Bezirksliga: Derby unter Flutlicht, Spitzenduo auswärts

Am Freitagabend startet die Bezirksliga in ihren achten Spieltag: Der TSV Mommenheim empfängt den VfR Nierstein zum Derby am Freitagabend, beide könnten mit einem Sieg en Anschluss an die Spitzenränge herstellen. Dort, wo der TSV Zornheim (Erster, in Bretzenheim), SV Horchheim (Zweiter, in Wörrstadt) und der SV Guntersblum (Dritter, gegen Finthen) bereits sind. Nach der Klatsche bei Barbaros Mainz will der VfL Gundersheim gegen Marienborn II eine Reaktion zeigen, Barbaros wiederum ist bei Hassia Bingen gefordert. Außerdem steigt bei Fortuna Mombach das Kellerduell: Die noch sieglosen Fortunen empfangen den FSV Saulheim. Nieder-Olm hat den Unterbau von Gau-Odernheim zu Gast.