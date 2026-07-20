– Foto: Jens Grothe
Bezirksliga Braunschweig 3 startet mit Salzgitter-Duellen
Saison beginnt Anfang August – Derby zwischen Germania Wolfenbüttel und MTV II bereits im Dezember
von red · Heute, 12:14 Uhr · 0 Leser
Der offizielle Spielplan der Bezirksliga Braunschweig Staffel 3 steht fest. Die neue Saison beginnt am Freitag, 7. August, mit dem Eröffnungsspiel zwischen SV Fortuna Lebenstedt und dem TSV Üfingen. Am Sonntag folgen unter anderem das Wolfenbütteler Duell zwischen KSV Vahdet Salzgitter und BV Germania Wolfenbüttel, das Goslarer Stadtduell zwischen SV Innerstetal und dem Goslarer SC 08 sowie das Aufeinandertreffen von FC Blau Gelb Asse und MTV Wolfenbüttel II.
Bereits in den ersten Wochen warten mehrere richtungsweisende Begegnungen. Der Goslarer Vergleich zwischen TSKV Goslar und Goslarer SC 08 steigt am fünften Spieltag, während SV Innerstetal und FC Groß Döhren am vierten Spieltag erstmals die Klingen kreuzen. Das Wolfenbütteler Derby zwischen MTV Wolfenbüttel II und BV Germania Wolfenbüttel ist für den 11. Dezember angesetzt und bildet den Auftakt des 18. Spieltags.
Nach der Winterpause wird der Spielbetrieb Ende Februar wieder aufgenommen. Der letzte Spieltag ist für den 30. Mai 2027 terminiert. Dann gastiert BV Germania Wolfenbüttel bei FG Vienenburg-Wiedelah, SV Innerstetal empfängt den VfL Salder, und KSV Vahdet Salzgitter trifft auf FC Blau Gelb Asse. Laut den veröffentlichten Durchführungsbestimmungen steigt der Meister direkt in die Landesliga auf, während die letzten drei Mannschaften den Gang in die Kreisliga antreten müssen.
Bezirksliga Braunschweig Staffel 3
1. Spieltag
Fr., 07.08.26 19:00 Uhr SV Fortuna Lebenstedt - TSV Üfingen
So., 09.08.26 15:00 Uhr KSV Vahdet Salzgitter - BV Germania Wolfenbüttel
So., 09.08.26 15:00 Uhr TSKV Goslar - FC Viktoria Thiede
So., 09.08.26 15:00 Uhr SC Gitter - SV Union Salzgitter
So., 09.08.26 15:00 Uhr SV Innerstetal - Goslarer SC 08
So., 09.08.26 15:00 Uhr FC Blau Gelb Asse - MTV Wolfenbüttel II
So., 09.08.26 15:30 Uhr SV Wendessen - VfL Salder
Mi., 09.09.26 18:30 Uhr FC Groß Döhren - FG Vienenburg-Wiedelah
2. Spieltag
So., 16.08.26 13:00 Uhr MTV Wolfenbüttel II - KSV Vahdet Salzgitter
So., 16.08.26 15:00 Uhr FG Vienenburg-Wiedelah - SV Innerstetal
So., 16.08.26 15:00 Uhr Goslarer SC 08 - SV Wendessen
So., 16.08.26 15:00 Uhr VfL Salder - SV Union Salzgitter
So., 16.08.26 15:00 Uhr TSV Üfingen - TSKV Goslar
So., 16.08.26 15:00 Uhr FC Viktoria Thiede - FC Blau Gelb Asse
So., 16.08.26 15:30 Uhr BV Germania Wolfenbüttel - FC Groß Döhren
Mi., 02.09.26 18:30 Uhr SC Gitter - SV Fortuna Lebenstedt
3. Spieltag
So., 23.08.26 13:00 Uhr KSV Vahdet Salzgitter - FC Groß Döhren
