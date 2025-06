Bezirksliga-Einteilung: »Desaster« für Plattlling

Hätte die SG Mallersdorf / Grafentraubach am Freitagabend das letzte Bezirksliga-Ticket ergattert, wäre die Einteilung für die beiden Bezirksligen völlig unproblematisch gewesen. Da sich aber in Haidlfing der SV Hofkirchen den letzten Platz in der vierthöchsten Amateurklasse sichern konnte, gibt es einen Härtefall. Aufsteiger SpVgg Plattling ist in die Bezirksliga West eingeteilt worden und darf damit nicht gegen seine Landkreiskontrahenten SpVgg GW Deggendorf, SpVgg Niederalteich und FC Künzing ran.