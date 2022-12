Bezirksliga: BV Wevelinghoven setzt Siegesserie fort Durch den dritten Sieg in Folge macht der ehemalige Landesligist aus der Gartenstadt einen großen Sprung im fordernden Abstiegskampf der Bezirksliga.

BV Wevelinghoven – Tus Gerresheim 1:0 (0:0). Der BV Wevelinghoven ist nicht mehr zu stoppen. Nach dem dritten Zu-Null-Sieg in Folge springt der BV auf den zehnten Tabellenplatz. „Der erste Durchgang war noch etwas durchwachsen, aber in der zweiten Hälfte haben wir eine super Leistung abgerufen“, sagte BV-Trainer Jesco Neumann. Manuel Sousa (59.) erzielte den Siegtreffer für die Hausherren.

FC Kosova – VfL Jüchen/Garzweiler 0:3 (0:1). Auch gegen den FC Kosova bleibt der Tabellenführer souverän. Fatlum Ahmeti (21.) erzielte die Führung, nach der Pause sorgte Sven Moseler (52.) für das 2:0. Mit seinem zweiten Treffer machte Fatlum Ahmeti (73.) dann den Deckel drauf. „Das war heute unsere beste Saisonleistung. Daran erkenne ich, dass die Mannschaft im Vergleich zur letzten Saison nochmal einen Sprung gemacht hat“, resümierte VfL-Trainer Marcel Winkens.

VdS Nievenheim – SC Unterbach 3:0 (1:0). Mit dem Sieg gegen den Tabellenletzten springt der Aufsteiger auf den zweiten Tabellenrang. „Wir haben unsere Hausaufgaben erledigt. Wir hatten die Kontrolle über das Spiel“, erzählt VdS-Coach Daniel Köthe. In der 17. Minute gelang Dominik Schillings ein Geniestreich zur Führung. Der Nievenheimerzirkelte die Kugel bei der Ecke direkt ins Netz. In der zweiten Hälfte kassierte der SC eine Gelb-Rote-Karte (63.). Die anschließende Freistoßflanke köpfte Julian Huptas zum 2:0 ein, Kevin Scholz (90.) zog den Schlussstrich.

DJK Gnadental – Schwarz-Weiß Düsseldorf 4:1 (2:0). DJK-Trainer Sebastian Michalsky musste auf das Fehlen der Top-Stürmer Derman Disbudak und Andrej Hildenberg reagieren. „Die Jungs haben die Ausfälle gut kompensiert und gezeigt, dass wir nicht von einzelnen Spielern abhängig sind“, so der Coach. Maurice Girke (16.) und Samir Derris sorgten für den 2:0-Pausenstand. Trotz des Anschlusstreffers von Yuchan Lee (56.) blieb Gnadental konzentriert und erhöhten durch Samir Derris (78.) und Malte Hauenstein (85.) auf 4:1.

Sparta Bilk – TSV Bayer Dormagen 3:0 (0:0). Bei Bayer-Coach Marko Niestroj machte sich nach der Niederlage Enttäuschung breit: „Der erste Durchgang war ausgeglichen, nach der Pause nutzt Bilk die einzigen Chancen, während wir den Ball nicht über die Linie bekommen. Wir hätten das Spiel auf keinen Fall verlieren dürfen.“ Nach einer torlosen ersten Hälfte brauchte Bilk im zweiten Durchgang nicht lange, um zuzuschlagen. Rene Reuland (54.), Gökhan Dalmis (65.) und Moubarak Abdousamadou (80.) trafen für den Favoriten. Durch den Ausfall von Top-Stürmer Niclas Kuypers fehlte dem TSV ein Vollstrecker. „Auch wenn die Leistung grundsätzlich in Ordnung war, müssen wir bissiger agieren und das Tor erzwingen“, forderte Niestroj.

TSV Urdenbach – SG Rommerskirchen/Gilbach 4:0 (1:0). Die SG kommt in Urdenbach unter die Räder. Lars Schwede avancierte mit seinem Dreierpack (27., 55., 67.) zum Matchwinner. Moritz Dominicus (63.) steuerte ebenfalls ein Tor bei. Durch die Niederlage bleibt die SG im Abstiegskampf hängen.

Bezirksliga Gruppe 3, DJK/VfL Willich – SC Teutonia Kleinenbroich 3:1 (2:0). Ein weiterer gebrauchter Tag für den Landesligaabsteiger. Jonas Junft (27.) und Gian-Luca Mermann, der per Elfmeter traf, (40.) brachten den Gastgeber auf Kurs. „Wir haben es Willich viel zu leicht gemacht. Auch bei der Entstehung des Strafstoßes haben wir uns dumm angestellt“, ärgerte sich Trainer Peter Vieten. Marius Brunsbach erzielte in der Schlussphase den Anschlusstreffer, jedoch schafften die Gäste es nicht mehr, die Partie zu drehen. Dimitrios Triantafyllidis (90.+1) sorgte schließlich per Konter für die Entscheidung.