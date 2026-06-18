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Bezirksliga Bodensee: Die FuPa-Elf der Saison steht fest
Die Top-Spieler der Saison 2025/2026 aus der Bezirksliga Bodensee
Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.
Das ist die Elf der Saison der Bezirksliga Bodensee
Torhüter
Marco Harscher (SV Aichstetten): Fünf Nominierungen für die Elf der Woche.
Abwehr
Alessandro Tschirdewahn (TSV Meckenbeuren): Fünf Nominierungen für die Elf der Woche.
Benedikt Chupik (TSV Tettnang): Fünf Nominierungen für die Elf der Woche.
Tim Kibler (SV Oberzell): Fünf Nominierungen für die Elf der Woche.
Mittelfeld
Jonas Kaufmann (SGM Unterzeil/Seibranz): Neun Nominierungen für die Elf der Woche.
Ömer Faruk Avci (TSG Ailingen): Acht Nominierungen für die Elf der Woche.
Jan Fischer (SV Baindt): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche.
David Sprenger (TSV Eschach): Fünf Nominierungen für die Elf der Woche.
Angriff
Nils Maurer (TSV Tettnang): Neun Nominierungen für die Elf der Woche.
Manfred Kraus (SV Vogt): Acht Nominierungen für die Elf der Woche.
Pascal Ungemach (TSV Eschach): Acht Nominierungen für die Elf der Woche.
❗In der FuPa-Elf der Saison wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.