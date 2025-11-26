 2025-11-24T08:38:42.177Z

Allgemeines
Bezirksliga-Bomber: Wieting enteilt der Konkurrenz

Vier der fünf treffsichersten Stürmer kommen aus der Staffel 3 – nur Klosterhalfen hält für die übrigen Staffeln dagegen.

In den Bezirksligen geht es weiter torreich zu. Wieting führt die Torjägerliste an, doch dahinter bleibt das Rennen eng.

In den vier Bezirksligen am Mittelrhein kristallisieren sich nach rund einem Drittel der Saison klare Topstürmer heraus. Angeführt wird das aktuelle Ranking von Maurice Wieting (SV Lövenich), der mit 18 Treffern und zwei Vorlagen in 12 Spielen eine beeindruckende Bilanz vorweisen kann und seine herausragende Form Woche für Woche bestätigt.

Dahinter folgt Tugay Temel (TSV Düren), der in 11 Partien 15 Tore erzielt und zusätzlich fünf Assists geliefert hat. Temel bleibt damit einer der komplettesten Offensivspieler der Bezirksliga – und erneut einer der prägendsten Angreifer der Staffel 3.

Auf Rang drei steht Ilias Afkir (Hilal-Maroc), der in nur neun Einsätzen bereits 13 Treffer und fünf Vorlagen gesammelt hat. Mit dieser Quote gehört er derzeit zu den gefährlichsten Stürmern im gesamten Mittelrhein-Gebiet.

Einziger Spieler außerhalb der Staffel 3 in den Top fünf ist Nikolas Klosterhalfen (TuS Oberpleis) aus der Bezirksliga 2. Er kommt auf 12 Tore und drei Vorlagen in 11 Spielen und mischt trotz starker Konkurrenz aus den anderen Staffeln weit vorne mit.

Komplettiert wird die Spitzengruppe von Luke Bungart (JSG Erft 01), der in zehn Spielen 11 Tore und sechs Assists beisteuert und damit ebenfalls zu den konstantesten Offensivgaranten zählt.

Auffällig: Vier der fünf treffsichersten Stürmer kommen aus der Bezirksliga Staffel 3 – ein erneuter Hinweis darauf, wie hoch die Offensivqualität in dieser Staffel aktuell einzuschätzen ist.

Bezirksliga Staffel 1:

  1. Gabriel Werner (SV Schönebach): 10 Tore und fünf Torvorlagen in 12 Spielen
  2. Jeffrey Eshun (SV Deutz 05): 10 Tore und drei Torvorlagen in 12 Spielen
  3. Philipp Schmidt (SV Frielingsdorf): neun Tore und sechs Torvorlagen in elf Spielen
  4. Anton Musculus (TV Hoffnungsthal): neun Tore und vier Torvorlagen in 13 Spielen
  5. Justin Ufer (SV Frielingsdorf): sieben Tore und sieben Torvorlagen in zehn Spielen

Bezirksliga Staffel 2:

  1. Nikolas Klosterhalfen (TuS Oberpleis): 12 Tore und drei Torvorlagen in 11 Spielen
  2. Boris Kivoma (1.FC Niederkassel): 11 Tore und drei Torvorlagen in zehn Spielen
  3. Daniel Blum (TuRa Oberdrees): zehn Tore und vier Torvorlagen in zehn Spielen
  4. Göktan Maru (Hertha Rheidt): neun Tore und drei Torvorlagen in neun Spielen
  5. Fatih Tuysuz (1.FC Niederkassel): neun Tore und drei Torvorlagen in 12 Spielen

Bezirksliga Staffel 3:

  1. Maurice Wieting (SV Lövenich): 18 Tore und zwei Torvorlagen in 12 Spielen
  2. Tugay Temel (TSV Düren): 15 Tore und fünf Torvorlagen in 11 Spielen
  3. Ilias Afkir (Hilal-Maroc): 13 Tore und fünf Torvorlagen in neun Spielen
  4. Luke Bungart (JSG Erft 01): 11 Tore und sechs Torvorlagen in zehn Spielen
  5. Nico Schröteler (SC Kreuzau): zehn Tore und zwei Torvorlagen in 12 Spielen

Bezirksliga Staffel 4:

  1. Jeremy Labas (Kohlscheider BC): 11 Tore in 12 Spielen
  2. Maik Stollenwerk (Germania Eicherscheid): zehn Tore und zwei Torvorlagen in 11 Spielen
  3. Tim Wilden (Germania Eicherscheid): neun Tore und neun Torvorlagen in 11 Spielen
  4. Sascha Schoenen (Falke Bergrath): neun Tore und eine Torvorlage in 10 Spielen
  5. Danny Richter (Germania Hilfarth): acht Tore und neun Torvorlagen in acht Spielen

