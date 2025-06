Bezirksliga-Duell mit Spannung, Toren und zwei Platzverweisen

In einem intensiven und umkämpften Bezirksliga-Spiel musste sich der 1. FC Heiningen der TSG Salach am Ende mit 1:2 geschlagen geben. Die Partie bot nicht nur drei Tore, sondern auch zwei Platzverweise in der Schlussphase.

Die Gäste aus Salach erwischten den besseren Start. Bereits in der 16. Minute brachte Jonas Herbst seine Mannschaft in Führung. Heiningen zeigte sich jedoch nur kurz geschockt und fand recht schnell eine Antwort. Acht Minuten später war es Berk Baybüyük, der in der 24. Minute den Ausgleich zum 1:1 erzielte, der gleichzeitig der Halbzeitstand war.