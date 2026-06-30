Bezirksliga: Das ist die "Elf der Saison" von Andy Baumgartner

Andy Baumgartner hat für die AZ seine Top-Elf der Saison zusammengestellt. – Foto: Sebastian Bohr (Archiv)

Region. Direkt vom Fachmann: Der Weinsheimer Meistertrainer Andy Baumgartner hat die Elf der Saison in der Bezirksliga Nahe zusammengestellt, in der es vor Topkickern nur so wimmelt.

Daniel Hahn (SG Merxheim): Sehr beständig. Hat Merxheim eine große Stabilität gegeben. Hat noch viel Entwicklungpotenzial.

Ezzaldin Jalkama (TuS Winzenheim): Eigentlich ja kein gelernter Rechtsverteidiger. Hat es dann aus der Not heraus in einigen Spielen gespielt. Ein toller Spieler – der jetzt nach Weinsheim kommt und uns enorm helfen wird.