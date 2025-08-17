Bezirksliga: Ein Duo behält die weiße Weste

„Dass es zur Halbzeit 2:2 steht, ist verrückt“, sagte TSG-Trainer Christoph Schenk. „Wir haben sechs klare Chancen, vergeben aber eine nach der anderen und laden den Gegner mit einfachen Fehlern zu Toren ein. Die Jungs sind aber cool geblieben, haben auf ihre Offensivstärke vertraut. Das Spiel ist auch in der zweiten Hälfte einseitig verlaufen – und wir haben dann unsere Tore gemacht.“ TSV-Coach Jannik Huber: „Nach anfänglichen Problemen war unsere Leistung ab Minute 25 sehr gut, mit zwei schön herausgespielten Toren haben wir den Ausgleich gemacht, dann aber direkt in Minute 48 durch einen Fehler das 2:3 gefangen. Nach dem 2:4 waren wir wieder gut im Spiel, hatten durch Benni Schiel und Julian Brückner Riesenchancen. In der 65. Minute hatten wir einen super Angriff, kommen am 16er nicht in den Abschluss, verlieren den Ball und bekommen im Gegenzug das 2:5 – dann war es leider vorbei.“ Hubers Fazit: „Die Leistung war eine andere als in Winzenheim. Dennoch hat am Ende auch die individuelle Qualität von Planig das Spiel entschieden.“ Torfolge: 1:0 Burak Tasci (7.), 2:0 Adonai Asani (25.), 2:1 Benjamin Schiel (32.), 2:2 Julian Brückner (39.), 3:2, 4:2, 5:2 Noel Schywalski (48., 53., 63.), 6:2 Mourad Bouchnafa (86.).