So., 23.08.26 13:00 Uhr MTV Wolfenbüttel II - FC Viktoria Thiede
So., 23.08.26 15:00 Uhr TSKV Goslar - SC Gitter
So., 23.08.26 15:00 Uhr SV Fortuna Lebenstedt - VfL Salder
So., 23.08.26 15:00 Uhr SV Union Salzgitter - Goslarer SC 08
So., 23.08.26 15:00 Uhr SV Innerstetal - BV Germania Wolfenbüttel
So., 23.08.26 15:00 Uhr FC Blau Gelb Asse - TSV Üfingen
So., 23.08.26 15:30 Uhr SV Wendessen - FG Vienenburg-Wiedelah
4. Spieltag
Mi., 19.08.26 19:00 Uhr SV Wendessen - BV Germania Wolfenbüttel
So., 30.08.26 15:00 Uhr FG Vienenburg-Wiedelah - SV Union Salzgitter
So., 30.08.26 15:00 Uhr Goslarer SC 08 - SV Fortuna Lebenstedt
So., 30.08.26 15:00 Uhr VfL Salder - TSKV Goslar
So., 30.08.26 15:00 Uhr SC Gitter - FC Blau Gelb Asse
So., 30.08.26 15:00 Uhr TSV Üfingen - MTV Wolfenbüttel II
So., 30.08.26 15:00 Uhr FC Viktoria Thiede - KSV Vahdet Salzgitter
So., 30.08.26 15:00 Uhr FC Groß Döhren - SV Innerstetal
5. Spieltag
So., 06.09.26 13:00 Uhr MTV Wolfenbüttel II - SC Gitter
So., 06.09.26 15:00 Uhr KSV Vahdet Salzgitter - SV Innerstetal
So., 06.09.26 15:00 Uhr TSKV Goslar - Goslarer SC 08
So., 06.09.26 15:00 Uhr SV Fortuna Lebenstedt - FG Vienenburg-Wiedelah
So., 06.09.26 15:00 Uhr SV Union Salzgitter - BV Germania Wolfenbüttel
So., 06.09.26 15:00 Uhr FC Viktoria Thiede - TSV Üfingen
So., 06.09.26 15:00 Uhr FC Blau Gelb Asse - VfL Salder
So., 06.09.26 15:30 Uhr SV Wendessen - FC Groß Döhren
6. Spieltag
So., 13.09.26 15:00 Uhr FG Vienenburg-Wiedelah - TSKV Goslar
So., 13.09.26 15:00 Uhr Goslarer SC 08 - FC Blau Gelb Asse
So., 13.09.26 15:00 Uhr VfL Salder - MTV Wolfenbüttel II
So., 13.09.26 15:00 Uhr SC Gitter - FC Viktoria Thiede
So., 13.09.26 15:00 Uhr TSV Üfingen - KSV Vahdet Salzgitter
So., 13.09.26 15:00 Uhr SV Innerstetal - SV Wendessen
So., 13.09.26 15:00 Uhr FC Groß Döhren - SV Union Salzgitter
So., 13.09.26 15:30 Uhr BV Germania Wolfenbüttel - SV Fortuna Lebenstedt
7. Spieltag
So., 20.09.26 13:00 Uhr MTV Wolfenbüttel II - Goslarer SC 08
So., 20.09.26 15:00 Uhr KSV Vahdet Salzgitter - SV Wendessen
So., 20.09.26 15:00 Uhr TSKV Goslar - BV Germania Wolfenbüttel
So., 20.09.26 15:00 Uhr SV Fortuna Lebenstedt - FC Groß Döhren
So., 20.09.26 15:00 Uhr SV Union Salzgitter - SV Innerstetal
So., 20.09.26 15:00 Uhr FC Viktoria Thiede - VfL Salder
So., 20.09.26 15:00 Uhr FC Blau Gelb Asse - FG Vienenburg-Wiedelah
Mi., 23.09.26 19:00 Uhr TSV Üfingen - SC Gitter
8. Spieltag
Sa., 26.09.26 17:00 Uhr SV Wendessen - SV Union Salzgitter
So., 27.09.26 15:00 Uhr FG Vienenburg-Wiedelah - MTV Wolfenbüttel II
So., 27.09.26 15:00 Uhr Goslarer SC 08 - FC Viktoria Thiede
So., 27.09.26 15:00 Uhr VfL Salder - TSV Üfingen
So., 27.09.26 15:00 Uhr SC Gitter - KSV Vahdet Salzgitter
So., 27.09.26 15:00 Uhr SV Innerstetal - SV Fortuna Lebenstedt
