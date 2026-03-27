Bezirksliga: Derby der Formstarken im Ruwertal 

Jens Schneider und die Schweicher werden in Waldrach voll gefordert sein. – Foto: Sebastian J. Schwarz

Deftige 0:7-Pleiten gegen den FSV Salmrohr und in Tarforst kassierten die Saartaler zuletzt. Jetzt geht es ihnen darum, vor allem den Fokus auf die defensive Stabilität zu legen. Kapitän Fabian Müller erwartet trotz einiger angeschlagener Spieler einen Heimsieg: „Im Anschluss an das Spiel in Tarforst hatten wir etliche, die über muskuläre Probleme klagten.“ Zewens Coach Stefan Castello weiß um eine schwierige Lage im Abstiegskampf, verlangt jetzt mehr Effizienz vorm Tor und die Minimierung der individuellen Fehler. „Wir müssen konzentrierter in der Schlussphase verteidigen.“ Tim Höfer fällt krankheitsbedingt aus.

„Für uns zählt die Marschroute, offensiv Fußball zu spielen, an die gute zweite Halbzeit in Schöndorf anzuknüpfen und endlich die volle Punktzahl einzufahren“, betont Geisfelds Trainer Björn Probst. Zurück sind Robin Moser (fehlte krankheitsbedingt), Sven Eckes und Nico Luy (zuletzt beruflich unabkömmlich). „In Rascheid wird es richtig schwer. Geisfeld hat zuletzt regelmäßig gepunktet und ist gut unterwegs. Wir sind aber in der Pflicht, dreifach zu punkten, um nicht wieder auf die Abstiegsplätze abzurutschen“, fordert SV-Trainer Sascha Kohr den zweiten Auswärtssieg. Maxi Schäfer (Bänderriss), Marcel Koster (Rotsperre) und Tom Meyer (Arbeitsunfall) sind außen vor. Nach überstandener Grippe kommt Dustin Geisler sowie nach einer Fußverletzung Felix Leyendecker zurück.

SV Lüxem – FSV Salmrohr (Sonntag, 14.30 Uhr, Rasenplatz Wittlich-Lüxem)

Gegen Salmrohr gibt es für Lüxems Trainer Nico Hubo nur ein Ziel: „Wie schon im Hinspiel, bei dem wir bis zur 93. Minute 1:0 geführt haben, dann aber noch den Ausgleich kassierten, möchten wir aus einer kompakten Defensive in Kontersituationen kommen, müssen diese aber effektiver ausspielen.“ Tilmann Meeth fehlt noch rotgesperrt. Nach einer Leistenverletzung ist Janos Justen wieder eine Option. Salmrohrs Trainer Rudi Thömmes war nach dem erst in der 85. Minute erzielten 3:2-Siegtreffer von Hendrik Thul am Mittwoch beim Nachholspiel in Schleid ziemlich angefressen. „In der ersten Halbzeit hatten wir alles im Griff, haben 2:0 geführt und müssen auf das dritte und vierte Tor gehen. Doch in der zweiten Halbzeit haben wir alles vermissen lassen. Wir haben Bälle verloren und insgesamt zu sorglos agiert. Es geht jetzt darum, wieder über 90 Minuten konzentriert zu sein.“ Marvin Munzel fällt wegen eines Faserrisses am Oberschenkel aus, Luca Meyer ist nach einer Platzwunde am Kopf, die er sich gegen Sirzenich zugezogen hatte, wieder einsatzfähig.

SG Wiesbaum – SV Schleid (Sonntag, 14.45 Uhr, Rasenplatz Berndorf)

Nach vier sieglosen Partien strebt SG-Spielertrainer Marco Michels den vollen Erfolg an. Aufgrund einer Verletzung am Daumen muss Maximilian Schneider passen. Nach überstandener Schambeinentzündung könnte Kapitän Leon Bauer wieder in der Startelf stehen. Nach der 2:3-Niederlage am Mittwoch gegen Salmrohr baut Schleids Spielertrainer Taner Weins auf die starke zweite Halbzeit, als dem SVS binnen zwei Minuten die Treffer von Jannick Kawik und Elmedin Shabani zum 2:2 gelangen. „Innerhalb von vier Tagen kassieren wir in den Schlussminuten den entscheidenden Gegentreffer durch einen Standard – das ärgert mich kolossal. Wir müssen in Berndorf nun über 90 Minuten solch eine Leistung abrufen“, so Weins. Nach der Roten Karte ist Arthur Hartwick gesperrt. Tim Hartmann fehlt wegen anhaltender Kniebeschwerden, Boris Niesen und Fabian Mertes aufgrund von Oberschenkelzerrungen.

