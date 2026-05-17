Bezirksliga: Doppelpacker schießt SVH zum Sieg SV Horchheim hält dank des 2:1-Erfolgs gegen den FSV Saulheim die minimale Aufstiegschance am Leben von Michael Heinze · Heute, 20:50 Uhr · 0 Leser

Der Horchheimer David Muth (blaues Trikot) versucht, seinem Gegenspieler Dominik Klein (FSV Saulheim) den Ball wegzuspitzeln. Foto: Christine Dirigo/pakalski-press

Alzey-Worms. Nach dem vorletzten Spieltag der Bezirksliga Rheinhessen darf der amtierende Vizemeister SV Horchheim (2:1 gegen Saulheim) weiterhin auf Platz zwei hoffen. Zwar beträgt der Rückstand auf die Marienborner Verbandsliga-Reserve (3:3 gegen Bretzenheim 46 II) noch drei Zähler, aber während die junge TuS-Elf zuletzt massiv schwächelte, ist der SVH prächtig in Schuss. Im Keller strampeln VfL Gundersheim (3:0 gegen Nieder-Olm) und TuS Wörrstadt (1:4 gegen Nierstein) weiter mächtig gegen den Abstieg. Aber auch die Niersteiner und Fontana Finthen (1:2 gegen Gau-Odernheim II) sind noch nicht ganz durch.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. "Leider haben wir wieder die erste Halbzeit komplett verschlafen", ärgerte sich Wörrstadts Spielertrainer Rene Novo. Vor allem in den ersten zehn Minuten waren die Platzherren mehr damit beschäftigt, sich den Schlaf aus den Augen zu reiben, als die Gäste zu stressen. "Aktuell bekommen wir es nicht hin, 90 Minuten auf dem Niveau zu spielen, das es braucht, um in der Bezirksliga zu gewinnen", klagte Novo. "In der zweiten Halbzeit haben wir alles nach vorne geworfen, konnten aber diesmal nicht nochmal das Ruder herumreißen." Fazit des 26-Jährigen: "Wir sind gerade enttäuscht, müssen jetzt aber den Blick auf das letzte Spiel in Guntersblum richten."

"Wir spielen offensiv unser schlechtestes Saisonspiel, gehen aber dennoch in der ersten Hälfte durch zwei Umschaltmomente in Führung", so TSV-Coach Tobias Ruf. "Bei gefühlten zehn Prozent Ballbesitz arbeiten wir defensiv alles weg und lassen bis auf das Standardgegentor nur in der Schlussphase zwei, drei gefährliche Aktionen zu. Der Gegner hat uns wirklich alles abverlangt – Kompliment an die Finther. Sie haben uns das Leben verdammt schwer gemacht. Dennoch Glückwunsch an mein Team, auch in solch einem Spiel als Sieger vom Platz zu gehen. Das zeigt, dass wir in dieser Saison sehr viel gelernt haben und auf dem richtigen Weg sind."

"Saulheim war der erwartet schwere Gegner und es ging nochmal richtig hitzig zur Sache, dafür, dass es für beide Mannschaften um eigentlich nichts mehr ging", berichtete Hochheims Coach Sascha Löcher. "Die Saulheimer hatten mehr Ballbesitz, aber am Strafraum waren sie mit ihrem Latein am Ende. Ich möchte bei uns niemanden hervorgehoben, weil wir es seit Wochen im Kollektiv und als Gemeinschaft hervorragend machen, sonst hätten wir in den letzten Wochen nicht solche Spiele abliefern und Punkte einfahren können." Löcher sprach von einem "schönen Heimspielabschluss für mich nach vier Jahren beim SVH". Dagegen war Saulheims Co-Trainer Damian Szymkow alles andere als in Hochstimmung. "Eine ärgerliche und vermeidbare Niederlage", schimpfte Szymkow. "Wir sind heute an unserer Chancenverwertung gescheitert – während die Horchheimer effizient waren."

"Großes Kompliment an meine Mannschaft", schwärmte VfL-Co-Trainer Martin Ritter nach dem Schlusspfiff in hohen Tönen. "Man hat ganz klar gesehen, wer hier das Spiel gewinnen wollte. Galligkeit, Einsatz und die Überzeugung in uns selbst, haben uns durch das Spiel getragen, sodass wir bereits zur Halbzeit mit drei Toren geführt haben." Ritters Rede: "Wir haben uns zurecht über die letzten Wochen in die Situation gebracht, um am letzten Spieltag ein Endspiel zu bestreiten."