Bezirksliga Bodensee: Die FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte steht fest

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.
Marco Harscher (SV Aichstetten)
---
Jascha Fiesel (SV Oberzell)
Alessandro Tschirdewahn (TSV Meckenbeuren)
Phillip Schlachter (SGM Unterzeil/Seibranz)
---
Jonas Kaufmann (SGM Unterzeil/Seibranz)
Michael Koch (FC Leutkirch)
Robin Siegel (SV Weingarten)
Marcel Striegel (SV Weingarten)
---
Noah Roggors (SGM Unterzeil/Seibranz)
Manfred Kraus (SV Vogt)
Noah Hecht (SV Bergatreute)
---
❗ In der FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.
__________________________________________________________________________________________________
