Bezirksliga droht: FC Kray wirft Trainer raus und holt Issam Said

Said war schon mal in Kray, doch im vergangenen Jahrzehnt das Gesicht von Frohnhausen. Über 13 Jahre trainierte die "Löwen", mittlerweile ist er Sportdirektor und Präsident des VfB. Dem FC Kray erweist er nun einen Freundschaftsdienst und will die Klasse halten. Am Sonntag geht es zum 1. FC Lintfort, ehe am 1. Juni das wahrscheinlich entscheidende Spiel gegen den direkten Rivalen Überruhr ansteht.

Die letzten beiden Spieltage der Landesliga, Gruppe 2

33. Spieltag

Fr., 23.05.25 19:30 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - DJK Blau-Weiß Mintard

So., 25.05.25 15:00 Uhr DJK Arminia Klosterhardt - ESC Rellinghausen

So., 25.05.25 15:00 Uhr 1. FC Lintfort - FC Kray

So., 25.05.25 15:00 Uhr SV Budberg - SpVgg Steele

So., 25.05.25 15:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - SV Blau-Weiß Dingden

So., 25.05.25 15:00 Uhr PSV Wesel - Sportfreunde Hamborn 07

So., 25.05.25 15:00 Uhr SV Scherpenberg - DJK Adler Union Frintrop

So., 25.05.25 15:15 Uhr VfB Bottrop - GSV Moers

So., 25.05.25 15:30 Uhr FC Blau-Gelb Überruhr - VfB Speldorf



34. Spieltag

Mi., 28.05.25 20:00 Uhr GSV Moers - DJK Arminia Klosterhardt

Sa., 31.05.25 16:30 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - PSV Wesel

So., 01.06.25 15:00 Uhr DJK Adler Union Frintrop - Sportfreunde 97/30 Lowick

So., 01.06.25 15:00 Uhr Sportfreunde Hamborn 07 - SV Scherpenberg

So., 01.06.25 15:00 Uhr VfB Speldorf - SV Budberg

So., 01.06.25 15:00 Uhr FC Kray - FC Blau-Gelb Überruhr

So., 01.06.25 15:00 Uhr 1. FC Lintfort - ESC Rellinghausen

So., 01.06.25 15:15 Uhr SpVgg Steele - SG Essen-Schönebeck

So., 01.06.25 15:30 Uhr DJK Blau-Weiß Mintard - VfB Bottrop