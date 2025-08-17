Bezirksliga: Ein Duo behält die weiße Weste

Region. Nach dem dritten Spieltag in der Bezirksliga Nahe bilden SG Weinsheim (3:1 gegen Aufsteiger SV Oberhausen) und SC Idar II (5:1 in Nahbollenbach) mit der Idealausbeute von neun Punkten das Spitzenduo. TSV Bockenau (2:6 in Planig) und Oberhausen indes stehen weiter ohne Punkt da.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung.
„Dass es zur Halbzeit 2:2 steht, ist verrückt“, sagte TSG-Trainer Christoph Schenk. „Wir haben sechs klare Chancen, vergeben aber eine nach der anderen und laden den Gegner mit einfachen Fehlern zu Toren ein. Die Jungs sind aber cool geblieben, haben auf ihre Offensivstärke vertraut. Das Spiel ist auch in der zweiten Hälfte einseitig verlaufen – und wir haben dann unsere Tore gemacht.“ TSV-Coach Jannik Huber: „Nach anfänglichen Problemen war unsere Leistung ab Minute 25 sehr gut, mit zwei schön herausgespielten Toren haben wir den Ausgleich gemacht, dann aber direkt in Minute 48 durch einen Fehler das 2:3 gefangen. Nach dem 2:4 waren wir wieder gut im Spiel, hatten durch Benni Schiel und Julian Brückner Riesenchancen. In der 65. Minute hatten wir einen super Angriff, kommen am 16er nicht in den Abschluss, verlieren den Ball und bekommen im Gegenzug das 2:5 – dann war es leider vorbei.“ Hubers Fazit: „Die Leistung war eine andere als in Winzenheim. Dennoch hat am Ende auch die individuelle Qualität von Planig das Spiel entschieden.“ Torfolge: 1:0 Burak Tasci (7.), 2:0 Adonai Asani (25.), 2:1 Benjamin Schiel (32.), 2:2 Julian Brückner (39.), 3:2, 4:2, 5:2 Noel Schywalski (48., 53., 63.), 6:2 Mourad Bouchnafa (86.).
Die Platzherren starteten perfekt. Luca Czarnecki führte geistesgegenwärtig einen Freistoß auf David Reeg aus, der trocken ins linke Eck traf. „Danach war es ein Spiel auf Augenhöhe, mit einem für uns ärgerlichen Ausgleich unmittelbar vor der Halbzeit“, so Luca Czarnecki, Sportlicher Leiter der SG. „Nach der Halbzeit hatte Winzenheim Übergewicht, aber wir standen sicher. Mit der Zeit nahm die Unruhe auf dem Platz durch Winzenheimer Seite Fahrt auf. In diese Phase haben wir einen tollen Konter ausgespielt.“ In der Nachspielzeit machten die Platzherren den Deckel drauf. Gästecoach Ercan Ürün sprach von einer „bitteren und unnötigen Niederlage“. Torfolge: 1:0 David Reeg (2.), 1:1 Merdan Köse (45.+7), 2:1, 3:1 Marvin Matthiae (81., 90.+7/Elfmeter). Rote Karte: Valon Kerolli (TuS/87.) und Dimitrij Chwanov (TuS/ 90.+1). Gelb-Rot: Oliver Pfeiffer (SG/90.+3).
„Ein gutes Spiel unserer Mannschaft“, lobte VfL-Co-Trainer Cihat Yakut. „Wir haben das umgesetzt, was wir im Training angesprochen hatten – und einfache Fehler vermieden. Am Ende hat das Glück gefehlt, da wir noch zwei Pfostenschüsse durch Youssef Rabaa und einen Außenrist-Freistoß in der 90. Minute meinem Bruder Baris Yakut hatten, den Gäste-Torwart Kevin Krämer gerade noch so gehalten hat. Mit dem einen Punkt können wir leben.“ SG-Coach Sebastian Kilp: „Eine gerechte Punkteteilung, beide Teams haben noch ein Abseitstor erzielt bzw. Aluminiumtreffer gehabt – für uns hat Peter Frey an die Latte geköpft und im Nachschuss Junior Mahalacane an den Pfosten. Wir waren in der ersten Halbzeit besser im Spiel, nach dem Wechsel war es sehr zerfahren.“
„Ein solider Pflichtsieg“, urteilte SGW-Trainer Andy Baumgartner. „Wir haben im letzten Drittel ein bisschen zu schlampig gespielt gegen einen tief stehenden Gegner. Vom Spielverlauf her war es nicht so knapp, wie es das Ergebnis sagt.“ Torfolge: 1:0 Nico Kuss (45.), 2:0 Lorenz Saadalla Ayoob (45.+2), 2:1 Sinan Sas (48.), 3:1 Kuss (81.).
„Da wir momentan zu viele Höhen und Tiefen im Spiel haben ist der Punkt okay“, machte TuS-Spielertrainer Beytullah Kurtoglu deutlich. „Der Punkt war wichtig und am Ende auch gerecht. Beide Teams hatten gute Phasen im Spiel – wir müssen wieder in unsere Form finden.“ Torfolge: 0:1 Benjamin Mayer (25.), 1:1, 2:1 Pascal Knapp (41., 49.), 2:2 Ege Akyokuc (77.). Rote Karte: FSV (90.+3).
Weitere Spiele: