Bezirksliga: Dieses Mal wieder komplett am Sonntag

Nahe. Anders als am dritten Spieltag der Bezirksliga, an dem nur drei Begegnungen am Sonntagnachmittag ausgetragen wurden, finden am vierten Spieltag diesmal alle Partien wieder am Sonntag statt. Aufsteiger TuS Winzenheim empfängt den FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein. Die beiden anderen Aufsteiger, VfL Rüdesheim und der SV Oberhausen, müssen jeweils auswärts ran und warten beide weiterhin auf ihren ersten Sieg. Auch der TSV Bockenau will nach drei Niederlagen endlich punkten und trifft zuhause auf die SG Guldenbachtal. Absteiger Kirn empfängt den TuS Mörschied. Zudem spielt die SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein gegen die Spvgg. Nahbollenbach, während der SC Idar-Oberstein II die TSG Planig erwartet. Um 15:30 Uhr steigt schließlich die letzte Partie des Tabellenführers SG Weinsheim, der die SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim empfängt.