Bezirksliga Donau/Iller: FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte steht fest

Die Top-Spieler der Saison 2025/2026 aus der Bezirksliga Donau/Iller

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.

Das ist die Elf der ersten Saisonhälfte in der Bezirksliga Donau/Iller

Torhüter

Marcel Hein (SG Öpfingen)

---

Defensive

Jan-Luka Daur (SG Öpfingen)

Jannik Füller (SV Westerheim)

Niklas Füller (SV Westerheim)

---

Mittelfeld

Robin Stoß (SG Öpfingen)

Marcel Siegler (SG Öpfingen)

Lukas Engel (SG Öpfingen)

Jonas Herde (SG Öpfingen)

---

Angriff

Thorsten Rieck (SV Westerheim)

Lars Folks (FV Asch-Sonderbuch)

Florian Umschlag (TSV Langenau)

---

❗ In der FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.

19.12.2025, 08:00 Uhr
Lasse SchetschineAutor