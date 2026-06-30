 2026-06-24T10:25:44.617Z

Allgemeines

Bezirksliga: Das ist die "Elf der Saison" von Andy Baumgartner

Der SGW-Trainer nominiert die Spieler und Trainer, die ihm in der abgelaufenen Runde besonders aufgefallen sind. Natürlich hat der Kader leichrte Weinsheimer Schlagseite.

von Michael Heinze · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser
Andy Baumgartner hat für die AZ seine Top-Elf der Saison zusammengestellt.
Andy Baumgartner hat für die AZ seine Top-Elf der Saison zusammengestellt. – Foto: Sebastian Bohr (Archiv)

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Region. Direkt vom Fachmann: Der Weinsheimer Meistertrainer Andy Baumgartner hat die Elf der Saison in der Bezirksliga Nahe zusammengestellt, in der es vor Topkickern nur so wimmelt.

Daniel Hahn (SG Merxheim): Sehr beständig. Hat Merxheim eine große Stabilität gegeben. Hat noch viel Entwicklungpotenzial.

Ezzaldin Jalkama (TuS Winzenheim): Eigentlich ja kein gelernter Rechtsverteidiger. Hat es dann aus der Not heraus in einigen Spielen gespielt. Ein toller Spieler – der jetzt nach Weinsheim kommt und uns enorm helfen wird.

Alle weiteren Spieler seht ihr im plus-Artikel der Allgemeinen Zeitung.