Bezirksliga Bodensee: Die FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte steht fest

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.

Defensive

Jascha Fiesel (SV Oberzell)

Alessandro Tschirdewahn (TSV Meckenbeuren)

Phillip Schlachter (SGM Unterzeil/Seibranz)

---

Mittelfeld

Jonas Kaufmann (SGM Unterzeil/Seibranz)

Michael Koch (FC Leutkirch)

Robin Siegel (SV Weingarten)

Marcel Striegel (SV Weingarten)

---

Angriff

Noah Roggors (SGM Unterzeil/Seibranz)

Manfred Kraus (SV Vogt)

Noah Hecht (SV Bergatreute)

---

❗ In der FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.

