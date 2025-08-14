Bezirksliga-Drama mit Sonnenschirm-Atmosphäre

Es war einer dieser lauen Sommerabende, an denen der Rasen nach Sonnencreme riecht und die Trinkpausen fast so lang sind wie die Ballbesitzphasen. SF Schwefingen empfing Concordia Emsbüren - Tabellenführer gegen angriffslustigen Herausforderer und die rundum freundliche Aufsicht hatte Schiedsrichter Robin A. Vogel samt seinen Linienakrobaten Marc Büssis und Tom Werner.

Schon nach acht Minuten gab’s das erste Geschenk: Alexander Kuhl klaut den Ball im Aufbau, trifft den Pfosten und Sebastian Meyer staubt ab. 1:0 und der Bierstand konnte den ersten Umsatzsprung verbuchen. Danach passierte lange wenig, bis Marc Sulmann in der 43. Minute eine Flanke wie aus dem Bilderbuch servierte. Mattis Kellermann stand goldrichtig, 2:0, und der Pausentee schmeckte gleich doppelt so süß.

Emsbüren brauchte bis Minute 58, um den Staub aus den Beinen zu schütteln. Bennet Frericks nutzte eine Ecke, um das Leder zum 2:1 einzunicken - plötzlich roch es nach Ausgleich. Die Gäste warfen in der Schlussphase alles nach vorne, inklusive taktischem Kartenquartett (Gelb für Heyen, Wulkotte und Weusthof) und gefühlter Dauer-Eckballflut. Doch Schwefingens Keeper Matthias Lake hatte die Arme eines Tintenfischs und hielt, was zu halten war.