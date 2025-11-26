Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Bezirksliga-Bomber: Wieting enteilt der Konkurrenz
Vier der fünf treffsichersten Stürmer kommen aus der Staffel 3 – nur Klosterhalfen hält für die übrigen Staffeln dagegen.
In den Bezirksligen geht es weiter torreich zu. Wieting führt die Torjägerliste an, doch dahinter bleibt das Rennen eng.
In den vier Bezirksligen am Mittelrhein kristallisieren sich nach rund einem Drittel der Saison klare Topstürmer heraus. Angeführt wird das aktuelle Ranking von Maurice Wieting (SV Lövenich), der mit 18 Treffern und zwei Vorlagen in 12 Spielen eine beeindruckende Bilanz vorweisen kann und seine herausragende Form Woche für Woche bestätigt.
Dahinter folgt Tugay Temel (TSV Düren), der in 11 Partien 15 Tore erzielt und zusätzlich fünf Assists geliefert hat. Temel bleibt damit einer der komplettesten Offensivspieler der Bezirksliga – und erneut einer der prägendsten Angreifer der Staffel 3.
Auf Rang drei steht Ilias Afkir (Hilal-Maroc), der in nur neun Einsätzen bereits 13 Treffer und fünf Vorlagen gesammelt hat. Mit dieser Quote gehört er derzeit zu den gefährlichsten Stürmern im gesamten Mittelrhein-Gebiet.
Einziger Spieler außerhalb der Staffel 3 in den Top fünf ist Nikolas Klosterhalfen (TuS Oberpleis) aus der Bezirksliga 2. Er kommt auf 12 Tore und drei Vorlagen in 11 Spielen und mischt trotz starker Konkurrenz aus den anderen Staffeln weit vorne mit.
Komplettiert wird die Spitzengruppe von Luke Bungart (JSG Erft 01), der in zehn Spielen 11 Tore und sechs Assists beisteuert und damit ebenfalls zu den konstantesten Offensivgaranten zählt.
Auffällig: Vier der fünf treffsichersten Stürmer kommen aus der Bezirksliga Staffel 3 – ein erneuter Hinweis darauf, wie hoch die Offensivqualität in dieser Staffel aktuell einzuschätzen ist.
Bezirksliga Staffel 1:
Gabriel Werner (SV Schönebach): 10 Tore und fünf Torvorlagen in 12 Spielen
Jeffrey Eshun (SV Deutz 05): 10 Tore und drei Torvorlagen in 12 Spielen
Philipp Schmidt (SV Frielingsdorf): neun Tore und sechs Torvorlagen in elf Spielen
Anton Musculus (TV Hoffnungsthal): neun Tore und vier Torvorlagen in 13 Spielen
Justin Ufer (SV Frielingsdorf): sieben Tore und sieben Torvorlagen in zehn Spielen
Bezirksliga Staffel 2:
Nikolas Klosterhalfen (TuS Oberpleis): 12 Tore und drei Torvorlagen in 11 Spielen
Boris Kivoma (1.FC Niederkassel): 11 Tore und drei Torvorlagen in zehn Spielen
Daniel Blum (TuRa Oberdrees): zehn Tore und vier Torvorlagen in zehn Spielen
Göktan Maru (Hertha Rheidt): neun Tore und drei Torvorlagen in neun Spielen
Fatih Tuysuz (1.FC Niederkassel): neun Tore und drei Torvorlagen in 12 Spielen
Bezirksliga Staffel 3:
Maurice Wieting (SV Lövenich): 18 Tore und zwei Torvorlagen in 12 Spielen
Tugay Temel (TSV Düren): 15 Tore und fünf Torvorlagen in 11 Spielen
Ilias Afkir (Hilal-Maroc): 13 Tore und fünf Torvorlagen in neun Spielen
Luke Bungart (JSG Erft 01): 11 Tore und sechs Torvorlagen in zehn Spielen
Nico Schröteler (SC Kreuzau): zehn Tore und zwei Torvorlagen in 12 Spielen
Bezirksliga Staffel 4:
Jeremy Labas (Kohlscheider BC): 11 Tore in 12 Spielen
Maik Stollenwerk (Germania Eicherscheid): zehn Tore und zwei Torvorlagen in 11 Spielen
Tim Wilden (Germania Eicherscheid): neun Tore und neun Torvorlagen in 11 Spielen
Sascha Schoenen (Falke Bergrath): neun Tore und eine Torvorlage in 10 Spielen
Danny Richter (Germania Hilfarth): acht Tore und neun Torvorlagen in acht Spielen