 2026-06-18T10:39:41.025Z

Allgemeines

Bezirksliga Bodensee: Die FuPa-Elf der Saison steht fest

Die Top-Spieler der Saison 2025/2026 aus der Bezirksliga Bodensee

von Matthias Kloos · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser
Foto: Fabian Enzensperger/FuPa-Grafik
Foto: Fabian Enzensperger/FuPa-Grafik

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Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.

Das ist die Elf der Saison der Bezirksliga Bodensee

Torhüter

Marco Harscher (SV Aichstetten): Fünf Nominierungen für die Elf der Woche.

Abwehr

Alessandro Tschirdewahn (TSV Meckenbeuren): Fünf Nominierungen für die Elf der Woche.

Benedikt Chupik (TSV Tettnang): Fünf Nominierungen für die Elf der Woche.

Tim Kibler (SV Oberzell): Fünf Nominierungen für die Elf der Woche.

Mittelfeld

Jonas Kaufmann (SGM Unterzeil/Seibranz): Neun Nominierungen für die Elf der Woche.

Ömer Faruk Avci (TSG Ailingen): Acht Nominierungen für die Elf der Woche.

Jan Fischer (SV Baindt): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche.

David Sprenger (TSV Eschach): Fünf Nominierungen für die Elf der Woche.

Angriff

Nils Maurer (TSV Tettnang): Neun Nominierungen für die Elf der Woche.

Manfred Kraus (SV Vogt): Acht Nominierungen für die Elf der Woche.

Pascal Ungemach (TSV Eschach): Acht Nominierungen für die Elf der Woche.

❗In der FuPa-Elf der Saison wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.

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