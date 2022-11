Sparta Bilk tritt am Donnerstag schon wieder an. – Foto: Jürgen Gaebler

Bezirksliga: Drei Topspiele am Donnerstagabend In den Gruppe 1, 2 und 7 geht es am Donnerstag schon richtig zur Sache.

Vier Bezirksligaspiele stehen am Niederrhein am Donnerstagabend auf dem Programm, gleich drei davon sind absolute Top-Begegnungen an der Tabellenspitze. So messen sich in Gruppe 1 Sparta Bilk und die DJK Gnadental, in Gruppe 2 der TSV Ronsdorf und der ASV Mettmann und in Gruppe 7 dann auch noch die Sportfreunde Katernberg und BG Überruhr.

Heute, 19:30 Uhr DJK Sparta Bilk Sparta Bilk DJK Gnadental Gnadental 19:30 live PUSH

Im Verfolgerfeld der Gruppe 1 in der Bezirksliga kommt es zu einem Topspiel zwischen dem Vierten Sparta Bild und dem Sechsten DJK Gnadental. Nur ein Zähler trennt die beiden Teams aktuell, der Sieger der Partie rückt zumindest bis zum Wochenende auf den zweiten Tabellenplatz nach vorne. Alleine das dürfte schon Motivation genug sein. Auch Tore dürften garantiert sein. Denn nur Spitzenreiter Jüchen hat bisher mit 41 Toren so oft getroffen wie die Gnadentaler, 39-mal waren auch die Bilker in ihren 13 Spielen schon erfolgreich.

Heute, 20:15 Uhr TSV Ronsdorf Ronsdorf ASV Mettmann ASV Mettmann 20:15 PUSH

Auch in Gruppe 2 der Bezirksliga gibt es ein ganz heißes Verfolgerduell. Auch hier trennt den Zweiten Ronsdorf und den Vierten Mettmann lediglich ein Zähler, die Spitze ist gerade einmal drei bzw. vier Zähler entfernt. Der Sieger der Partie ist also ein ganz heißer Verfolger von Spitzenreiter SSV Bergisch Born, der ebenfalls im Einsatz ist.

Heute, 20:00 Uhr SSV Bergisch Born SSV Born BV Burscheid Burscheid 20:00 PUSH

Es ist allerdings recht unwahrscheinlich, dass der Spitzenreiter den Verfolgern an diesem Spieltag etwas anbietet. Der Spitzenreiter ist ebenfalls schon am Donnerstagabend im Einsatz. Das einzige noch unbesiegte Team der Liga hat es allerdings mit Schlusslicht BV Burscheid zu tun, der seinerseits erst einen Sieg und eine Punkteteilung zustande bekommen hat. Alles andere als er klarer Sieg des SSV wäre eine faustdicke Sensation.

Im Reigen der Verfolgerduelle am Donnerstagabend will auch die Gruppe 7 in der Bezirksliga nicht aus der Reihe tanzen. Hier empfängt der Vierte DJK Sportfreunde Katernberg den punktgleichen Dritten, den Landesliga-Absteiger BG Überruhr. Aktuell trennen beide Teams sieben Zähler vom starken Spitzenreiter SG Essen-Schönebeck, der bei zwei Remis bisher lediglich vier Zähler hat liegenlassen. Der Sieger der Partie bleibt der Spitze, dazwischen rangiert noch der Vogelheimer SV, zumindest dicht auf den Fersen.