So., 27.09.26 15:00 Uhr FC Groß Döhren - TSKV Goslar
So., 27.09.26 15:30 Uhr BV Germania Wolfenbüttel - FC Blau Gelb Asse
9. Spieltag
So., 11.10.26 14:30 Uhr FG Vienenburg-Wiedelah - TSV Üfingen
So., 11.10.26 14:30 Uhr Goslarer SC 08 - SC Gitter
So., 11.10.26 14:30 Uhr VfL Salder - KSV Vahdet Salzgitter
So., 11.10.26 14:30 Uhr SV Union Salzgitter - SV Fortuna Lebenstedt
So., 11.10.26 14:30 Uhr SV Innerstetal - FC Blau Gelb Asse
So., 11.10.26 14:30 Uhr FC Groß Döhren - MTV Wolfenbüttel II
So., 11.10.26 15:30 Uhr SV Wendessen - TSKV Goslar
So., 11.10.26 15:30 Uhr BV Germania Wolfenbüttel - FC Viktoria Thiede
10. Spieltag
Sa., 17.10.26 14:30 Uhr KSV Vahdet Salzgitter - SV Fortuna Lebenstedt
So., 18.10.26 13:00 Uhr MTV Wolfenbüttel II - SV Innerstetal
So., 18.10.26 14:30 Uhr TSKV Goslar - SV Union Salzgitter
So., 18.10.26 14:30 Uhr VfL Salder - Goslarer SC 08
So., 18.10.26 14:30 Uhr SC Gitter - FG Vienenburg-Wiedelah
So., 18.10.26 14:30 Uhr TSV Üfingen - BV Germania Wolfenbüttel
So., 18.10.26 14:30 Uhr FC Viktoria Thiede - FC Groß Döhren
So., 18.10.26 14:30 Uhr FC Blau Gelb Asse - SV Wendessen
11. Spieltag
Mi., 19.08.26 19:00 Uhr FC Groß Döhren - TSV Üfingen
So., 25.10.26 14:30 Uhr FG Vienenburg-Wiedelah - VfL Salder
So., 25.10.26 14:30 Uhr Goslarer SC 08 - KSV Vahdet Salzgitter
So., 25.10.26 14:30 Uhr SV Fortuna Lebenstedt - TSKV Goslar
So., 25.10.26 14:30 Uhr SV Union Salzgitter - FC Blau Gelb Asse
So., 25.10.26 14:30 Uhr SV Innerstetal - FC Viktoria Thiede
So., 25.10.26 15:30 Uhr SV Wendessen - MTV Wolfenbüttel II
So., 25.10.26 15:30 Uhr BV Germania Wolfenbüttel - SC Gitter
12. Spieltag
Mi., 26.08.26 19:00 Uhr VfL Salder - BV Germania Wolfenbüttel
So., 01.11.26 13:00 Uhr MTV Wolfenbüttel II - SV Union Salzgitter
So., 01.11.26 14:30 Uhr KSV Vahdet Salzgitter - TSKV Goslar
So., 01.11.26 14:30 Uhr Goslarer SC 08 - FG Vienenburg-Wiedelah
So., 01.11.26 14:30 Uhr SC Gitter - FC Groß Döhren
So., 01.11.26 14:30 Uhr TSV Üfingen - SV Innerstetal
So., 01.11.26 14:30 Uhr FC Viktoria Thiede - SV Wendessen
So., 01.11.26 14:30 Uhr FC Blau Gelb Asse - SV Fortuna Lebenstedt
13. Spieltag
So., 08.11.26 14:00 Uhr KSV Vahdet Salzgitter - FG Vienenburg-Wiedelah
So., 08.11.26 14:00 Uhr TSKV Goslar - FC Blau Gelb Asse
So., 08.11.26 14:00 Uhr SV Fortuna Lebenstedt - MTV Wolfenbüttel II
So., 08.11.26 14:00 Uhr SV Union Salzgitter - FC Viktoria Thiede
So., 08.11.26 14:00 Uhr SV Innerstetal - SC Gitter
So., 08.11.26 14:00 Uhr FC Groß Döhren - VfL Salder
So., 08.11.26 15:30 Uhr SV Wendessen - TSV Üfingen
So., 08.11.26 15:30 Uhr BV Germania Wolfenbüttel - Goslarer SC 08
14. Spieltag
So., 15.11.26 13:00 Uhr MTV Wolfenbüttel II - TSKV Goslar
So., 15.11.26 14:00 Uhr FG Vienenburg-Wiedelah - BV Germania Wolfenbüttel
