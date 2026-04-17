Bezirksliga-Drama: Sulz unter Druck, Gechingen lauert auf Patzer Bezirksliga Nordschwarzwald: An Spieltag 22 rücken Meisterschaftsrennen und Abstiegskampf ins Zentrum. von LS · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

In der Bezirksliga Nordschwarzwald steuert die Saison auf ihre entscheidende Phase zu, wenn am Sonntag der 22. Spieltag angepfiffen wird. Die Luft an der Spitze wird dünner, während im Tabellenkeller die nackte Existenznot regiert. Es ist ein Wochenende der Hoffnungen und Ängste, an dem jeder Fehler den Traum vom Aufstieg beenden oder den Sturz in die Bedeutungslosigkeit besiegeln kann. Das Fernduell zwischen dem Spitzenreiter aus Sulz und dem Verfolger aus Gechingen elektrisiert die Liga gleichermaßen wie die erbitterten Kämpfe um den Klassenerhalt.

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So., 19.04.2026, 15:00 Uhr VfL Nagold VfL Nagold II SV Althengstett Althengstett 15:00 PUSH

In dieser Begegnung prallen zwei Tabellennachbarn aufeinander, die jeden Punkt im Kampf um den Klassenerhalt benötigen. Die Reserve des VfL Nagold belegt mit 25 Punkten den zwölften Tabellenplatz. Dicht dahinter folgt der SV Althengstett auf Rang 13 mit 23 Punkten, wobei die Gäste noch ein Nachholspiel in der Hinterhand haben. Die Erinnerung an das torreiche Hinspiel, das Althengstett knapp mit 4:3 für sich entscheiden konnte, verspricht eine intensive Revanche. Für Nagold II geht es darum, den knappen Vorsprung zu wahren, während Althengstett mit einem Sieg in der Tabelle vorbeiziehen möchte.

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr VfR Sulz VfR Sulz TSV Möttlingen Möttlingen 15:00 PUSH

Der Tabellenführer VfR Sulz empfängt das abgeschlagene Schlusslicht aus Möttlingen. Die Rollenverteilung könnte deutlicher nicht sein: Sulz thront mit 47 Punkten an der Spitze, während der TSV Möttlingen mit lediglich 8 Zählern und einer Tordifferenz von minus 36 dem Abstieg entgegenblickt. Im Hinspiel setzte sich der Favorit bereits mit 2:0 durch. Für Sulz ist ein Heimsieg Pflicht, um die Gejagten aus Gechingen auf Distanz zu halten, während Möttlingen nur noch um die sportliche Ehre kämpft.

Die Sportfreunde Gechingen lauern mit 45 Punkten auf Platz zwei und dürfen sich im Titelrennen keinen Ausrutscher erlauben. Zu Gast ist die SG Oberreichenbach/Würzbach, die mit 30 Punkten auf dem siebten Rang steht. Gechingen ist gewarnt, denn im Hinspiel gelang es der Spielgemeinschaft, den Sportfreunden beim 2:2-Unentschieden wertvolle Punkte abzutrotzen. Vor heimischer Kulisse strebt der Tabellenzweite nun nach Wiedergutmachung, um den Druck auf den Spitzenreiter maximal zu erhöhen.

In Ottenbronn gastiert der Tabellendritte aus Altburg. Der 1. FC Altburg hat mit 37 Punkten bereits einen beachtlichen Rückstand auf das Führungsduo, möchte aber seinen Platz auf dem Podium festigen. Ottenbronn rangiert mit 27 Punkten auf Platz zehn im gesicherten Mittelfeld. Das Hinspiel war eine knappe Angelegenheit, die Altburg mit 1:0 für sich entscheiden konnte. Die Gastgeber werden alles daran setzen, dem Favoriten diesmal ein Bein zu stellen, während Altburg seine Ambitionen untermauern will.

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr TSF Dornhan TSF Dornhan SV Baiersbronn Baiersbronn 15:00 PUSH

Für die TSF Dornhan wird die Lage auf dem vorletzten Tabellenplatz mit 16 Punkten immer prekärer. Mit dem SV Baiersbronn reist der Tabellenfünfte an, der 34 Punkte auf dem Konto hat. Die Zuschauer dürfen sich auf Tore einstellen, denn bereits im Hinspiel gab es beim 6:3-Erfolg für Baiersbronn ein wahres Offensivspektakel. Dornhan benötigt dringend ein Erfolgserlebnis, um die Resthoffnung auf den Klassenerhalt zu bewahren, während Baiersbronn den Anschluss an Platz drei sucht.

Die SG Ahldorf/Mühlen steckt mit 25 Punkten auf Platz elf mitten im Abstiegskampf. Zu Gast ist der SV Gültlingen, der mit 32 Punkten den sechsten Rang belegt. Die Vorzeichen aus dem Hinspiel sind für die Gastgeber jedoch erschreckend: Gültlingen deklassierte die Spielgemeinschaft damals mit 7:0. Ahldorf/Mühlen wird eine massive Leistungssteigerung benötigen, um vor eigenem Publikum nicht erneut unter die Räder zu kommen und wichtige Zähler gegen den Abstieg zu sammeln.

Die SG Dornstetten rangiert mit 23 Punkten auf dem 14. Platz und spürt den kalten Hauch der Abstiegsränge. In diesem Duell trifft man auf die SGM Felldorf/Bierlingen, die mit 29 Punkten auf Platz neun steht. Das Hinspiel gewannen die Gäste aus Felldorf/Bierlingen souverän mit 3:1. Dornstetten muss die Gier nach Punkten in Zählbares ummünzen, um den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze nicht vollends zu verlieren.

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr SV Eutingen SV Eutingen SV Wittendorf Wittendorf 15:00 PUSH