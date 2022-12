Bezirksliga - das sind die 13 "Wintermeister" FuPa Westfalen blickt wöchentlich auf die Tabellenführer in den 13 Bezirksliga-Staffeln.

Bezirksliga 1 - SV Kutenhausen/Todtenhausen (44 Punkte, 14-2-0)

Der spielfreie Spitzenreiter SVKT dürfte genüsslich die Nachricht zur Kenntnis genommen haben, dass Verfolger SG FA Herringhausen/Eickum das Duell beim Drittplatzierten SV Eidinghausen-Werste deutlich mit 0:4 verlor. So geht der Mindener Stadtteilverein mit satten zehn Punkten Vorsprung in die Rückrunde, die am 5. Februar startet. Beim VfL Mennighüffen (Platz 10) geht es direkt mit einem Pflichtsieg für den SVKT los.

Bezirksliga 2 - FSC Rheda (46 Punkte, 15-1-0)

Rheda kann sich im neuen Jahr eigentlich nur selbst schlagen. Auch Verfolger Türkgücü Gütersloh wurde in der Vorwoche souverän mit 4:1 besiegt, so dass der Vorsprung auf zehn Punkte ausgebaut wurde. Der TuS Brake verpasste es, Türkgücü zu überflügeln und verlor mit 1:3 bei Viktoria Rietberg. Rückrundenstart ist am 12. Februar. Beim Tabellenvorletzten SG Oesterweg erwartet Rheda einen "Selbstläufer" zum Auftakt.

Bezirksliga 3 - TSV Oerlinghausen (39 Punkte, 13-0-2)

Der TuS Lipperreihe meldete sich in der Vorwoche eindrucksvoll im Aufstiegskampf zurück und gewann bei Oerlinghausen souverän mit 5:2. Ein Punkt trennt beide Mannschaften nur noch. Lipperreihe besitzt zudem das deutlich bessere Torverhältnis. Rückrundenstart ist am 12. Februar. Lipperreihe kann direkt wieder die Tabellenführung übernehmen, da Oerlinghausen zunächst spielfrei hat.

Bezirksliga 4 - TuS Sundern (41 Punkte, 13-2-1)

Der TuS Sundern (5:0 beim SuS Langscheid/Enkhausen) fuhr in der Vorwoche den siebten Sieg in Folge ein. Verfolger Fatih TürkGücü Meschede benötigte zwei ganz späte Tore, um beim TuS Bremen mit 5:3 zu gewinnen und den Sieben-Punkte-Rückstand zu halten. Rückrundenstart ist am 12. Februar. Sundern erwartet zum Auftakt die SG Bödefeld/Henne-Rartal (Platz 9).

Bezirksliga 5 - Fortuna Freudenberg (34 Punkte, 10-4-2)

Der Vorjahresvizemeister aus Freudenberg nahm in der Vorwoche nach einem durchwachsenen Saisonstart rechtzeitig zur Winterpause erstmals in dieser Saison Platz 1 ein. Durch einen 3:0-Erfolg gegen die SG Hickengrund und der 0:2-Niederlage des SV Ottfingen beim VSV Wenden zog Freudenberg gleich, hat aber ein um vier Tore besseres Torverhältnis. Der FC Altenhof verpasste es, näher heranzurücken (1:1 beim SV Rothemühle) und rangiert wie der VfR Rüblinghausen (4:2 beim SC LWL 05) drei Punkte dahinter. Rückrundenstart ist am 12. Februar. Beim FC Eiserfeld (Platz 13) sollte Freudenberg zum Auftakt nur wenig Problem haben.

Bezirksliga 6 - VfB Westhofen (34 Punkte, 11-1-3)

Der Motor des überraschend starken Aufsteigers Westhofen kam zum Ende hin nochmal ins Stocken. Einem torlosen Remis folgte in der Vorwoche eine enttäuschende 1:2-Niederlage beim Tabellenvorletzten TuS Ennepe, so dass die Sportfreunde Hüingsen mit vier Siegen in Folge (seit 279 Minuten ohne Gegentor) auf einen Punkt herangerückt sind. Rückrundenstart ist am 12. Februar. Zuhause gegen den Tabellenvorletzten ASSV Letmathe steht Westhofen direkt in der Pflicht, wenn die Tabellenführung nicht abgegeben werden soll.

Bezirksliga 7 - SF Ostinghausen (40 Punkte, 13-1-2)