Bezirksliga: Ein Quartett braucht Abstand nach unten

Die SG Weinsheim marschiert an der Spitze der Bezirksliga Nahe vorneweg. Nun steht das vermeintlich einfache Heimspiel gegen Bockenau an. Dahinter nehmen sich die Verfolger SC Idar-Oberstein II und die SG MMM gegenseitig die Punkte weg. Auch die SG Fürfeld hat mit dem Heimspiel gegen Oberhausen eine vermeintlich machbare Aufgabe vor der Brust. Zuletzt aufsteigende Form zeigt Schlusslicht Blau-Weiß Idar-Oberstein und will beim SC Birkenfeld überraschen. Vor den drei Teams am Tabellenende haben gleich vier Teams 16 Punkte, müssen also dringend Zähler einfahren, um sich ein Polster nach unten aufzubauen. Betroffen sind: Die SG Guldenbachtal (in Kirn), die Spvgg. Nahbollenbach (gegen Mörschied), der VfL Rüdesheim (gegen Planig) und der TuS Pfaffen-Schwabenheim (gegen Winzenheim).