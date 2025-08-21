 2025-08-20T04:22:19.839Z

Allgemeines
Die SG Guldenbachtal gastiert am vierten Spieltag der Bezirksliga beim TSV Bockenau.
Die SG Guldenbachtal gastiert am vierten Spieltag der Bezirksliga beim TSV Bockenau. – Foto: Sebastian Bohr (Archiv)

Bezirksliga: Dieses Mal wieder komplett am Sonntag

Sieben Spiele um 15:15 Uhr +++ Tabellenführer Weinsheim um 15:30 Uhr gegen Merxheim/Monzingen/Meddersheim

Nahe. Anders als am dritten Spieltag der Bezirksliga, an dem nur drei Begegnungen am Sonntagnachmittag ausgetragen wurden, finden am vierten Spieltag diesmal alle Partien wieder am Sonntag statt. Aufsteiger TuS Winzenheim empfängt den FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein. Die beiden anderen Aufsteiger, VfL Rüdesheim und der SV Oberhausen, müssen jeweils auswärts ran und warten beide weiterhin auf ihren ersten Sieg. Auch der TSV Bockenau will nach drei Niederlagen endlich punkten und trifft zuhause auf die SG Guldenbachtal. Absteiger Kirn empfängt den TuS Mörschied. Zudem spielt die SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein gegen die Spvgg. Nahbollenbach, während der SC Idar-Oberstein II die TSG Planig erwartet. Um 15:30 Uhr steigt schließlich die letzte Partie des Tabellenführers SG Weinsheim, der die SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim empfängt.

Alle Partien im Überblick:

So., 24.08.2025, 15:15 Uhr
TuS Pfaffen-Schwabenheim
TuS Pfaffen-SchwabenheimPfaffen Sch.
SV Oberhausen
SV OberhausenSV Oberhausen
15:15

So., 24.08.2025, 15:15 Uhr
SG VfR 07 Kirn / Kirn-Sulzba.
SG VfR 07 Kirn / Kirn-Sulzba.SG VfR 07 Kirn
TuS Mörschied
TuS MörschiedTuS Mörschied
15:15

So., 24.08.2025, 15:15 Uhr
SC Birkenfeld
SC BirkenfeldSC Birkenfeld
VfL Rüdesheim
VfL RüdesheimVfL Rüdesheim
15:15

So., 24.08.2025, 15:15 Uhr
SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein
SG Fürfeld/Neu-Bamberg/WöllsteinSG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein
Spvgg. Nahbollenbach
Spvgg. NahbollenbachSpvgg. Nahbollenbach
15:15

So., 24.08.2025, 15:15 Uhr
SC 07 Idar-Oberstein
SC 07 Idar-ObersteinIdar-Oberst. II
TSG 1862 Planig
TSG 1862 PlanigTSG Planig
15:15

So., 24.08.2025, 15:15 Uhr
TSV Bockenau
TSV BockenauTSV Bockenau
SG Guldenbachtal
SG GuldenbachtalSG Guldenbachtal
15:15

So., 24.08.2025, 15:15 Uhr
TUS Winzenheim
TUS WinzenheimWinzenheim
FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein
FSV Blau-Weiß Idar-ObersteinFSV Blau-Weiß Idar-Oberstein
15:15

So., 24.08.2025, 15:30 Uhr
SG Weinsheim
SG WeinsheimSG Weinsheim
SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim
SG Merxheim/Monzingen/MeddersheimSG Merxheim/Monzingen/Meddersheim
15:30live

