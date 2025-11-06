 2025-10-30T14:25:35.653Z

Ligabericht
Der VfL Rüdesheim hat als eines von vier Teams in der Bezirksliga momentan 16 Punkte auf dem Konto.
Der VfL Rüdesheim hat als eines von vier Teams in der Bezirksliga momentan 16 Punkte auf dem Konto. – Foto: Sebastian Bohr - Archiv

Bezirksliga: Ein Quartett braucht Abstand nach unten

Gleich vier Teams aus dem unteren Tabellenmittelfeld mit 16 Zählern gleichauf und zum Punkten verdammt +++ Weinsheim kann weiter marschieren

Die SG Weinsheim marschiert an der Spitze der Bezirksliga Nahe vorneweg. Nun steht das vermeintlich einfache Heimspiel gegen Bockenau an. Dahinter nehmen sich die Verfolger SC Idar-Oberstein II und die SG MMM gegenseitig die Punkte weg. Auch die SG Fürfeld hat mit dem Heimspiel gegen Oberhausen eine vermeintlich machbare Aufgabe vor der Brust. Zuletzt aufsteigende Form zeigt Schlusslicht Blau-Weiß Idar-Oberstein und will beim SC Birkenfeld überraschen. Vor den drei Teams am Tabellenende haben gleich vier Teams 16 Punkte, müssen also dringend Zähler einfahren, um sich ein Polster nach unten aufzubauen. Betroffen sind: Die SG Guldenbachtal (in Kirn), die Spvgg. Nahbollenbach (gegen Mörschied), der VfL Rüdesheim (gegen Planig) und der TuS Pfaffen-Schwabenheim (gegen Winzenheim).

Die Partien des Spieltags im Überblick:

So., 09.11.2025, 14:45 Uhr
TuS Pfaffen-Schwabenheim
TuS Pfaffen-SchwabenheimPfaffen Sch.
TUS Winzenheim
TUS WinzenheimWinzenheim
14:45

So., 09.11.2025, 14:45 Uhr
SG VfR 07 Kirn / Kirn-Sulzba.
SG VfR 07 Kirn / Kirn-Sulzba.SG VfR 07 Kirn
SG Guldenbachtal
SG GuldenbachtalSG Guldenbachtal
14:45

So., 09.11.2025, 14:45 Uhr
SC Birkenfeld
SC BirkenfeldSC Birkenfeld
FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein
FSV Blau-Weiß Idar-ObersteinFSV Blau-Weiß Idar-Oberstein
14:45

So., 09.11.2025, 14:45 Uhr
SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein
SG Fürfeld/Neu-Bamberg/WöllsteinSG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein
SV Oberhausen
SV OberhausenSV Oberhausen
14:45

So., 09.11.2025, 14:45 Uhr
Spvgg. Nahbollenbach
Spvgg. NahbollenbachSpvgg. Nahbollenbach
TuS Mörschied
TuS MörschiedTuS Mörschied
14:45

So., 09.11.2025, 14:45 Uhr
VfL Rüdesheim
VfL RüdesheimVfL Rüdesheim
TSG 1862 Planig
TSG 1862 PlanigTSG Planig
14:45

So., 09.11.2025, 15:00 Uhr
SG Weinsheim
SG WeinsheimSG Weinsheim
TSV Bockenau
TSV BockenauTSV Bockenau
15:00live

So., 09.11.2025, 15:30 Uhr
SC 07 Idar-Oberstein
SC 07 Idar-ObersteinIdar-Oberst. II
SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim
SG Merxheim/Monzingen/MeddersheimSG Merxheim/Monzingen/Meddersheim
15:30live

