Bezirksliga Donau/Iller: FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte steht fest

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.
Marcel Hein (SG Öpfingen)
---
Jan-Luka Daur (SG Öpfingen)
Jannik Füller (SV Westerheim)
Niklas Füller (SV Westerheim)
---
Robin Stoß (SG Öpfingen)
Marcel Siegler (SG Öpfingen)
Lukas Engel (SG Öpfingen)
Jonas Herde (SG Öpfingen)
---
Thorsten Rieck (SV Westerheim)
Lars Folks (FV Asch-Sonderbuch)
Florian Umschlag (TSV Langenau)
---
❗ In der FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
__________________________________________________________________________________________________