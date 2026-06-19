Bezirksliga Donau/Iller: Die FuPa-Elf der Saison steht fest

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.
Marcel Hein (SG Öpfingen): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche.
Jannik Füller (SV Westerheim): Fünf Nominierungen für die Elf der Woche.
Niklas Füller (SV Westerheim): Fünf Nominierungen für die Elf der Woche.
Enrico Heinz (SV Eggingen): Sieben Nominierungen für die Elf der Woche.
Maximilian Neuburger (TSV Langenau): Vier Nominierungen für die Elf der Woche.
Felix Stoß (SG Öpfingen): Fünf Nominierungen für die Elf der Woche.
Ismail Demiray (SC Türkgücü Ulm): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche.
Marcel Siegler (SG Öpfingen): Sieben Nominierungen für die Elf der Woche.
Joel Schmitt (SV Eggingen): Sieben Nominierungen für die Elf der Woche.
Adel Ajkunic (SC Türkgücü Ulm): Acht Nominierungen für die Elf der Woche.
Thorsten Rieck (SV Westerheim): Neun Nominierungen für die Elf der Woche.
❗In der FuPa-Elf der Saison wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.
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