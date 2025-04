Bezirksliga: Eller 04 gewinnt Derby – MSV scheitert vom Punkt

Said Harouz hat in seiner Karriere schon so einiges erlebt. Von daher dürfte dem Angreifer des MSV Düsseldorf das Derby gegen die TSV Eller 04 am Sonntag auch nicht allzu lange beschäftigen. Harouz hatte den MSV an der Vennhauser Allee mit 1:0 in Führung gebracht (13.) und dann beim Stand von 2:1 für Eller 04 nach rund einer Stunde die große Chance, seine Farben zurück in Spiel zu bringen. Doch der von ihm geschossene Foulelfmeter fand nicht den Weg ins Tor der Hausherren.