So., 15.11.26 14:00 Uhr Goslarer SC 08 - FC Groß Döhren
So., 15.11.26 14:00 Uhr VfL Salder - SV Innerstetal
So., 15.11.26 14:00 Uhr SC Gitter - SV Wendessen
So., 15.11.26 14:00 Uhr SV Union Salzgitter - TSV Üfingen
So., 15.11.26 14:00 Uhr FC Viktoria Thiede - SV Fortuna Lebenstedt
So., 15.11.26 14:00 Uhr FC Blau Gelb Asse - KSV Vahdet Salzgitter
15. Spieltag
So., 22.11.26 13:00 Uhr MTV Wolfenbüttel II - FC Blau Gelb Asse
So., 22.11.26 14:00 Uhr FC Viktoria Thiede - TSKV Goslar
So., 22.11.26 14:00 Uhr SV Union Salzgitter - SC Gitter
So., 22.11.26 14:00 Uhr VfL Salder - SV Wendessen
So., 22.11.26 14:00 Uhr Goslarer SC 08 - SV Innerstetal
So., 22.11.26 14:00 Uhr FG Vienenburg-Wiedelah - FC Groß Döhren
So., 22.11.26 15:30 Uhr BV Germania Wolfenbüttel - KSV Vahdet Salzgitter
Do., 25.03.27 18:30 Uhr TSV Üfingen - SV Fortuna Lebenstedt
16. Spieltag
Fr., 20.11.26 19:00 Uhr SV Fortuna Lebenstedt - SC Gitter
So., 29.11.26 14:00 Uhr SV Innerstetal - FG Vienenburg-Wiedelah
So., 29.11.26 14:00 Uhr SV Union Salzgitter - VfL Salder
So., 29.11.26 14:00 Uhr TSKV Goslar - TSV Üfingen
So., 29.11.26 14:00 Uhr FC Blau Gelb Asse - FC Viktoria Thiede
So., 29.11.26 14:00 Uhr KSV Vahdet Salzgitter - MTV Wolfenbüttel II
So., 29.11.26 14:00 Uhr FC Groß Döhren - BV Germania Wolfenbüttel
So., 29.11.26 15:30 Uhr SV Wendessen - Goslarer SC 08
17. Spieltag
So., 06.12.26 14:00 Uhr FC Groß Döhren - KSV Vahdet Salzgitter
So., 06.12.26 14:00 Uhr SC Gitter - TSKV Goslar
So., 06.12.26 14:00 Uhr Goslarer SC 08 - SV Union Salzgitter
So., 06.12.26 14:00 Uhr FG Vienenburg-Wiedelah - SV Wendessen
So., 06.12.26 14:00 Uhr FC Viktoria Thiede - MTV Wolfenbüttel II
So., 06.12.26 14:00 Uhr TSV Üfingen - FC Blau Gelb Asse
So., 06.12.26 15:30 Uhr BV Germania Wolfenbüttel - SV Innerstetal
Mi., 05.05.27 18:30 Uhr VfL Salder - SV Fortuna Lebenstedt
18. Spieltag
Fr., 11.12.26 19:00 Uhr MTV Wolfenbüttel II - BV Germania Wolfenbüttel
So., 13.12.26 14:00 Uhr SV Union Salzgitter - KSV Vahdet Salzgitter
So., 13.12.26 14:00 Uhr TSKV Goslar - SV Innerstetal
So., 13.12.26 14:00 Uhr SV Fortuna Lebenstedt - SV Wendessen
So., 13.12.26 14:00 Uhr SC Gitter - VfL Salder
So., 13.12.26 14:00 Uhr Goslarer SC 08 - TSV Üfingen
So., 13.12.26 14:00 Uhr FC Viktoria Thiede - FG Vienenburg-Wiedelah
So., 13.12.26 14:00 Uhr FC Groß Döhren - FC Blau Gelb Asse
19. Spieltag
So., 07.03.27 14:30 Uhr SV Innerstetal - KSV Vahdet Salzgitter
So., 07.03.27 14:30 Uhr Goslarer SC 08 - TSKV Goslar
So., 07.03.27 14:30 Uhr FG Vienenburg-Wiedelah - SV Fortuna Lebenstedt
So., 07.03.27 14:30 Uhr FC Groß Döhren - SV Wendessen
So., 07.03.27 14:30 Uhr TSV Üfingen - FC Viktoria Thiede
So., 07.03.27 14:30 Uhr SC Gitter - MTV Wolfenbüttel II
So., 07.03.27 14:30 Uhr VfL Salder - FC Blau Gelb Asse
