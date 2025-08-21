Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Die SG Guldenbachtal gastiert am vierten Spieltag der Bezirksliga beim TSV Bockenau. – Foto: Sebastian Bohr (Archiv)
Bezirksliga: Dieses Mal wieder komplett am Sonntag
Sieben Spiele um 15:15 Uhr +++ Tabellenführer Weinsheim um 15:30 Uhr gegen Merxheim/Monzingen/Meddersheim
Nahe. Anders als am dritten Spieltag der Bezirksliga, an dem nur drei Begegnungen am Sonntagnachmittag ausgetragen wurden, finden am vierten Spieltag diesmal alle Partien wieder am Sonntag statt. Aufsteiger TuS Winzenheim empfängt den FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein. Die beiden anderen Aufsteiger, VfL Rüdesheim und der SV Oberhausen, müssen jeweils auswärts ran und warten beide weiterhin auf ihren ersten Sieg. Auch der TSV Bockenau will nach drei Niederlagen endlich punkten und trifft zuhause auf die SG Guldenbachtal. Absteiger Kirn empfängt den TuS Mörschied. Zudem spielt die SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein gegen die Spvgg. Nahbollenbach, während der SC Idar-Oberstein II die TSG Planig erwartet. Um 15:30 Uhr steigt schließlich die letzte Partie des Tabellenführers SG Weinsheim, der die SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim empfängt.