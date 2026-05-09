Bezirksliga-Derby in Heeslingen: Tumult und 4:4 in der Nachspielzeit

– Foto: Birte Meyer

Mit Blick auf die Tabelle standen vor der Begegnung die Gastgeber klar als Favoriten auf dem Platz. Aber das Team von Trainer Timo Peters stellte von Beginn an klar, dass es keine Geschenke zu vergeben hat. Es dauert nur elf Minuten, bis Marius Schönfeld für die Führung des SV Ippensen/Wohnste sorgte.

Kurz vor dem Halbzeitpfiff hätte Ippensen/Wohnste noch die Chance gehabt, nach einem Freistoß erneut den Ausgleich herzustellen, aber die Heeslinger Abwehr wusste das zu verhindern.

Der Ausgleich für die Platzherren fiel rund eine Viertelstunde später. Der Torwart bekam den Ball nicht richtig zu fassen, Nico Beyer nutzte die Chance und versenkte ihn im Nachschuss zum 1:1. Eine Viertelstunde später erhöhte Marco Sobolewski das Ergebnis noch auf 2:1.

Drei Gelbe Karten für die Gäste gab es am Ende

In der zweiten Halbzeit war es dann erneut Nico Beyer, der den Abstand des HSC auf 3:1 vergrößerte. Kein Grund für das Peters-Team, die Köpfe hängenzulassen. Nur eine Minute später verkürzte Tom Brandt, der in der Halbzeit für Elias Sohna eingewechselt wurde, auf 3:2.

In den folgenden Minuten wurde dann aufseiten der Heeslinger munter gewechselt. Lukas Meyer kam für Enis Busch, fünf Minuten später Joel Jokers für Dominic Stam und weitere fünf Minuten später dann Nico Finke (19) für Christopfer Klee. Eine Minute später wurden dann bei den Gästen Mats Daske für Henrik Detjen eingewechselt.

Und dann sorgte Ippensen/Wohnste erneut für den Ausgleich, als Sönke Hauschild per Abstauber das Tor traf. Gegen Ende des Spiels wurden die Duelle zunehmend emotionaler und die Diskussionen mit dem Schiedsrichter nahmen zu. Eine der drei Gelben Karten für Ippensen/Wohnste kassierte Marius Schönfeld wegen Meckerns nach dem 4:3 für Heeslingen in der 78. Minute.

Heeslingen haderte mit der Entscheidung des Schiedsrichters

Das Spiel schien entschieden, aber beide Seiten kämpften verbissen weiter. „Wir haben gefühlt drei Chancen verspielt, um das fünfte Tor zu schießen“, so Robin Cordes. Bis der Schiedsrichter bereits in der Nachspielzeit ein Handspiel der Heeslinger sah und auf den Elfmeterpunkt zeigte.

Ungerechtfertigt, so die Meinung des Heeslinger Trainers. Nach der Entscheidung brach ein Tumult auf dem Platz los, es kam zu hitzigen Debatten auf beiden Seiten und es dauerte, bis Alexander Wagner sich den Ball zurechtlegen konnte. Mit dem 4:4 endete die Begegnung.

Es war ein Spiel mit vielen Fehlern und daraus resultierenden Toren, so das Urteil von Robin Cordes. Für sein Team sind es zwei verlorene Punkte, die sie sich am nächsten Freitag gegen den Abstiegskandidaten Aschwarden unbedingt holen wollen.

Trainer lobt den Kampfgeist seiner Mannschaft

Timo Peters lobte nach dem Spiel den Kampfgeist seines Teams. „Obwohl wir mit 3:1 hinten lagen, haben die Jungs nicht aufgegeben. Ob es fair gewesen wäre, wenn das Spiel einen Sieger gehabt hätte, lass ich jeden selbst entscheiden, der vor Ort war.“

Für Ippensen/Wohnste ist noch nichts entschieden. Der Trainer setzt darauf, dass seine Mannschaft den vollen Fokus auf die Trainingswoche und auf das Spiel am nächsten Sonntag gegen TSV Fischerhude-Quelkhorn legt.





