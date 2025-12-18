 2025-12-17T10:26:01.779Z

Allgemeines
– Foto: FuPa-Grafik

Bezirksliga Bodensee: Die FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte steht fest

Die Top-Spieler der Saison 2025/2026 aus der Bezirksliga Bodensee

Verlinkte Inhalte

präsentiert von
ZF BKK
Bezirksliga Bodensee
Bad Waldsee
FC Dostluk
Aichstetten
Bergatreute

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.

Das ist die Elf der ersten Saisonhälfte in der Bezirksliga Bodensee

Torhüter

Marco Harscher (SV Aichstetten)

---

Defensive

Jascha Fiesel (SV Oberzell)

Alessandro Tschirdewahn (TSV Meckenbeuren)

Phillip Schlachter (SGM Unterzeil/Seibranz)

---

Mittelfeld

Jonas Kaufmann (SGM Unterzeil/Seibranz)

Michael Koch (FC Leutkirch)

Robin Siegel (SV Weingarten)

Marcel Striegel (SV Weingarten)

---

Angriff

Noah Roggors (SGM Unterzeil/Seibranz)

Manfred Kraus (SV Vogt)

Noah Hecht (SV Bergatreute)

---

❗ In der FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

___________________________________________________________________________

Aufrufe: 018.12.2025, 07:30 Uhr
Lasse SchetschineAutor