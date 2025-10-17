Bezirksliga-Dino Penzberg kommt: Rückkehrer soll Geiselbullach beflügeln

Der Blick auf die Tabelle verheißt für den TSV Geiselbullach nichts Gutes. Am Samstag, 13 Uhr, empfängt die Mannschaft den 1. FC Penzberg.

Geiselbullach – Seit gut einem Jahrzehnt gehören die Penzberger zur Elite in der Bezirksliga Süd. Zum Aufstieg in die Landesliga hat es jedoch nie gereicht. Auch in dieser Spielzeit lauert der FCP in Schlagdistanz zu den Spitzenplätzen. Wobei der Rückstand auch hätte kleiner sein können. Wegen des Einsatzes eines nicht spielberechtigten Spielers wurden dem 1. FC Penzberg vier Punkte am Grünen Tisch wieder abgezogen. Ganz ist der Streit mit dem BFV noch nicht abgehakt.

In Geiselbullach wurde derweil die 2:3-Schlappe in Ohlstadt aufgearbeitet. „Unser größtes Problem ist die Konstanz“, sagte Spielertrainer Stefan Held. Umso zuversichtlicher ist der 30-Jährige, dass sein Team ein ordentliches Spiel abliefern wird. „Wir wollen und werden mit einer breiten Brust auftreten.“ In Ehrfurcht werde man trotz der großen Namen nicht erstarren.

Glücklich ist Held, dass Flügelflitzer Jens Bürger nach überstandener Verletzung wieder mitwirken kann und sein Debüt in der Bezirksliga feiern wird. „Er kann Spiele entscheiden. Er hat einen großen Einfluss auf unser Spiel“, schickte Held einige Lorbeeren voraus. Verzichten muss Held auf Felix Thurner und Michael Scharpf. Ansonsten kann er personell aus dem Vollen schöpfen. (Dirk Schiffner)