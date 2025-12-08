Bezirksliga: Eller 04 stoppt den Spitzenreiter

Die offizielle Herbstmeisterschaft in Gruppe 1 der Bezirksliga ist vertagt. Am vorletzten Spieltag der Hinrunde musste sich Tabellenführer MSV Düsseldorf ausgerechnet im Elleraner Derby der TSV Eller 04 mit 1:2 geschlagen geben. Damit schmolz der Vorsprung des MSV auf die unmittelbaren Verfolger auf zwei Zähler zusammen.

Wirklich böse war MSV-Coach Goran Tomic auf sein Team jedoch nicht. Im Gegenteil: „Ich kann den Jungs keinen Vorwurf machen. Es war ein Spiel auf ein Tor mit gefühlt 80 Prozent Ballbesitz für uns“, meinte der Coach des MSV. Dass es für sein Team dennoch nicht zu einem Punktgewinn reichte, hatte allerdings auch Gründe. „Wir wussten, dass der MSV Geschwindigkeitsprobleme haben würde, wenn es schnell in die Spitze geht“, konstatierte Ellers Trainer Kerim Kara.

Entsprechend groß war die Freude, als Fabian Stutz nach einem vertikal vorgefahrenen Angriff das 0:1 markierte (8.). Die Antwort der Platzherren ließ nicht lange auf sich warten. Der MSV belagerte das Tor der Gäste, die sich fortan auf das Verteidigen der knappen Führung beschränkten. Allerdings dauerte es bis nach dem Seitenwechsel, ehe Carlos Penan seinen Kopf in die Flanke von Ex-Bayern-Profi Sinan Kurt herein hielt und das 1:1 markierte (64.).

MSV-Coach Goran Tomic sah sein Team spätestens jetzt obenauf, doch die kalten Duschen folgten. Zunächst markierte der erneut geschickt freigespielte Fabian Stutz mit seinem zweiten Tor an diesem Nachmittag das 1:2 (64.). Und dann sah Shunsuke Takahashi wegen einer Notbremse auch noch die Rote Karte (81.).

In def Nachspielzeit dezimierte sich der Ligaprimus mit Rot für Edward Nkansah ein weiteres Mal. Spätestens damit war der bittere Nachmittag aus Sicht des MSV besiegelt. „Wir wären mit einer Niederlage acht Punkte hinten dran gewesen. So haben wir das Rennen an der Tabellenspitze wieder spannend gemacht“, frohlockte Ellers Trainer Kerim Kara.

Chance auf Herbstmeisterschaft

Er hat mit seinem Team nach dem Sieg im Topspiel sogar die Chance auf die Herbstmeisterschaft gewahrt. Allerdings sind die Aussichten weiter düster. Schon am Donnerstag kann der MSV die Herbstmeisterschaft bei Ratingen 04/19 II perfekt machen. Selbst wenn der Elf von Goran Tomic dies nicht gelänge, hätte die SG Benrath-Hassels (gegen den SV Uedesheim) noch Vorfahrt.

Und die TSV Eller 04? Die setzt still und heimlich alles daran, nach dem letzten Spieltag die Nase vorne zu haben. Dazu passt, dass sich Kerim Kara um die Rückkehr von Anas El-Rifai bemühh. Der Flügelspieler fand sich nach seinem Abschied weder beim FC Büderich noch bei der Holzheimer SG zurecht. Angesprochen auf El-Rifais Rückkehr an die Vennhauser Allee meinte Kerim Kara nur „kein Kommentar“. Heißt: Der einstige Unterschiedsspieler kehrt zur Rückrunde nach Eller zurück.