Bezirksliga-Bomber: Wieting enteilt der Konkurrenz

– Foto: Linda Skrabs

In den Bezirksligen geht es weiter torreich zu. Wieting führt die Torjägerliste an, doch dahinter bleibt das Rennen eng.

In den vier Bezirksligen am Mittelrhein kristallisieren sich nach rund einem Drittel der Saison klare Topstürmer heraus. Angeführt wird das aktuelle Ranking von Maurice Wieting (SV Lövenich), der mit 18 Treffern und zwei Vorlagen in 12 Spielen eine beeindruckende Bilanz vorweisen kann und seine herausragende Form Woche für Woche bestätigt. Dahinter folgt Tugay Temel (TSV Düren), der in 11 Partien 15 Tore erzielt und zusätzlich fünf Assists geliefert hat. Temel bleibt damit einer der komplettesten Offensivspieler der Bezirksliga – und erneut einer der prägendsten Angreifer der Staffel 3.

Auf Rang drei steht Ilias Afkir (Hilal-Maroc), der in nur neun Einsätzen bereits 13 Treffer und fünf Vorlagen gesammelt hat. Mit dieser Quote gehört er derzeit zu den gefährlichsten Stürmern im gesamten Mittelrhein-Gebiet. Einziger Spieler außerhalb der Staffel 3 in den Top fünf ist Nikolas Klosterhalfen (TuS Oberpleis) aus der Bezirksliga 2. Er kommt auf 12 Tore und drei Vorlagen in 11 Spielen und mischt trotz starker Konkurrenz aus den anderen Staffeln weit vorne mit.