuschauern waren am Ende alle glücklich.“ Zumindest, sofern sie es mit den Platzherren hielten. Denn die Stimmungslage beim SVG war etwas anders. „Wir haben heute zwei Punkte liegen gelassen und Zornheim einen Punkt zur Kerb geschenkt“, grämte sich Guntersblum-Trainer Marian Saar. „Zur Pause müssen wir ganz klar höher als 2:0 führen – aber wir verwerten absolute Topchancen nicht und geben dann in Halbzeit zwei zu viele Spielanteile zurück an Zornheim.“ Ein Standard von Henrik Seeland und eine lange Halbraumflanke von Steffen Völker langten den Kickern von der Hahnheimer Straße für zwei starke Kopfballtreffer. Saars Fazit: „Unser Auftreten in der zweiten Halbzeit war gar nicht nach meinem Geschmack – und verärgert mich sehr.“ Tore: 0:1, 0:2 Jan Weinbach (5., 23.), 1:2, 2:2 Nils Horn (60./Kopfball, 72./Kopfball). Gelb-Rot: Badr Karn (SVG) wegen Meckerns (90.+4).

„Wir haben uns sehr schwergetan“, urteilte VfR-Coach Nico Augustin. „Unser Spiel im letzten Drittel war zu statisch und unser Passspiel insgesamt zu ungenau. Ich hoffe, das war nochmal ein Warnschuss zur rechten Zeit.“ Tore: 0:1 Wilson Nzientebong (31.) 1:1 Dominik Paul (43.) 2:1 Bastian Krummeck (52.) 2:2 Shahrokh Abolhasani (56., Foulelfmeter) 3:2 Michael Steffens (61.) 4:2 Philipp Gensler (90.). Zuschauer: 105.

„Wir waren von Beginn hellwach und haben uns mit schön heraus gespielten Toren selbst belohnt“, freute sich Hakan Akcay, Sportlicher Leiter bei Barbaros. „Der Gegner hat fast nur mit langen Bällen agiert, wurde dabei jedoch kaum gefährlich. Lediglich nach zwei individuellen Fehlern sind die Marienborner zu Abschlüssen gekommen.“ Seine Jungs seien „in allen Belangen klar überlegen“ gewesen, hätten erst nach dem vierten Treffer einen Gang zurückgeschaltet. Tore: 1:0, 2:0 Lee Weber (14., 28.), 3:0 Patrik Pavlicic (39.), 4:0, 5:0 Haris Beslic (61., 82.). Zuschauer: 50.

Eine Minute vor Ende der regulären Spielzeit gelang dem Vizemeister der Ausgleich. Doch SVH-Coach Sascha Löcher stellte auf die Frage, inwiefern dies ein glücklicher Punktgewinn für seine Jungs sei, klar: „Überhaupt nicht. Wir sind sehr gut ins Spiel gekommen, hätten früh führen können. Es gab auch gleich eine knifflige Szene, ob der Ball hinter der Linie war. Nach 22 Minuten haben wir einen unnötigen Freistoß hergeschenkt und diesen dann auch nicht ordentlich verteidigt. Dadurch war Mommenheim im Spiel – und bei uns der Stecker gezogen.“ Nach dem Wechsel war Horchheim überlegen, aber nicht zwingend. „Von den Gästen kamen sehr viele Nickligkeiten und Hektik ins Spiel, die der Schiedsrichter leider mit Gesprächskreisen therapieren wollte – was aber keinen Erfolg hatte und uns aus dem Rhythmus gebracht hat“, so Löcher. „Das 1:2 war Mommenheims einzige Chance im zweiten Durchgang und unser 2:2 fiel dann – typisch für unser Spiel an diesem Tag – nach einem Eckball.“ Im Finish habe man selbst eine doppelte Überzahl nicht mehr nutzen können, „weil das Spiel fast nur noch unterbrochen war“. Tore: 0:1 Timo Liebisch (22.), 1:1 Oguzhan Levent (43., Elfmeter), 1:2 Efe Mutlu (74.), 2:2 Jonas Fleischer (89.). Gelb-Rot: Yekta Mutlu (TSV) wegen Meckerns (79.). Heute, 12:00 Uhr TSV Gau-Odernheim Gau-Odernh. II BFV Hassia Bingen Bingen 3 2 „Mit zunehmender Spieldauer sind wir immer dominanter geworden“, sagte TSV-Teammanager Mehmet Tukac. „Die zweite Halbzeit war nur noch Kampf auf beiden Seiten.“ Hassia-Coach Steffen Reischmann sprach von einem „kampfbetonten Spiel mit wenig Fußball auf einem Mini-Platz. Zwei individuelle Fehler nach Standards haben den Unterschied in einem sonst offenen Schlagabtausch ausgemacht“. Klar sei er „bitter enttäuscht, denn wir wollten nach dem Sieg gegen Saulheim ja nachlegen – aber wir haben uns die ersten beiden Gegentore selbst reingemacht“. Fakt sei: „Diese Niederlage war absolut nicht nötig. Aber auf dem Platz hier werden noch andere verlieren, Gau-Odernheim II ist ja jetzt auch kein Fallobst.“ Tore: 1:0 Christian Hensch (21.) 2:0 Sadrack Faber (30.) 2:1 Daniel Martin (37.) 3:1 Lennart Lopes Bickel (68.) 3:2 Yannis Berg (88.). Rote Karte: Co-Trainer Marvin Kaufuß (Hassia) wegen Meckerns (90.+1). Gelb-Rot Ersan Bocut (Hassia) wegen wiederholten Foulspiels (90.).

Vor 250 Fans markierte Emanuel Dragun das entscheidende Tor (54.). „Die Wörrstädter haben sich den Derbysieg mit mehr Wille und Leidenschaft verdient“, resümierte FSV-Co-Trainer Damian Szymkow.

„Wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht und die Tore zu den richtigen Zeitpunkten erzielt“, atmete Rahul Saini, Sportlicher Leiter bei der der Fontana, nach dem ersten Dreier auf. Das Stenogramm: 1:0 Ricardo Böhringer (3.), 2:0, 3:0, 4:0 Dennis Gyamfi-Kumaning (20., 30., 32.), 5:0 Nadim El Mourabit (43.), 6:0 Wahab Ahmed (52.), 7:0 Gyamfi-Kumaning (61.), 7:1 Besart Morina (68.), 8:1 Sedat Yildirim (69.), 8:2 Omran Chehab (72.), 9:2 Maximilian Pflücke (79.).

„Ein gewonnener Punkt für uns nach der Roten Karte von unserem Paul Poseck wegen Notbremse in der 34. Minute“, konstatierte TSG-Team-Manager Volker Müller. „Das Spiel war geprägt vom Auslassen von Großchancen auf beiden Seiten.“ Tore: 1:0 Jonas Gangl (37.), 1:1 Matthias Cygon (60.), 1:2 Rico Kreutzer (78.), 2:2 Luca Schulz (84.). Zuschauer: 60.



