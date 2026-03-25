Bezirksliga-Defensivmann und Kreisliga-Schlüsselspieler verlängern

– Foto: Marcel Becker

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Rewitzer ist seit seinem Wechsel im Sommer 2023 eine feste Größe im Team. Mit kompromisslosem Zweikampfverhalten am Boden und in der Luft zählt er zu den Garanten für die defensive Stabilität. Darüber hinaus sorgt er auch im gegnerischen Strafraum regelmäßig für Gefahr.

Der TASV Hessigheim setzt weiterhin auf Stabilität in der Defensive. Der Bezirksligist aus der Bezirksliga Enz/Murr hat den Vertrag mit Björn Rewitzer verlängert und bindet damit einen wichtigen Abwehrspieler für die kommende Saison.

Nach einer verletzungsbedingten Pause in der Hinrunde fand er schnell zu alter Stärke zurück. In bislang 65 Pflichtspielen kommt er auf fünf Tore und drei Vorlagen und war zudem Teil der Pokalsiegermannschaft.

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SGM Höllbach

Die SGM Höllbach kann auch in Zukunft auf Nico Lubich bauen. Der Kreisligist aus der Kreisliga A2 Neckar/Fils hat den Verbleib des jungen Spielers bestätigt und setzt damit auf Kontinuität im Kader.

Trotz seines Alters übernimmt Lubich bereits Verantwortung innerhalb der Mannschaft. Als Mitglied des Mannschaftsrats zählt er zu den Führungsspielern und ist sowohl auf als auch neben dem Platz ein wichtiger Ansprechpartner.

Besonders hervorzuheben ist seine Laufstärke, mit der er Woche für Woche überzeugt. Zudem bringt er Torgefahr mit und gehört aktuell zu den treffsichersten Spielern im Team.

Beim Verein zeigt man sich entsprechend zufrieden, weiterhin auf einen wichtigen Leistungsträger bauen zu können.

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