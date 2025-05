Bezirksliga-Derby in Kammerberg: Für die Attachinger geht es um alles

Kammerberg – Zwei Spiele müssen die Teams der Bezirksliga Nord noch absolvieren. Die SpVgg Kammerberg empfängt – mit dem Klassenerhalt in der Tasche – am Samstag (14 Uhr) den BC Attaching. Die Gäste stecken hingegen mitten im Abstiegskampf. Als Tabellenzwölfter ist der BCA auf Kurs Relegation. Um die „Überstunden“ zu verhindern, müssen die Gäste mindestens zwei Punkte Rückstand auf den Elften Rohrbach gutmachen.

BCA-Trainer Stephan Fürst hofft, dass seine Spieler der Drucksituation gewachsen sind. „Ich bin gespannt, welche Spieler vom Kopf her wie damit klarkommen“, so Fürst, der anfügt: „Aus diesen Spielen kann man so viel mitnehmen für seine Fußball-Karriere.“ Er hofft, dass seine Mannschaft neben der Erfahrung auch Punkte mitnimmt.

Im Hinspiel hatte der BCA praktisch keine Chance