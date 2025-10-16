Bezirksliga: Drei punktgleiche Tabellenführer nach dem Spieltag?

Mehr als ein Drittel der Saison ist bereits absolviert und es kristallieren sich sechs Teams heraus, die Aufstiegskampf ein ernstes Wörtchen mitreden könnten. Ganz heiß im Rennen sind Tabellenführer SG Weinsheim und die TSG Planig, die am Sonntag im absoluten Topspiel (die Allgemeine Zeitung überträgt im Livestream) aufeinandertreffen werden. Verliert Weinsheim, könnte der TuS Winzenheim mit einem Heimsieg gegen Birkenfeld punktetechnisch gleichziehen. Außerdem wollen die SG Fürfeld (in Bockenau), der SC Idar II (in Guldental) und die SG MMM (gegen Mörschied) oben dranbleiben. Den Bock umstoßen muss dringend der TuS Pfaffen-Schwabenheim, der die vergangenen sechs Spiele allesamt verloren hat und nun gegen die SG Kirn spielt. Auch der SV Oberhausen (gegen Rüdesheim) und der FSV Blau-Weiß (gegen Nahbollenbach) brauchen im Keller dringend Punkte.