So., 07.03.27 15:30 Uhr BV Germania Wolfenbüttel - SV Union Salzgitter
20. Spieltag
So., 14.03.27 13:00 Uhr MTV Wolfenbüttel II - VfL Salder
So., 14.03.27 14:30 Uhr TSKV Goslar - FG Vienenburg-Wiedelah
So., 14.03.27 14:30 Uhr FC Blau Gelb Asse - Goslarer SC 08
So., 14.03.27 14:30 Uhr FC Viktoria Thiede - SC Gitter
So., 14.03.27 14:30 Uhr KSV Vahdet Salzgitter - TSV Üfingen
So., 14.03.27 14:30 Uhr SV Union Salzgitter - FC Groß Döhren
So., 14.03.27 14:30 Uhr SV Fortuna Lebenstedt - BV Germania Wolfenbüttel
So., 14.03.27 15:30 Uhr SV Wendessen - SV Innerstetal
21. Spieltag
So., 21.03.27 15:00 Uhr FC Groß Döhren - SV Fortuna Lebenstedt
So., 21.03.27 15:00 Uhr SV Innerstetal - SV Union Salzgitter
So., 21.03.27 15:00 Uhr SC Gitter - TSV Üfingen
So., 21.03.27 15:00 Uhr VfL Salder - FC Viktoria Thiede
So., 21.03.27 15:00 Uhr Goslarer SC 08 - MTV Wolfenbüttel II
So., 21.03.27 15:00 Uhr FG Vienenburg-Wiedelah - FC Blau Gelb Asse
So., 21.03.27 15:30 Uhr SV Wendessen - KSV Vahdet Salzgitter
So., 21.03.27 15:30 Uhr BV Germania Wolfenbüttel - TSKV Goslar
22. Spieltag
So., 04.04.27 13:00 Uhr MTV Wolfenbüttel II - FG Vienenburg-Wiedelah
So., 04.04.27 15:00 Uhr FC Viktoria Thiede - Goslarer SC 08
So., 04.04.27 15:00 Uhr TSV Üfingen - VfL Salder
So., 04.04.27 15:00 Uhr KSV Vahdet Salzgitter - SC Gitter
So., 04.04.27 15:00 Uhr SV Union Salzgitter - SV Wendessen
So., 04.04.27 15:00 Uhr TSKV Goslar - FC Groß Döhren
So., 04.04.27 15:00 Uhr FC Blau Gelb Asse - BV Germania Wolfenbüttel
Mi., 07.04.27 18:30 Uhr SV Fortuna Lebenstedt - SV Innerstetal
23. Spieltag
So., 11.04.27 15:00 Uhr KSV Vahdet Salzgitter - SV Union Salzgitter
So., 11.04.27 15:00 Uhr SV Innerstetal - TSKV Goslar
So., 11.04.27 15:00 Uhr VfL Salder - SC Gitter
So., 11.04.27 15:00 Uhr TSV Üfingen - Goslarer SC 08
So., 11.04.27 15:00 Uhr FG Vienenburg-Wiedelah - FC Viktoria Thiede
So., 11.04.27 15:00 Uhr FC Blau Gelb Asse - FC Groß Döhren
So., 11.04.27 15:30 Uhr SV Wendessen - SV Fortuna Lebenstedt
So., 11.04.27 15:30 Uhr BV Germania Wolfenbüttel - MTV Wolfenbüttel II
24. Spieltag
So., 18.04.27 13:00 Uhr MTV Wolfenbüttel II - FC Groß Döhren
So., 18.04.27 15:00 Uhr TSV Üfingen - FG Vienenburg-Wiedelah
So., 18.04.27 15:00 Uhr SC Gitter - Goslarer SC 08
So., 18.04.27 15:00 Uhr KSV Vahdet Salzgitter - VfL Salder
So., 18.04.27 15:00 Uhr SV Fortuna Lebenstedt - SV Union Salzgitter
So., 18.04.27 15:00 Uhr TSKV Goslar - SV Wendessen
So., 18.04.27 15:00 Uhr FC Blau Gelb Asse - SV Innerstetal
So., 18.04.27 15:00 Uhr FC Viktoria Thiede - BV Germania Wolfenbüttel
25. Spieltag
Sa., 24.04.27 14:30 Uhr SV Fortuna Lebenstedt - KSV Vahdet Salzgitter
So., 25.04.27 15:00 Uhr SV Union Salzgitter - TSKV Goslar
So., 25.04.27 15:00 Uhr Goslarer SC 08 - VfL Salder
