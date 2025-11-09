Bezirksliga: Der SV Horchheim verliert den Anschluss

Alzey-Worms. Der Fußball geriet am letzten Vorrunden-Spieltag der Bezirksliga Rheinhessen in den Hintergrund. Beim Duell zwischen Wörrstadt und Guntersblum (1:0) musste Gäste-Spieler Luke Vollrath per Rettungswagen in das Mainzer Universitätsklinikum eingeliefert werden. „Wir drücken ihm die Daumen und sind in Gedanken nur bei ihm“, sagte Guntersblum-Coach Marian Saar. „Danke an den TuS für seine schnelle und gute Unterstützung bei diesem Notfall.“ Gegen 19 Uhr atmete Saar auf: „Erstmal Entwarnung – Luke bleibt über Nacht zur Beobachtung aber vor Ort.“

In der 65. Minute fiel Luke Vollrath „einfach rückwärts um“, berichtete Saar. Dies habe „sehr“ an den Dänen Christian Eriksen erinnert, der während der EM 2021 einen Herzstillstand erlitten hatte und dank sofortiger medizinischer Hilfe überlebte. Die erste Diagnose der Sanitäter vor Ort habe auf „Herzinfarkt/Schlaganfall“ gelautet. Vollrath sei ansprechbar gewesen. „Wir haben überlegt, ob wir weiterspielen oder nicht“, sagte Saar. Man habe sich für Ersteres entschieden. Aber mental sei sein Team danach nicht mehr auf der Höhe gewesen. „Der Guntersblumer ist ohne Gegnereinwirkung zusammengebrochen“, schilderte TuS-Trainer Rene Novo die Szene, nach der das Match für 15 Minuten unterbrochen war. Emanuel Dragun markierte vor 80 Fans das Tor des Tages (62.). Novos Analyse: „In der zweiten Halbzeit haben wir uns den Sieg verdient, hatten Chancen für das 2:0 und haben nichts zugelassen. Wir waren griffig in den Zweikämpfen, haben hinten gut gestanden und hatten gute Umschaltmomente.“ Saar befand: „Die Wörrstädter waren von Anfang an aggressiver, hatten eine höhere Laufbereitschaft. Man hat gemerkt, dass wir nach dem Spiel am Donnerstag in Nierstein komplett müde Beine hatten.“

„Wir bekommen die ersten drei Gegentore nach Standards“, klagte Saar. „Alles simple Abläufe, die wir nicht verteidigt bekamen. Vor allem das 2:2 war einer der Knackpunkte. Ein absolut harmloser Kopfball aus 16 Metern rutscht perfekt neben den Pfosten.“ Tore: 1:0 Bastian Krummeck (6., Kopfball), 1:1 Luke Vollrath (7.), 1:2 Pascal Kalbfuß (12.), 2:2 Michael Steffens (55.), 3:2 Krummeck (63.) 4:2 Domi Paul (71.) 4:3 Dennis Wilhelm (87., Foulelfer), 5:3 Tobias Kerz (88.). Gelb-Rot: Moritz Mathes (SVG) wegen Meckerns (65.), Steffens (VfR) wegen Foulspiels (70).). Zuschauer: 140.

„Wir hatten 25:7-Torschüsse und 20 Ecken“, raufte sich Gundersheims Coach Kevin Boos die Haare. „Außerdem hatten wir einen sehr hohen Ballbesitz und waren fußballerisch überlegen. Aber wir haben es nicht geschafft, das Siegtor zu machen. Stattdessen verteidigen wir dreimal sehr schlecht und kassieren drei Standardtore. Sehr bitter – aber wir machen weiter.“ Co-Trainer Martin Ritter: „Wir haben uns selbst geschlagen, da wir es einfach an Konsequenz haben vermissen lassen.“ Der Spielfilm: 1:0 Rocco Morana (16.), 2:0 Luca Garic (42., Foulelfer), 2:1 Janik Hahl (56.), 2:2 Maxim Teupe (57.), 3:2 Wilson Nzientbong (90.+1). Zuschauer: 50.

„Wir waren drauf und dran, mindestens einen Punkt mitzunehmen“, so FSV-Co-Trainer Damian Szymkow. „Leistung und Einstellung waren top. Wir haben uns nicht versteckt und durch totale Leidenschaft ein offenes Spiel gegen die Übermannschaft entstehen lassen.“ Tore: 1:0 Ali Ö. Sengül (15.), 2:0 Haris Beslic (25.), 2:1 Danell Giannelli (77.), 3:1 Haris Beslic (89.). Gelb-Rot: SKC-Trainer Amin Ouachchen wegen Meckerns (83.).

„Im zweiten Durchgang haben die individuellen Fehler das Spiel zugunsten der Gäste entschieden“, sagte SVH-Trainer Sascha Löcher. „Wir haben zwei Elfer verursacht. Das war sehr bitter, weil wir gegen einen guten Gegner zunächst ein 0:1 gedreht und uns dann selbst um den Lohn gebracht haben.“ TSV-Coach Tobias Ruf: „In der zweiten Hälfte war es ein offener Schlagabtausch, der auf beiden Seiten von Fehler begünstigt wird. Ich bin dennoch total stolz auf meine Mannschaft, wie sie nach dem kuriosen Rückstand noch durch zwei klare Elfmeter zurückkommt. Wir haben nach den Nackenschlägen nie aufgegeben und sind da hingegangen, wo es weh tut.“ Tore: 0:1 Lennart Bickel (45.), 1:1 Marvin Mirschberger (45.+1), 2:1 Domenico Gagliardi (63.), 2:2 Sadrack Faber (75., Foulelfer), 2:3 Christopher Felde (80., Foulelfer). Zuschauer: 150.





