Bezirksliga-Einteilung nach Einspruch: Vier Teams wechseln die Liga

Der SV Walpertskirchen legte Einspruch gegen die Ligeneinteilung der Bezirksliga ein. – Foto: Marc Marasescu/FuPa

Der WSV Walpertskirchen wollte nicht in die Nord-Gruppe der Bezirksliga. Der Verein hat seinen abgelehnten Einspruch wiederholt – und Recht bekommen.

Wie der BFV mitteilte, wurde dem Einspruch des SV Walpertskirchen Recht gegeben. Doch der Ligenwechsel betrifft nicht nur den SVW. Der vorläufigen Gruppeneinteilung der Bezirksligen zufolge wechselt neben Walpertskirchen auch der FC Langengeisling von der Nord in die Ost.

Der SV Dornach und der FC Aschheim, ursprünglich in die Ost-Gruppe eingeteilt, wechseln stattdessen in die Bezirksliga Nord. In der Bezirksliga Süd gab es bislang keine Veränderungen. In dieser Woche dürfen die Teams noch Einspruch gegen die Ligeneinteilung einlegen. Nach Ende der Frist ist die Einteilung rechtskräftig.

„Die waren richtig stark“, blickt WSV-Trainer Josef Heilmeier auf das Testspiel am Dienstag letzter Woche beim SV Aubing zurück. 0:3 (0:1) musste sich Walpertskirchen im westlichsten Stadtteil Münchens gegen einen Gegner geschlagen geben, der in gut zwei Wochen in seine zweite Landesligasaison startet.

Verbands-Gericht muss entscheiden

An diesem vorletzten Juli-Wochenende startet auch der WSV in seine zweite Saison in der Bezirksliga. Nur in welcher Gruppe, das ist noch in der Schwebe. Gegen die Einteilung in die Nord-Gruppe hatte man aufgrund wesentlich größerer Entfernungen Einspruch eingelegt. „Und weil aus keinem anderen Landkreis Mannschaften in zweierlei Gruppen aufgeteilt wurden“, erklärt Trainer Heilmeier. Der Einspruch wurde inzwischen abgelehnt, von WSV-Seite aber wiederholt und liegt nun beim Verbands-Sportgericht.

Nach der Teilnahme an einem Turnier in Kirchasch mit einem Sieg gegen Kreisligist Lengdorf und einer Niederlage gegen Bayernligist Schwaig folgen nun zwei Tests gegen Bezirksligisten. Am heutigen Dienstag ist um 19.45 Uhr der SV Untermenzing aus der Bezirksliga Süd zu Gast. Der FC Ergolding aus der Bezirksliga Niederbayern West, der in der zweiten Landesliga-Aufstiegsrunde am FC Moosinning gescheitert ist, ist am Samstag um 14 Uhr der Sparringspartner in der Walpertskirchener Solarland Bayern-Arena.