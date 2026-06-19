 2026-06-19T10:19:57.353Z

Allgemeines

Bezirksliga Donau/Iller: Die FuPa-Elf der Saison steht fest

Die Top-Spieler der Saison 2025/2026 aus der Bezirksliga Donau/Iller

von ts · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: IMAGO IMAGES/FuPa-Grafik

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BZL Donau/Iller 25/26
BZL Donau/Iller
SW Donau
SG Öpfingen
FV Asch-S.

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.

Das ist die Elf der Saison der Bezirksliga Donau/Iller

Torhüter

Marcel Hein (SG Öpfingen): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche.

Abwehr

Jannik Füller (SV Westerheim): Fünf Nominierungen für die Elf der Woche.

Niklas Füller (SV Westerheim): Fünf Nominierungen für die Elf der Woche.

Enrico Heinz (SV Eggingen): Sieben Nominierungen für die Elf der Woche.

Mittelfeld

Maximilian Neuburger (TSV Langenau): Vier Nominierungen für die Elf der Woche.

Felix Stoß (SG Öpfingen): Fünf Nominierungen für die Elf der Woche.

Ismail Demiray (SC Türkgücü Ulm): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche.

Marcel Siegler (SG Öpfingen): Sieben Nominierungen für die Elf der Woche.

Angriff

Joel Schmitt (SV Eggingen): Sieben Nominierungen für die Elf der Woche.

Adel Ajkunic (SC Türkgücü Ulm): Acht Nominierungen für die Elf der Woche.

Thorsten Rieck (SV Westerheim): Neun Nominierungen für die Elf der Woche.

– Foto: FuPa-Grafik

❗In der FuPa-Elf der Saison wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.

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