Bezirksliga: Derbys in Saulheim und Gau-Odernheim

Rheinhessen. Auf in einen neuen Spieltag in der Bezirksliga Rheinhessen: Den Auftakt macht der Unterbau des TSV Gau-Odernheim, der bereits um 12 Uhr den SV Guntersblum empfängt. Beide Orte liegen nur wenige Kilometer auseinander, da dürfte es bereits knistern an High Noon. Weiter macht Eine halbe Stunde später rollt auch beim Unterbau der TuS Marienborn, ehe um 15 Uhr die Spiele der "Ersten" beginnen. Der SV Horchheim will seine Tabellenführung mit einem Heimsieg gegen Hassia Bingen verteidigen. Nach seinem Auftritt im Verbandspokal gegen Gonsenheim hat der SKC Barbaros den VfL Gundersheim zu Gast. TuS Wörrstadt und Fontana Finthen wollen im direkten Duell wichtige Zähler im Abstiegskampf sammeln, außerdem stehen sich im Derby der FSV Saulheim und der FSV Nieder-Olm gegenüber. Außerdem haben die stark gestarteten VfR Nierstein (gegen Bretzenheim II) und Zornheim (gegen Mombach) Heimspiele.