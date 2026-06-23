 2026-06-23T10:23:26.695Z

Allgemeines

Bezirksliga Donau/Iller 2026/27: Das Teilnehmerfeld

UPDATE +++ Überblick auf alle Teams für die neue Saison.

von red · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Alexander Sättele

Verlinkte Inhalte

BZL Donau/Iller
TSG Ehingen
Westerheim
FV Asch-S.
Jungingen

Die Saison 2025/2026 ist beendet. In den württembergischen Bezirksligen wurden alle Startplätze für die neue Spielzeit vergeben. Aus den vier württembergischen Landesligen mussten auch in dieser Saison wieder einige Teams den Abstieg in die Bezirksliga verkraften. Auf der anderen Seite schafften es zahlreiche Teams aus den jeweiligen Kreisligen in die Bezirksliga aufzusteigen. Daher ergibt sich für jedes Jahr aufs neue ein neu gemischtes Feld aus spannenden Teams, die an der Spitze und im Keller um ihre jeweiligen Ziele kämpfen werden. FuPa wirft daher einen Blick auf das Teilnehmerfeld.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

__________________________________________________________________________________________________

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________

Bezirksliga Donau/Iller: Teilnehmer 2026/27

  1. TSG Ehingen
  2. SV Westerheim
  3. FV Asch-Sonderbuch
  4. SV Jungingen
  5. FC Hüttisheim
  6. SV Offenhausen
  7. SGM Langenau
  8. SV Eggingen
  9. SGM Aufheim Holzschwang
  10. SW Donau
  11. SG Öpfingen
  12. SG Altheim (Aufsteiger)
  13. SG Oberdischingen/Ersingen (Aufsteiger)
  14. FC Neenstetten (Aufsteiger)
  15. FV Weißenhorn (Aufsteiger)
  16. SC Staig (Absteiger)
  17. FC Srbija Ulm (Absteiger)

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

__________________________________________________________________________________________________

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________