Bezirksliga: Die TuS und der TSV mit weißer Weste

Rheinhessen. Nach dem zweiten Spieltag in der Bezirksliga Rheinhessen haben einzig TuS Marienborn II (5:1 gegen Aufsteiger Gau-Odernheim II) und TSV Zornheim (3:2 in Gundersheim) die Idealbilanz von sechs Zählern eingefahren. Saulheim und Finthen haben einen Fehlstart hingelegt.

„Gau-Odernheim hat uns in der ersten Halbzeit kaum angelaufen und auf Konter gesetzt – das haben wir erwartet und konnten zum Glück unsere wenigen Chancen nutzen“, analysierte Marienborns Co-Trainer Philip Spieckermann. „Danach musste Gau-Odernheim kommen und wir konnten uns aufs Kontern fokussieren, was auch sehr gut geklappt hat gegen aber eine junge, hungrige Truppe.“ Tore: 1:0, 2:0 Jin Song (23., 37.), 3:0 Maxi Rund (47.), 3:1 Lennart Bickel (57.), 4:1 Freddy Sorg (70.), 5:1 Kalon Prator (78.). Zuschauer: 150.

„Ein knapper, aber verdienter Sieg für Wörrstadt“, sagte Fortuna-Abteilungsleiter Johann Grabowski. Tore: 1:0 Benian Yurdakul (13.), 1:1 Eigentor Jakob Laforet (14.), 1:2 Haris Hadziric (20.), 1:3 Jonas Gangl (72.), 1:4 Leander Rosinus (73.), 1:5 Eigentor Niklas Scherrer (89.). Zuschauer: 100.

„Eine klare Sache", befand TSG-Teammanager Volker Müller. „Besonders in der ersten Halbzeit hatten wir noch mehrere Chancen. Auch unser Till Frey im Tor hat mehrere Male sehr gut pariert, so dass ein klarer Sieg herauskam. Hassia-Coach Steffen Reischmann sprach von einer „verdienten Niederlage, bei der wir die erste Halbzeit komplett verschlafen haben. Nach dem Wechsel sind wir besser aus der Kabine gekommen und haben gedrückt." Doch nach dem Doppelschlag zum 1:3 und 1:4 war die Hassia erledigt. „Danach kam keine Gegenwehr von uns und Bretzenheim hatte leichtes Spiel", sagte Reischmann.

„Entscheidend war der Zusammenhalt in der Mannschaft“, freute sich TSV-Spielertrainer Fabian Meurer. „Wir haben gegenseitig unsere Fehler ausgebügelt, das Spiel auf dem schwierigen Platz in Flomborn angenommen – und bis zum Ende alles für den Sieg gegeben.“ Tore: 1:0 Tim Malkmus (2., Foulelfmeter), 1:1 Henrik Seeland (21.), 2:1 Eigentor Nick Apitius (36.), 2:2 Nils Horn (60.), 2:3 Sky-Milton Bohne (90.+3). Lukas Ketterer (VfL) hält Foulelfer von Fabian Meurer (78.). Gelb-Rot: Marvin Ewald (VfL) wegen Foulspiels (90.+2).

„Wir haben mannschaftlich geschlossen an einem Plan gearbeitet und gute Ballgewinne gehabt, mit denen wir immer wieder gefährlich nach vorne gekommen sind“, so VfR-Coach Nico Augustin. „In Summe hatten wir ein Chancenplus.“ Tore: 0:1 Leon Lurkin (18.), 1:1 Lars Freese (45.+2). Zuschauer: 100.

Max Henne (51.) und Haris Beslic (78.) trafen für den Aufsteiger. „Ein schweres Spiel gegen einen disziplinierten und kompakten Gegner“, urteilte Hakan Akcay, Sportlicher Leiter von Barbaros. „In der ersten Halbzeit hatten wir zwar etwas mehr Ballbesitz, aber Finthen war effektiver. In der zweiten Hälfte haben wir uns gesteigert und uns mehr Chancen herausgearbeitet.“ In der Nachspielzeit parierte Barbaros-Keeper Daniel Brand noch einen Handelfer von Patrick Hochhaus (90.+1). Zuschauer: 60.

Nach Foul von Levan Bichinashvili an Arda Özel verwandelte Jared Lidy den fälligen Elfer zum Tor des Tages (73.). „Eine wenig ansehnliche Partie, bei der viel über lange Bälle und Zweikämpfe ging“, so Mommenheims Sprecher Matthias Stüber. „Dies haben wir aber gut angenommen und uns die klareren Chancen erarbeitet. Nach der anstrengenden Pokalpartie gegen Gonsenheim haben wir kämpferisch daran angeknüpft.“ Gelb-Rot: Eljano Pergjegai (FSV) wegen wiederholten Foulspiels (85.). Zuschauer: 110.

„Das war ganz schwere Kost“, bekannte SVG-Trainer Marian Saar. „Nieder-Olm hat seine Sache gut gemacht und das Ganze diszipliniert wegverteidigt. Wir hatten erneut das Problem, dass wir im letzten Drittel zu wenig Ideen hatten und zu wenig Topchancen kreiert haben mit unserem vielen Ballbesitz.“ Jan Weinbach (72.) und Luke Vollrath (90.) ließen dicke Dinger aus – wie Cygon und Kreuzer auf der anderen Seite. Saar: „Mit etwas Glück gewinnen wir, aber das 0:0 geht in Ordnung.“ Zuschauer: 200.