So., 25.04.27 15:00 Uhr FG Vienenburg-Wiedelah - SC Gitter
So., 25.04.27 15:00 Uhr FC Groß Döhren - FC Viktoria Thiede
So., 25.04.27 15:00 Uhr SV Innerstetal - MTV Wolfenbüttel II
So., 25.04.27 15:30 Uhr BV Germania Wolfenbüttel - TSV Üfingen
So., 25.04.27 15:30 Uhr SV Wendessen - FC Blau Gelb Asse
26. Spieltag
So., 02.05.27 13:00 Uhr MTV Wolfenbüttel II - SV Wendessen
So., 02.05.27 15:00 Uhr VfL Salder - FG Vienenburg-Wiedelah
So., 02.05.27 15:00 Uhr KSV Vahdet Salzgitter - Goslarer SC 08
So., 02.05.27 15:00 Uhr TSKV Goslar - SV Fortuna Lebenstedt
So., 02.05.27 15:00 Uhr FC Blau Gelb Asse - SV Union Salzgitter
So., 02.05.27 15:00 Uhr FC Viktoria Thiede - SV Innerstetal
So., 02.05.27 15:00 Uhr TSV Üfingen - FC Groß Döhren
So., 02.05.27 15:00 Uhr SC Gitter - BV Germania Wolfenbüttel
27. Spieltag
So., 09.05.27 15:00 Uhr TSKV Goslar - KSV Vahdet Salzgitter
So., 09.05.27 15:00 Uhr FG Vienenburg-Wiedelah - Goslarer SC 08
So., 09.05.27 15:00 Uhr FC Groß Döhren - SC Gitter
So., 09.05.27 15:00 Uhr SV Innerstetal - TSV Üfingen
So., 09.05.27 15:00 Uhr SV Union Salzgitter - MTV Wolfenbüttel II
So., 09.05.27 15:00 Uhr SV Fortuna Lebenstedt - FC Blau Gelb Asse
So., 09.05.27 15:30 Uhr SV Wendessen - FC Viktoria Thiede
Mi., 12.05.27 18:30 Uhr BV Germania Wolfenbüttel - VfL Salder
28. Spieltag
So., 23.05.27 13:00 Uhr MTV Wolfenbüttel II - SV Fortuna Lebenstedt
So., 23.05.27 15:00 Uhr FG Vienenburg-Wiedelah - KSV Vahdet Salzgitter
So., 23.05.27 15:00 Uhr FC Blau Gelb Asse - TSKV Goslar
So., 23.05.27 15:00 Uhr FC Viktoria Thiede - SV Union Salzgitter
So., 23.05.27 15:00 Uhr TSV Üfingen - SV Wendessen
So., 23.05.27 15:00 Uhr SC Gitter - SV Innerstetal
So., 23.05.27 15:00 Uhr VfL Salder - FC Groß Döhren
So., 23.05.27 15:00 Uhr Goslarer SC 08 - BV Germania Wolfenbüttel
29. Spieltag
So., 30.05.27 15:00 Uhr BV Germania Wolfenbüttel - FG Vienenburg-Wiedelah
So., 30.05.27 15:00 Uhr FC Groß Döhren - Goslarer SC 08
So., 30.05.27 15:00 Uhr SV Innerstetal - VfL Salder
So., 30.05.27 15:00 Uhr SV Wendessen - SC Gitter
So., 30.05.27 15:00 Uhr TSV Üfingen - SV Union Salzgitter
So., 30.05.27 15:00 Uhr SV Fortuna Lebenstedt - FC Viktoria Thiede
So., 30.05.27 15:00 Uhr TSKV Goslar - MTV Wolfenbüttel II
So., 30.05.27 15:00 Uhr KSV Vahdet Salzgitter - FC Blau Gelb Asse
30. Spieltag
Mi., 24.02.27 18:30 Uhr SV Fortuna Lebenstedt - Goslarer SC 08
So., 28.02.27 15:00 Uhr SV Union Salzgitter - FG Vienenburg-Wiedelah
So., 28.02.27 15:00 Uhr TSKV Goslar - VfL Salder
So., 28.02.27 15:00 Uhr FC Blau Gelb Asse - SC Gitter
So., 28.02.27 15:00 Uhr MTV Wolfenbüttel II - TSV Üfingen
So., 28.02.27 15:00 Uhr KSV Vahdet Salzgitter - FC Viktoria Thiede
So., 28.02.27 15:00 Uhr SV Innerstetal - FC Groß Döhren
So., 28.02.27 15:00 Uhr BV Germania Wolfenbüttel - SV Wendessen