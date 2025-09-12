Bezirksliga-Derby schon am Freitag

Die Nordstädter hoffen, am Mittwoch (20 Uhr) im Liga-Match gegen den MSV Düsseldorf, das neue Spielfeld einweihen zu können. „Durch den Regen der letzten Tage hat sich die Fertigstellung des Platzes erneut nach hinten verschoben, da der Boden für die letzten Schritte trocken sein muss. Wir planen weiterhin, am Mittwoch auf dem neuen Feld zu spielen, garantieren kann ich es aber nicht“, erklärt SVG-Coach Dirk Schneider.

Obwohl die Weißenberger bisher nur die vermeidlich schweren Auswärtsspiele bestritten haben, steht die Mannschaft ungeschlagen auf dem vierten Tabellenplatz. Nach dem 7:1-Erfolg gegen den TSV Meerbusch II hat die SVG die aktuell drittbeste Offensive der Liga. „Nach vier Spieltagen einen Vergleich zu ziehen, ist schlicht noch nicht möglich. Die Tabelle wird sich noch sortieren. Wir wollen an den guten Start anknüpfen und unsere Serie, so lange es geht ausbauen“, sagt Schneider.

Bayer Dormagen geht mit Respekt ins Derby

Auch der TSV, der einen Punkt hinter der SVG liegt, kann als aktuell Tabellensechster mit dem Saisonstart zufrieden sein. Am vergangenen Sonntag gelang es Bayer gegen den 1. FC Grevenbroich-Süd, in Unterzahl zu gewinnen. Laut Trainer Ayhan Karadeniz zeigte sich in dieser Partie die große Stärke seiner Mannschaft. „Unser mannschaftlicher Zusammenhalt ist überragend. Wir haben auch in der halben Stunde vor dem Platzverweis die richtige Einstellung gefunden. Aktuell müssen wir noch hin und wieder auf einige Spieler verzichten, trotzdem funktioniert die Mannschaft in jeder Zusammenstellung hervorragend.“

Im Rückspiel der abgelaufenen Saison gelang der SVG Weißenberg der erste Sieg gegen Bayer Dormagen seit über 15 Jahren. Nachdem die Serie gebrochen ist, will Weißenberg nun den ersten Auswärtssieg einfahren. „Die Spiele gegen Dormagen waren in den letzten Jahren für uns immer sehr schwierig, aber auch eng. Ich erwarte auch am Freitag ein enges umkämpftes Spiel, bei dem es keinen Favoriten gibt“ sagt Schneider.

Auch Dormagen geht mit großem Respekt in die Partie. Bayer muss zudem auf Offensivkraft Alexander Hauptmann verzichten, der gegen den 1. FC Grevenbroich-Süd die Gelb-Rote-Karte sah. Ob der amtierende Torschützenkönig Niclas Kuypers beim Derby nach seinem Trainingsrückstand einsatzbereit sein wird, ist noch offen. „Es gibt einen Grund, warum Weißenberg noch ungeschlagen ist. Wir können auch gegen die SVG nur als geschlossene Einheit erfolgreich sein. Wenn wir an die Einstellung und Arbeitsbereitschaft von letzter Woche anknüpfen, sind wir auf einem sehr guten Weg“, sagt Karadeniz.