Bezirksliga: Der SG Weinsheim fehlt ein Schritt Tabellenführer der Bezirksliga Nahe ist nach dem 3:3 in Planig nur noch einen Schritt von der Meisterschaft entfernt +++ SG Guldenbachtal unterliegt beim Rangzweiten 2:5 von Michael Heinze · Heute, 20:11 Uhr · 0 Leser

Auf und davon: Planigs Noel Kevin Schywalski (grünes Trikot links) lässt sich vom Weinsheimer Jakob Finn Schil auch mit einem ausgetreckten Arm nicht aufhalten. Foto: Edgar Daudistel

Region. Nach dem Remis im Topspiel des 27. Spieltags in Planig können die Fußballer der SG Weinsheim am Samstag mit einem Dreier in Pfaffen-Schwabenheim die Meisterschaft in der Bezirksliga Nahe und den Landesliga-Aufstieg perfekt machen.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung. Fr., 01.05.2026, 19:00 Uhr VfL Rüdesheim VfL Rüdesheim SV Oberhausen SV Oberhausen 3 2 Abpfiff „Wir haben ganz anders angefangen als zuletzt“, rieb sich VfL-Co-Trainer Cihat Yakut verwundert die Augen. „Normalerweise rennen wir einen Rückstand hinterher – jetzt lagen wir nach 30 Minuten 3:0 vorne. Aber dann hören wir auf, Fußball zu spielen und schalten drei Gänge runter – das ärgert mich sehr.“ So wurde es gen Ende nochmal spannend im Kerbespiel. „Wir haben es aber gut verteidigt“, resümierte Cihat Yakut. „Unser Sieg ist völlig verdient. Jetzt können wir es ausklingen lassen…“ Torfolge: 1:0, 2:0, 3:0 Baris Yakut (17./Foulelfer, 24., 30.), 3:1 Matthias Krzyzowski (41.), 3:2 Alexander Claus (81.). Rote Karte: Leandro Fritz (SVO/90.+6).

„In der ersten Halbzeit haben wir ein gutes Spiel gemacht, defensiv gut gearbeitet, wenig zugelassen und immer wieder Nadelstiche gesetzt“, analysierte Planigs Coach Christoph Schenk. „Nach der Pause hat Weinsheim uns sehr tief hinten reingedrückt – da ist es dann schwer, gegen diese Qualität alles zu verteidigen.“ Weinsheims Trainer Andy Baumgartner antwortete auf die Frage, ob er nach diesem Remis noch irgendwelche Zweifel am Titelgewinn habe: „Ein Schritt fehlt uns noch. Aber das hier war sicherlich auch für den Letzten ein Ausrufezeichen, dass der Titel nur über Weinsheim geht. Wir haben zweimal zurückgelegen, zweimal kamen wir zurück.“ Baumgartner attestierte seinem Team eine 1a-Moral. „Hat mich wirklich gefreut, wie die Jungs das Ganze angegangen sind. Wir haben in den letzten Wochen öfter mal zurückgelegen. Wir investieren immer viel, haben viel Ballbesitz – und sind dann halt anfällig für Umschaltspiel. Wir haben es trotzdem gut gemacht. Man muss einfach sagen, dass Planig individuell der Maßstab in der Liga ist – das sind tolle, tolle Einzelspieler, die einem das Leben schwer machen.“ Baumgartners Fazit: „Dieser Punkt zählt doppelt, weil er gegen den schwersten Gegner dieses Jahres zustande kam.“ Torfolge: 1:0 Noel Schywalski (22.), 2:0 Charlie Ruppert (61.), 2:1 Eigentor Yannick Gaul (64.), 2:2 Jannik Drouet (66., Elfmeter), 3:2 Ivan Shvartsburd (68.), 3:3 Lorenz Saadalla Ayoob (83.).

"Wir hatten leider sehr viele Ausfälle, die uns das Gleichgewicht im Spiel gekostet haben“, so TuS-Coach Beytullah Kurtoglu. „Es war trotzdem sehr wichtig, die Null zu halten und gegen eine gute Kirner Mannschaft nicht zu verlieren. Der Abstieg ist für uns so lange offen, bis wir rechnerisch durch sind. Die Jungs wissen das und geben dementsprechend Vollgas.“

Auf die Frage, ob für seine Elf diesmal nichts zu holen war, antwortete SG-Spielertrainer Luca Czarnecki: „Eigentlich schon. Wir haben uns das Leben viermal selbst schwer gemacht. Machen vor den ersten vier Gegentoren jedes Mal krasse Fehler, die uns das Spiel gekostet haben. Nach der Pause haben wir Moral gezeigt, das Spiel lange offengehalten, hatten sogar Chancen fürs 3:3. Am Ende geht der Sieg für Idar in Ordnung, weil wir zu viele Geschenke verteilt haben.“ Torfolge: 1:0 Jelle Lang (19.), 2:0 Colin Fuchs (26.), 2:1 Nico Dorfey (48.), 3:1 Noah Thees (53.), 3:2 Dorfey (59.), 4:2, 5:2 Fuchs (83./Elfmeter, 85.).

„Nach unserer frühen Führung hatten wir etwas Glück, als Julian Brückner für die Gäste zwei, drei gute Chancen vergab„, sagte SG-Coach Sebastian Kilp. “Wir waren geduldig, der Sieg geht am Ende in Ordnung. Leider haben wir allerdings vermissen lassen, was wir uns vorgenommen hatten.“ Torfolge: 1:0 Leon Fricker (3.), 2:0 Joshua Steeg (90.).

Nach diesem Remis hat Aufsteiger Winzenheim weiter Chancen auf Platz drei. Torfolge: 0:1 Ahmet Sayim (28.), 1:1 Niklas Schellenberg (70.), 1:2 Vladimir Borovskij (86.), 2:2 Marius Jahke (89.). Weitere Spiele im Steno

Torfolge: 1:0 Niklas Munsteiner (14.), 1:1 Keven Lang-Lajendäcker (43.), 2:1 Fabian Rosner (62.).