Ligabericht
Im Formtief: Das Team des TuS Pfaffen-Schwabenheim (blaue Trikots).
Im Formtief: Das Team des TuS Pfaffen-Schwabenheim (blaue Trikots). – Foto: Gregor Wurdel - Archiv

Bezirksliga: Drei punktgleiche Tabellenführer nach dem Spieltag?

TuS Winzenheim und TSG Planig könnten mit der SG Weinsheim gleichziehen +++ AZ überträgt Topspiel live +++ Pfaffen-Schwabenheim will aus der Negativspirale raus

Mehr als ein Drittel der Saison ist bereits absolviert und es kristallieren sich sechs Teams heraus, die Aufstiegskampf ein ernstes Wörtchen mitreden könnten. Ganz heiß im Rennen sind Tabellenführer SG Weinsheim und die TSG Planig, die am Sonntag im absoluten Topspiel (die Allgemeine Zeitung überträgt im Livestream) aufeinandertreffen werden. Verliert Weinsheim, könnte der TuS Winzenheim mit einem Heimsieg gegen Birkenfeld punktetechnisch gleichziehen. Außerdem wollen die SG Fürfeld (in Bockenau), der SC Idar II (in Guldental) und die SG MMM (gegen Mörschied) oben dranbleiben. Den Bock umstoßen muss dringend der TuS Pfaffen-Schwabenheim, der die vergangenen sechs Spiele allesamt verloren hat und nun gegen die SG Kirn spielt. Auch der SV Oberhausen (gegen Rüdesheim) und der FSV Blau-Weiß (gegen Nahbollenbach) brauchen im Keller dringend Punkte.

Die Spiele im Überblick:

So., 19.10.2025, 15:15 Uhr
TuS Pfaffen-Schwabenheim
TuS Pfaffen-SchwabenheimPfaffen Sch.
SG VfR 07 Kirn / Kirn-Sulzba.
SG VfR 07 Kirn / Kirn-Sulzba.SG VfR 07 Kirn
15:15

So., 19.10.2025, 15:15 Uhr
SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim
SG Merxheim/Monzingen/MeddersheimSG Merxheim/Monzingen/Meddersheim
TuS Mörschied
TuS MörschiedTuS Mörschied
15:15live

So., 19.10.2025, 15:15 Uhr
SV Oberhausen
SV OberhausenSV Oberhausen
VfL Rüdesheim
VfL RüdesheimVfL Rüdesheim
15:15

So., 19.10.2025, 15:15 Uhr
FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein
FSV Blau-Weiß Idar-ObersteinFSV Blau-Weiß Idar-Oberstein
Spvgg. Nahbollenbach
Spvgg. NahbollenbachSpvgg. Nahbollenbach
15:15

So., 19.10.2025, 15:15 Uhr
SG Guldenbachtal
SG GuldenbachtalSG Guldenbachtal
SC 07 Idar-Oberstein
SC 07 Idar-ObersteinIdar-Oberst. II
15:15

So., 19.10.2025, 15:15 Uhr
TSV Bockenau
TSV BockenauTSV Bockenau
SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein
SG Fürfeld/Neu-Bamberg/WöllsteinSG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein
15:15

So., 19.10.2025, 15:15 Uhr
TUS Winzenheim
TUS WinzenheimWinzenheim
SC Birkenfeld
SC BirkenfeldSC Birkenfeld
15:15

So., 19.10.2025, 15:30 Uhr
SG Weinsheim
SG WeinsheimSG Weinsheim
TSG 1862 Planig
TSG 1862 PlanigTSG Planig
15:30live

