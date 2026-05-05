Bezirksliga: Dirk Horn beerbt Dennis Richter beim TuS Wickrath

Beim Bezirksligisten TuS Wickrath wurde in den vergangenen Monaten auf die Lösung einer Personalie hingearbeitet, bei der der Klub nun Vollzug vermelden kann. Und diese Entscheidung hängt eng mit dem Sportlichen Leiter Dennis Richter zusammen, der beim Traditionsverein in der Saison 2024/24 das Amt übernahm und seit dem Vorjahr zudem auch Zweiter Vorsitzender ist.
Der Plan ist schon ein wenig länger in meinem Kopf, aber jetzt ist die Entscheidung so, dass ich das umsetzten muss. Ich trete zum Saisonende von allen meinen Ämtern zurück und beende zudem auch meine aktive Laufbahn", verkündet der 34-Jährige im Gespräch mit der FuPa-Redaktion. Denn neben seinen organisatorischen Aufgaben, mit denen er dazu beitrug, dass die Wickrather wieder im oberen Drittel der Bezirksliga mitmischen, kam er in der laufenden Saison auch noch viermal als Spieler in der Ersten Mannschaft der Wickrather zum Einsatz, obwohl er sich eigentlich bereits in die Zweite des TuS verabschiedet hatte.
Doch welchen Grund hat dieser radikale Schritt, der Richter nach vielen Jahren an der Poststraße alles andere als leicht gefallen ist? Der Mittelfeldspieler, der zuvor auch für den SV Lürrip, den 1. FC Viersen, Blau-Weiß Wickrathhahn, den 1. FC Mönchengladbach und den SC Rheindahlen gespielt hat und so auch Landesliga-Erfahrung sammelte, wandert nach Spanien aus. "Mir ist es aber ganz wichtig, mich bei allen Menschen in diesem tollen Verein TuS Wickrath zu bedanken, die mir das Vertrauen ausgesprochen haben, diese Aufgaben hier im Klub ausführen zu dürfen."
Intensiv hat er zuletzt hinter den Kulissen an der Nachfolge-Lösung gearbeitet - und es wurde ein Nachfolger gefunden, der über noch mehr Wickrather DNA verfügt als Richter selbst: Dirk Horn. Der Ur-Wickrather, der nach seiner aktiven Laufbahn beim TuS zwischen 2012 und 2025 Co-Trainer und Trainer war, soll die Aufgaben übernehmen, wobei der Vorstandsposten natürlich am Ende von den Mitgliedern bestätigt werden muss. "Dirk lässt ausrichten, dass er sich sehr darauf freut, die Arbeit hier wieder aufnehmen zu können. Er ruft mich schon jeden Tag an", erklärt Richter schmunzelnd. Dabei war es kein Selbstläufer, Horn von der Übernahme zu überzeugen. "Da mussten wir schon viele Gespräche führen, weil er sich schon noch als Trainer fühlt", fügt Richter an, der in Trainer Gianluca Nurra auch auf die Zusammenarbeit mit einem engen Freund künftig wird verzichten müssen. Und bei den Wickrathern dürfte dann bald eine emotionale Verabschiedung anstehen.