Bezirksliga: Dirk Horn beerbt Dennis Richter beim TuS Wickrath

Dennis Richter hat beim TuS Wickrath Spuren hinterlassen. – Foto: Markus Becker

Beim Bezirksligisten TuS Wickrath wurde in den vergangenen Monaten auf die Lösung einer Personalie hingearbeitet, bei der der Klub nun Vollzug vermelden kann. Und diese Entscheidung hängt eng mit dem Sportlichen Leiter Dennis Richter zusammen, der beim Traditionsverein in der Saison 2024/24 das Amt übernahm und seit dem Vorjahr zudem auch Zweiter Vorsitzender ist.

Rücktritt als Spieler und Offizieller

Der Plan ist schon ein wenig länger in meinem Kopf, aber jetzt ist die Entscheidung so, dass ich das umsetzten muss. Ich trete zum Saisonende von allen meinen Ämtern zurück und beende zudem auch meine aktive Laufbahn", verkündet der 34-Jährige im Gespräch mit der FuPa-Redaktion. Denn neben seinen organisatorischen Aufgaben, mit denen er dazu beitrug, dass die Wickrather wieder im oberen Drittel der Bezirksliga mitmischen, kam er in der laufenden Saison auch noch viermal als Spieler in der Ersten Mannschaft der Wickrather zum Einsatz, obwohl er sich eigentlich bereits in die Zweite des TuS verabschiedet hatte.

Doch welchen Grund hat dieser radikale Schritt, der Richter nach vielen Jahren an der Poststraße alles andere als leicht gefallen ist? Der Mittelfeldspieler, der zuvor auch für den SV Lürrip, den 1. FC Viersen, Blau-Weiß Wickrathhahn, den 1. FC Mönchengladbach und den SC Rheindahlen gespielt hat und so auch Landesliga-Erfahrung sammelte, wandert nach Spanien aus. "Mir ist es aber ganz wichtig, mich bei allen Menschen in diesem tollen Verein TuS Wickrath zu bedanken, die mir das Vertrauen ausgesprochen haben, diese Aufgaben hier im Klub ausführen zu dürfen."