SG Ruwertal/Gutweiler – TuS Schweich (Sonntag, 14.45 Uhr, Kunstrasenplatz Waldrach)

Die seit vier Spielen ungeschlagenen Ruwertaler möchten beweisen, dass der Aufwärtstrend kein Zufall ist. „Schweich ist klarer Favorit, doch wir können unbeschwert aufspielen“, sagt SG-Coach Bastian Jung. Mathis Homburg (Urlaub), Marc Picko (verletzt) und Jeremy Kaiser (Gelb-Rot-Sperre) fehlen. Trainer Thomas Schleimer fordert, „die passende Balance aus Defensive und Offensive zu finden, kompakt gegen den Ball zu arbeiten und über gutes Positionsspiel Torchancen zu kreieren“. Elias Hansjosten (nach Krankheit) und Michael Stüttgen (fehlte zuletzt studienbedingt) sind im Derby wieder an Bord.

SV Tawern – SV Mehring (Sonntag, 15 Uhr, Kunstrasenplatz Tawern)

Nach zwei Niederlagen in Folge (1:4 Niederemmel, 2:4 in Schweich) „möchten wir wieder in die Erfolgsspur zurückkehren. Für uns ist wichtig, dass die kommenden Spiele nicht nur Freundschaftsspiel-Charakter besitzen“, fordert Tawerns Trainer Benny Leis die volle Konzentration. Tristan Reger fehlt wegen einer Rotsperre, Dennis Reiss verletzt (Schulterverletzung). Fraglich sind Dennis Weber (Knie) und Nico Kirch (Ferse). Die ersatzgeschwächten Mehringer hielten am Mittwoch beim Ausnahmeteam in Tarforst zumindest eine Hälfte lang gut mit, hatten dann aber gegen das höhere Tempo des FSV im zweiten Durchgang kaum noch eine Chance – und verloren mit 1:8. Die aus zuletzt privaten/beruflichen Gründen fehlenden Dennis Linster, Max von der Burg und Matija Jankulica könnten wieder in den Kader rutschen. Noah Breidbach droht wegen muskulärer Beschwerden auszufallen.

SG Ellscheid – SG Franzenheim (Sonntag, 15.30 Uhr, Kunstrasen Strohn)

Nach der Geburt von Söhnchen Jannis ist Ellscheids Spielertrainer Markus Boos wieder da – und warnt: „Mit einem Sieg können wir einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt gehen. Es ist aber Vorsicht geboten, denn Franzenheim agiert robust und kommt über sein Umschaltspiel und die Standards gefährlich vors gegnerische Tor.“ Weil sie privat verhindert sind, fallen Emilio Schüller und Bennet Stölben aus. Die seit acht Spielen sieglosen Franzenheimer möchte die Negativserie stoppen. „Wenn alle Spieler zu 100 Prozent ihre Aufgaben erfüllen, ist ein Sieg nicht nur machbar, sondern auch realistisch“, fordert Franzenheims Trainer Thomas Werhan Einstellung und Leidenschaft. Mike Mokelke (Zerrung) und Timo Neumann (kommt aus einer Erkältung) sind wieder an Bord, Michael Hassani muss aus beruflichen Gründen passen.

SV Sirzenich – FSV Trier-Tarforst – verlegt auf Mittwoch, 1. April

Weil die Sirzenicher Trainer Elmar Klodt und Tillmann Schweitzer aus privaten Gründen nicht da sind, wurde die Partie einvernehmlich auf Mittwoch, 1. April, 19.30 Uhr, verlegt. Nach dem Kantersieg über Mehring meinte FSV-Trainer Patrick Zöllner: „Am Ende war es standesgemäß, obschon die Höhe nicht die Leistung der Mehringer widerspiegelt. In der ersten Hälfte haben sie die Räume gut zugemacht und dann immer wieder gefährliche Konter gesetzt.“

Ausführlicher Bericht zur Partie: www.fupa.net/volksfreund

Bezirksliga Mitte:

TuS Ahbach – SG Westum (Samstag, 19.45 Uhr, Kunstrasen Leudersdorf)

Nach dem 2:7 in Metternich geht es für den TuS Ahbach gegen den Rang-14. darum, „Schärfe reinzubekommen und alles an Energie, Einsatz und Willen abzurufen. Wir möchten an die starke Leistung aus dem Hinspiel (7:0) anknüpfen“, betont Coach Roger Stoffels. Paul Krämer (Australienreise), Daniel Clausen (Aufbautraining), Luka Cläsgens (muskuläre Probleme) und Manuel Hermes (Leistenbeschwerden) sind außen vor.