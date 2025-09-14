Bezirksliga: Ein Trio trennt nur die Tordifferenz

Auf und davon: Der Rüdesheimer Fabio Pawlowitz (links) rennt Pfaffen-Schwabenheims Muhammed Naci Kortoglu davon und macht sich auf den Weg zum 1:0 des VfL, der am Ende 2:1 gewann. Foto: Edgar Daudistel

Region. Weiterhin eng geht es an der Spitze der Fußball-Bezirksliga Nahe zu. Primus SG Weinsheim und die Verfolger SG Fürfeld und TSG Planig trennt nach Runde sieben nur das Torverhältnis.

Gestern, 19:00 Uhr SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein SC Birkenfeld SC Birkenfeld 4 1 Abpfiff

„Es war das erwartet schwere Kerbespiel“, berichtete Fürfelds Trainer Sebastian Kilp. „Birkenfeld war gut im Spiel und hat auch den fußballerischen Ansatz gesucht.“ Das Ergebnis sei klarer ausgefallen, als der Leistungsunterschied gewesen sei. „Der Elfer zum 2:0 war sehr wichtig, da die Birkenfelder in dieser Phase gedrückt haben“, betonte Kilp. „Wir mussten viel brummen.“ Torfolge: 1:0 Frederik Azzouz (45.), 2:0 Marcel Beck (71., Foulelfer nach Foul an Fiel Daniel), 3:0 Fiel Daniel (75.), 3:1 Wladislaw Sontag (87.), 4:1 Marcel Beck (90.).

„Die erste Halbzeit war indiskutabel“, schimpfte Planigs Übungsleiter Christoph Schenk. „Mit Ball war alles soweit in Ordnung. Wir gehen gegen einen tief und leidenschaftlich verteidigenden Gegner früh in Führung. Das Spiel gegen den Ball war aber – wie schon in der Vorwoche – nicht vorhanden.“ Nach dem Wechsel hätten sich seine Jungs gesteigert. „Nach vorne waren wir druckvoll, aber Blau-Weiss hat sich in alles rein geworfen, sodass wir lange auf das Siegtor warten mussten.“ Torfolge: 1:0 Adonai Asani (2.), 1:1 Martin Gert (19.), 1:2 Akim Ibis (30.), 2:2 Belmin Kurpejovic (52.), 3:2 Yannick Gaul (83.), 4:2 Noel Schywalski (90.+3).

„Unseren beiden Platzverweisen in der Schlussphase ist jeweils ein taktisches Foulspiel vorausgegangen“, so Winzenheims Coach Ercan Ürün. An der Niederlage gab es für ihn nichts zu deuteln: „Die Mörschieder waren besser.“ Torfolge: 1:0 Bastian Schwinn (10.), 1:1 Ezz Jalkama (35.), 2:1 Fabian Rosner (41.), 3:1 Niklas Munsteiner (73.). Gelb-Rote Karten: Mörschied (85.), Seki Mourteza (TuS/70.) und Klaudio Rechebi (TuS/83.).

„In der ersten Halbzeit hat uns unser Torwart Marcel Redschlag im Spiel gehalten“, erläuterte Bockenaus Coach Jannik Huber. „Da mussten wir eine intensive Phase überstehen und hatten Glück. Den Beginn von Halbzeit zwei haben wir verschlafen, waren aber von der 55. Bis zur 80. Minute richtig im Spiel.“ Mit ihrer dritten hundertprozentigen Chance gelang den Bockenauern der Ausgleich. „In den letzten zehn Minuten haben wir es super verteidigt und keine große Chance mehr zugelassen“, sagte Huber. „Aufgrund der zweiten Halbzeit war es ein verdienter Punktgewinn bei einem starken Gegner.“ Torfolge: 1:0 Michel Hahn (49)., 1:1 Maxi Mank (68.).

„Wir haben auch in dieser Höhe verdient gewonnen“, machte SGW-Trainer Andy Baumgartner deutlich. „Vor der Pause haben wir es versäumt, das Spiel komplett zuzumachen. Aber wir haben es in der zweiten Halbzeit genauso griffig und gut gemacht.“ Baumgartner sprach von einer „geschlossen starken Mannschaftsleistung – aggressiv und sehr gut in den Zweikämpfen.“ Torfolge: 0:1 Lorenz Saadalla Ayoob (4.), 0:2 Philipp Bäder (18., Kopfball), 0:3 Jannik Drouet (33., Traumtor), 0:4 Max Bernhard (51.), 0:5 Drouet (64.).

„Wir sind zurzeit nicht auf der Höhe, um in der Bezirksliga zu punkten“, befand Luca Czarnecki, Sportlicher Leiter der Guldenbachtaler. „Wir haben wiederholt die Griffigkeit und den letzten Willen vermissen lassen. Daran gilt es zu arbeiten.“ Torfolge: 1:0 Matthias Krzyzowski (14.), 2:0 Sinan Sas (16.), 2:1 Marvin Matthiae (22., Elfmeter), 2:2 Julian Wolf (51.), 3:2 Sas (60.).

„Wir sind gut ins Spiel reingekommen mit dem frühen Führungstreffer“, sagte Rüdesheims Co-Trainer Cihat Yakut. „Es war ein offenes Spiel. Nach dem 1:1 durch einen Freistoß haben wir nur noch wenig zugelassen.“ Mit seinem starken Außenrist sorgte VfL-Spielertrainer Baris Yakut für das Siegtor. „Baris hat uns befreit“, schwärmte Cihat Yakut. Nach der Ampelkarte gegen Pfaffen-Schwabenheims Benjamin Mayer (68.) kontrollierte der VfL das Geschehen: „Am Ende hätten noch ein, zwei Tore mehr für uns fallen können.“ Nach Foul an Baris Yakut verschoss Rüdesheims Alex Merk noch den Strafstoß (73.). Torfolge: 1:0 Fabio Pawlowitz (3.), 1:1 Benjamin Mayer (25.), 2:1 Baris Yakut (75.). Spiel im Stenogramm