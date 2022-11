Bezirksliga - das sind die 13 Spitzenreiter FuPa Westfalen blickt wöchentlich auf die Tabellenführer in den 13 Bezirksliga-Staffeln.

Der Aufsteiger VfB Westhofen mausert sich mehr und mehr zu einem echten Titelkandidaten. Gegen Mitaufsteiger SC Obersprockhövel II gelang in der Schlussphase noch ein klarer 3:0-Sieg. Da die Verfolger FSV Gevelsberg (0:4 bei BW Voerde) und SF Hüingsen (1:4 beim VfB Schwelm) patzten, beträgt der Vorsprung nun bereits sechs Punkte. Westhofen muss am Sonntag beim SV Deilinghofen-Sundwig (Platz 10) antreten und könnte sein Polster weiter ausbauen, da sich die Verfolger Gevelsberg und Hüingsen gegenüberstehen.

Der schon weit zurückliegende SV Höxter nutzte den letzten Strohhalm im Aufstiegskampf und schlug Tabellenführer TuS Lipperreihe. Lucas Balch erzielte in der vierten Minute der Nachspielzeit den Treffer zum knappen Heimsieg. Damit beträgt der Rückstand trotzdem noch satte neun Punkte, so dass alles weiterhin auf einen Zweikampf zwischen Lipperreihe und dem nur noch einen Punkt zurückliegenden TSV Oerlinghausen hindeutet. Oerlinghausen hat zudem eine Partie weniger absolviert und hält nun die Trümpfe in der Hand. Auf Lipperreihe und Oerlinghausen warten am Wochenende Kellerkinder.

Unspektakulär fuhr Rheda einen 2:0-Heimsieg gegen Abstiegskandidat SW Sende ein. Im Verfolgerduell gab es das "perfekte Ergebnis": der TuS Brake und der SV Avenwedde trennten sich unentschieden, so dass Rheda nun bereits sechs Punkte Vorsprung hat. Am Sonntag wartet auf Rheda das schwere Auswärtsspiel auf dem berüchtigten Rasen-Asche-Sportplatz Kupferhammer beim FC Türk Sport Bielefeld (Platz 5). Erneut kommt es zu einem direkten Verfolgerduell zwischen Avenwedde und dem nun Drittplatzierten Türkgücü Gütersloh.

Der ungeschlagene "SVKT" marschiert Richtung Landesliga. Der starke Aufsteiger SpVg Hiddenhausen (Platz 5) wurde souverän mit 2:0 bezwungen und der Vorsprung damit auf sieben Punkte ausgebaut, da Verfolger SG FA Herringhausen/Eickum überraschend gegen den VfL Holsen patzte. Auch der BV Stift Quernheim und der SC Vlotho patzten. In der Form kaum vorstellbar, dass sich der SV Kutenhausen/Todtenhausen, der zudem auch im Westfalenpokal-Viertelfinale steht, die Topplatzierung noch nehmen lässt. Am Sonntag steht der Pflichtsieg beim Drittletzten TuS Bruchmühlen auf dem Programm. Landesliga-Absteiger Bruchmühlen gab aber mit dem Auswärtssieg bei Stift ein Lebenszeichen im Abstiegskampf von sich.

Die Sportfreunde Ostinghausen mussten den Platz an der Sonne nach dem 1:4 gegen Verfolger ASK Ahlen an den VfL Kamen abtreten. Der VfL fuhr einen 9:0-Kantersieg gegen den schon mit einem Bein in der Kreisliga A stehenden SV Neubeckum ein und weist das gleiche Torverhältnis wie Ostinghausen auf, hat aber wesentlich mehr Tore geschossen. Ahlen ist zurück im Meisterschaftsrennen und liegt nur drei Punkte hinter den beiden Spitzenreitern. Am Sonntag dürfte es wohl zum Scheibenschießen um Platz 1 kommen, wenn Kamen beim TuS Wiescherhöfen (Platz 13) antritt und Ostinghausen zum SV Drensteinfurt (Platz 15) reist.

