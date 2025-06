Bezirksliga Bodensee: Welche Teams sind 2025/2026 dabei? - Update

In der Bezirksliga Bodensee ist die Saison beendet, so sieht die Zusammensetzung der Liga zur Saison 2025/2026 aus.

Aufsteiger und Absteiger in der Bezirksliga Bodensee

Der SV Kressbronn ist Meister und somit Aufsteiger in die Landesliga, Staffel 4. Der SV Vogt nahm als Vizemeister an der Relegation teil, scheiterte jedoch in der 1. Runde mit 4:1 am FV Ravensburg II. Aus der Landesliga steigem der SV Oberzell und der FV Ravensburg II ab.



Es gibt drei Absteiger aus der Bezirksliga Bodensee. Dies sind der SV Mochenwangen, der SV Achberg und der FC Scheidegg.

Der FC Leutkirch konnte das entscheidende Relegationsspiel gegen den FC Isny (Vizemeister Kreisliga A3 Bodensee) mit 3:2 n.E. für sich entscheiden und blieb dadurch in der Bezirksliga.