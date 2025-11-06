Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligabericht
Der VfL Rüdesheim hat als eines von vier Teams in der Bezirksliga momentan 16 Punkte auf dem Konto. – Foto: Sebastian Bohr - Archiv
Bezirksliga: Ein Quartett braucht Abstand nach unten
Gleich vier Teams aus dem unteren Tabellenmittelfeld mit 16 Zählern gleichauf und zum Punkten verdammt +++ Weinsheim kann weiter marschieren
Die SG Weinsheim marschiert an der Spitze der Bezirksliga Nahe vorneweg. Nun steht das vermeintlich einfache Heimspiel gegen Bockenau an. Dahinter nehmen sich die Verfolger SC Idar-Oberstein II und die SG MMM gegenseitig die Punkte weg. Auch die SG Fürfeld hat mit dem Heimspiel gegen Oberhausen eine vermeintlich machbare Aufgabe vor der Brust. Zuletzt aufsteigende Form zeigt Schlusslicht Blau-Weiß Idar-Oberstein und will beim SC Birkenfeld überraschen. Vor den drei Teams am Tabellenende haben gleich vier Teams 16 Punkte, müssen also dringend Zähler einfahren, um sich ein Polster nach unten aufzubauen. Betroffen sind: Die SG Guldenbachtal (in Kirn), die Spvgg. Nahbollenbach (gegen Mörschied), der VfL Rüdesheim (gegen Planig) und der TuS Pfaffen-Schwabenheim (gegen Winzenheim).