Bezirksliga 8 - TuS Hannibal (27 Punkte, 9-0-2)

Die Topteams haben sich keine Blöße. Hannibal gewann bei BW Alstedde mit 2:0. Der TuS Eichlinghofen (8:0 gegen den Holzwickeder SC II) und der FC Roj (6:1 gegen die SG Massen) bleiben in Schlagdistanz und stehen sich am Sonntag gegenüber. Hannibal hat mit Abstiegskandidat ASC 09 Dortmund II eine vermeintlich leichte Aufgabe.

Bezirksliga 9 - Vestia Disteln (34 Punkte, 11-1-0)

Disteln tütete schon zur Halbzeit den 3:1-Erfolg auf Asche bei der SG Herne 70 ein und hat sein Polster auf sieben Punkte ausgebaut, da im Verfolgerduell der FC Marl mit 3:1 beim SV Gelsenkirchen-Hessler gewann. Sonntag hat die DJK Wattenscheid (Platz 11) den Tabellenführer zu Gast.

Bezirksliga 10 - CF Kurdistan Bochum (26 Punkte, 8-2-2)

Der CF Kurdistan Bochum steht nach dem 4:2-Heimerfolg gegen DJK BW Huckarde zwar an der Spitze, hat aber zwei Spiele mehr absolviert als der FC Altenbochum, der nur zwei Punkte dahinter rangiert. Das Heimspiel gegen den SV Herbede fiel am Sonntag kurzfristig aufgrund der anhaltenden Baumaßnahmen auf der Altenbochumer Platzanlage am Pappelbusch aus. Der FC Castrop-Rauxel verpasste durch ein 2:2 beim VfB Annen, an Altenbochum vorbeizuziehen. Am Sonntag gastiert Kurdistan beim CSV SF Bochum-Linden (Platz 5), der punktetechnisch ebenfalls noch oben angreifen kann. Ob das Heimspiel des FC Altenbochum gegen den VfB Annen stattfinden kann, stand zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest.

Bezirksliga 11 - SuS Stadtlohn (32 Punkte, 10-2-0)

Der SC Reken konnte eine 1:0-Führung in Unterzahl ab der 52. Minute nicht über die Zeit bringen und kassierte beim RSV Borken noch den Ausgleich. Daher ist der zuvor punktgleiche SuS Stadtlohn durch den 2:0-Heimsieg gegen den TuS Gahlen vorbeigezogen. Für Reken wird es gegen den SV Heek (Platz 5) nicht leichter. Stadtlohn hat den SuS Concordia Flaesheim (Platz 11) vor der Brust, der sich am Wochenende gegen eine teilweise Alt Herren-Truppe des TuS Haltern II mit 11:0 durchsetzte.

Bezirksliga 12 - Borussia Münster (26 Punkte, 8-2-1)

Im "Spiel um Platz 1" setzte sich Borussia Münster bei der Ibbenbürener SpVg mit 3:2 durch und übernahm den Platz an der Sonne. Der SV Burgsteinfurt gewann das zweite Topspiel des Spieltags mit 1:0 gegen den SC Münster 08 und bleibt in Schlagdistanz. Die Borussia hat am Sonntag den SC Greven 09 (Platz 5) vor der Brust, der sich durchaus auch noch Hoffnungen macht, oben reinzustoßen. Der ISV (beim TuS Altenberge) und Burgsteinfurt (bei Schlusslicht GW Gelmer) sollten Pflichtsiege einfahren.

Bezirksliga 13 - SuS Westenholz (27 Punkte, 9-0-2)

Bereits am Freitagabend sicherte sich Westenholz durch den 2:0-Topspielsieg gegen Verfolger Delbrücker SC II eine weitere Woche auf Platz 1. Der Hövelhofer SV (4:0 gegen den VfB Marsberg) bleibt auf zwei Punkte dran. Westenholz gastiert Sonntag beim SV 21 Brenken (Platz 8), Hövelhof beim SuS Cappel (Platz 10).