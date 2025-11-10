Bezirksliga-Duell in Palzing auf Trainingsplatz – Halbzeitansprache bei Dauerregen

Ein Eigentor von Maximilian Berndl entscheidet das Spiel zwischen Palzing und Altenerding, das wegen Platzproblemen auf dem Trainingsplatz stattfand.

Noch am Freitag hatte Palzings Trainer Enes Mehmedovic gesagt, dass sich der Platz in Palzing in einem sehr guten Zustande befinde, doch zwei Tage später war davon wenig zu sehen. Die Austragung des Spiels gegen Altenerding war gefährdet.

Freilich taten sich beide Teams in der Anfangsphase auf dem äußerst rutschigen Untergrund schwer, so richtig ins Spiel zu kommen. Erst nach 29 Minuten wurde es erstmals gefährlich, doch ein Kopfball von Ridwan Bello nach Flanke von Marco Baumann war zu hoch angesetzt. Diese Chance war das Startsignal für eine ereignisreiche Schlussphase im ersten Durchgang.

Das Vorspiel der Reserven fand noch auf dem Hauptplatz statt, doch der Referee befand schließlich, dass die Platzbeschaffenheit eine Austragung nicht ermöglichte. Kurzerhand wich man auf den Trainingsplatz aus, und letztlich sollte sich dies aufgrund der Spielfeldgröße als Vorteil für die Locke-Elf erweisen.

Eigentor bringt Altenerding in Front

Im Gegenzug kam Ivan Rakovic nach einer Flanke von Fabian Radlmaier an das Leder, wurde aber entscheidend bedrängt, sodass er die Kugel nicht aufs Tor brachte. Dann hatte der Altenerdinger Anhang den Torschrei auf den Lippen: Leart Bilalli legte nach Zuspiel von Marco Baumann auf Sammy Kronthaler auf, der von rechts flach nach innen spielte und Wiam Takruri fand, doch dieser scheiterte aus kurzer Distanz an Keeper Matea Kostic.

Altenerding drängte weiter, doch zwei Schüsse von Pedro Flores blieben erfolglos. Was die SpVgg nicht schaffte, erledigte dann der Palzinger Maximilian Berndl, der nach einer Ecke von Bilalli unglücklich ins eigene Netz traf (44.). Die Halbzeitansprache war ungewöhnlich: Da der Weg in die Kabine zu weit war, fand die Analyse von Coach Pedro Locke bei strömendem Regen im Freien statt. Vier Minuten nach dem Wiederbeginn wurde Takruri nach Pass von Bilalli im Strafraum von Tobias Wirth klar gefoult, doch der Pfiff blieb aus.

Altenerding rettet Sieg in Unterzahl ins Ziel

Der Regen wurde stärker und das Spiel intensiver, wobei die SpVgg dem zweiten Tor näher war. In der Schlussphase wurde es nochmal spannend, denn Baumann kassierte nach einem Foul an Marcl Radlmaier Rot (82.). Locke reagierte umgehend und brachte Defensivspieler Ajdin Nienhaus für Angreifer Takruri.

In der Nachspielzeit wurde es nochmals brenzlig. Nach einer Ecke brachte man Altenerding Leder nicht aus der Gefahrenzone, doch schließlich war es Nessim Mahas vorbehalten, den Ball zu klären. Er sicherte damit den knappen, aber verdienten Sieg der Veilchen.