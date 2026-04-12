Bezirksliga: Die Hoffnung lebt bei Gundersheim

Augen zu und durch: Matchwinner Sefkan Tas (rechts) vom VfL Gundersheims im Zweikampf um den Ball mit dem Mommenheimer Jared Lidy. Foto: Christine Dirigo/pakalski-press

Alzey-Worms. In der Bezirksliga Rheinhessen hat der FSV Saulheim seinen achten Dreier in Serie eingefahren. Bei TSG Bretzenheim 46 II gewann die Elf von der Mühlbachaue mit 3:1. Im Keller wahrte der VfL Gundersheim seine vagen Hoffnungen auf den Ligaerhalt, indem er dem 1:4 gegen Finthen am Donnerstag nun ein 1:0 gegen Mommenheim folgen ließ.

„Wir hatten bereits nach 30 Sekunden eine hundertprozentige Chance“, berichtete VfL-Co-Trainer Martin Ritter. Janik Hahl vergab freistehend vor Fontana-Keeper David Ellwad. „Janik hatte sich den Ball auf den schwachen Fuß gelegt und verzogen“, sagte Ritter. „Finthen war im Gegensatz zu uns brutal effizient, hat fast jede Möglichkeit genutzt.“ Ritters Fazit: „Wir waren das gesamte Spiel über bestimmend, haben es jedoch nicht geschafft, öfter der Ball über die Linie zu drücken.“ Tore: 0:1 Yannik Hochhaus (24.), 0:2 Duc Hau Thai (37.), 0:3 Yannik Hochhaus (59., Foulelfer nach Foul an Patrick Hochhaus), 0:4 Akira Takano (83.), 1:4 Besart Morina (88.).

„Im Prinzip war es ein absolutes Remis-Spiel“, konstatierte SVG-Coach Marian Saar. „Aber wenn man bis zur 90.+2 führt, will man natürlich gewinnen – und wir hätten es verdient gehabt aufgrund der zweiten Halbzeit. Die erste Hälfte war sehr neutralisierend. Der Ausgleich war für Horchheim glücklich, aber nicht unverdient.“ Allerdings, klagte Saar: „Wir bekommen das Gegentor via Fallrückzieher nach einem Standard, den Horchheim bekommt – obwohl es Foul an uns war.“ Dies sei „doppelt bitter“. Horchheims Trainer Sascha Löcher sagt: „Dass wir unseren Ausgleich so spät noch erzielt haben, war vom Zeitpunkt her glücklich. Insgesamt war das Remis aber gerecht. Beide Teams hatten Phasen mit mehr Spielanteilen, wobei Chancen Mangelware blieben. Je länger dieser Abnutzungskampf dauerte, desto mehr zeichnete sich ab: Die Mannschaft, die es schafft, ein Tor zu erzielen, wird auch gewinnen. Wir haben aber nicht aufgegeben und uns gegen die drohende Niederlage gestemmt.“ Nach einer Ecke von Niklas Voll kam Innenverteidiger Christian Seibert per Seitfallzieher aus neun Metern zum Schuss – eine artistische Aktion mit Erfolg. Tore: 1:0 Jan Weinbach (69.), 1:1 Christian Seibert (90.+2). Zuschauer: 250.

„Wir kommen mit einem frühen Tor super in die Partie, spielen sehr ordentliche 20 Minuten – und verlieren dann etwas die Kontrolle“, resümierte Saulheims Co-Trainer Damian Szymkow. „Nach dem Ausgleich konnten wir aber den Schalter wieder umlegen.“ Tore: 0:1 Aron Habich (4.), 1:1 Marco Rothenburger (39.), 1:2 Pergjegai (54.), 1:3 Dominik Klein (89.).

„In der ersten Halbzeit haben wir in einer absolut zerfahrenen Partie überhaupt nicht zu unserem Spiel gefunden“, sagte TSV-Coach Tobias Ruf. „Wir kassieren durch zwei lange Bälle zwei absolut vermeidbare Gegentore. Das war leider katastrophal, wie wir uns da fußballerisch präsentiert haben. Hut ab an Mombach, sie haben alles, was ging, reingeworfen. Zum Glück haben wir uns dann gefangen und unser Spiel auf den Platz gebracht, sodass wir das Ding noch drehen konnten.“ Tore: 1:0 Ricardo Parlov (5.), 2:0 Luka Garic (33.), 2:1, 2:2 Sadrack Faber (57., 60.), 2:3 Paul Gallé (64.). Rote Karte: Alen Trtovac (Mombach) wegen Tätlichkeit (90.+3). Gelb-Rot: Martin Klimm (Mombach) wegen Meckerns (90.+1), Faber (TSV) nach Rangelei (90.+3).

„Endlich gehen wir nicht nur als bessere Mannschaft, sondern als Sieger vom Platz“, atmete Gundersheims Co-Trainer Martin Ritter auf. „Die Jungs haben eine aufopfernde, konzentrierte Leistung gezeigt und absolut verdient gewonnen. Auch dreimal Unterzahl über das gesamte Spiel durch Gelb-Plus hat uns nicht aus der Bahn geworfen. Wir haben lediglich eine Chance des Gegners zugelassen.“ Tor: 1:0 Sefkan Tas (55.).

„Wir haben ein sehr intensives Spiel abgeliefert“, betonte Wörrstadts Spielertrainer Rene Novo. „Hut ab vor den Jungs für diese Leistung. Wir kamen super rein, haben direkt getroffen. Unser Ziel war es, schnell umzuschalten – das haben wir in der ersten Halbzeit gut gemacht. Nach der Pause kamen wir leider nicht mehr gefährlich vors Tor. Schade, dass wir uns für diese Leistung nicht belohnen konnten.“ Tore: 1:0 Kevin Tuttas (1.), 1:1 Anas Iatissami (52.), 1:2 Samir Ouachchen (72., Freistoß).





