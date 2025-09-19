Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligabericht
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Der TSV Mommenheim und der VfR Nierstein treffen am Freitagabend im Derby aufeinander. – Foto: Michael Wolff - Archiv
Bezirksliga: Derby unter Flutlicht, Spitzenduo auswärts
Mommenheim empfängt Nierstein am Freitagabend +++ Kellerduell in Mombach +++ Gundersheim will Reaktion auf Klatsche zeigen
Am Freitagabend startet die Bezirksliga in ihren achten Spieltag: Der TSV Mommenheim empfängt den VfR Nierstein zum Derby am Freitagabend, beide könnten mit einem Sieg en Anschluss an die Spitzenränge herstellen. Dort, wo der TSV Zornheim (Erster, in Bretzenheim), SV Horchheim (Zweiter, in Wörrstadt) und der SV Guntersblum (Dritter, gegen Finthen) bereits sind. Nach der Klatsche bei Barbaros Mainz will der VfL Gundersheim gegen Marienborn II eine Reaktion zeigen, Barbaros wiederum ist bei Hassia Bingen gefordert. Außerdem steigt bei Fortuna Mombach das Kellerduell: Die noch sieglosen Fortunen empfangen den FSV Saulheim. Nieder-Olm hat den Unterbau von Gau-Odernheim zu Gast.