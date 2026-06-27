Bezirksliga-Comeback und Zugänge bei zwei Kreisligisten

– Foto: Christian Schneider

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Die Sportfreunde Sickingen aus der Kreisliga A2 Schwarzwald/Zollern begrüßen Michael Block als zweiten Neuzugang des Sommers. Der zentrale Mittelfeldspieler kehrt nach einer sportlichen Pause vom Fußball zurück, in der er sich asiatischen Kampfkünsten widmete. Ausgebildet wurde Block in der Jugend des VfB Bodelshausen. Mit Ruhe am Ball, Präsenz und seiner Körpergröße soll er dem Mittelfeld zusätzliche Stabilität geben. Der Verein freut sich auf die gemeinsame Zeit in den Vereinsfarben.

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TSV Weissach

Der TSV Weissach aus der Kreisliga B4 Enz/Murr verstärkt seine Offensive mit Theofilos Vasileiadis. Der Spielmacher bringt Erfahrung aus mehreren Stationen mit und war unter anderem für Gebersheim, Enosis Leonberg, den TV Aldingen und Merklingen aktiv. Auf der Zehner-Position soll er mit Spielübersicht, Kreativität und Zug nach vorne für zusätzliche Qualität sorgen. Nach guten Gesprächen mit dem Trainer entschied sich Vasileiadis für den Wechsel nach Weissach und freut sich auf die neue Aufgabe.

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SV Jungingen

Der SV Jungingen aus der Bezirksliga Donau/Iller begrüßt Benny Hajdarevic zurück auf dem Platz. Der 32-Jährige, auch als Bosnic bekannt, hatte sein bislang letztes Spiel im Oktober 2021 absolviert und greift nun wieder an. Der Verein freut sich über die Rückkehr und zusätzliche Erfahrung im Kader.

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