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Bezirksliga Bodensee: Der Spielplan steht fest und ist online
Alle Termine der Saison 2026/2027 im Überblick.
von red · Heute, 06:30 Uhr · 0 Leser
Der Spielplan der Bezirksliga Bodensee der Saison 2026/2027 steht fest. Dieser ist bei FuPa online.
1. Spieltag
So., 16.08.26 15:00 Uhr VfL Brochenzell - Union Meckenbeuren/Kehlen
So., 16.08.26 15:00 Uhr FV Ravensburg II - SGM Unterzeil/Seibranz
So., 16.08.26 15:00 Uhr SV Baindt - TSG Ailingen
So., 16.08.26 15:00 Uhr TSV Tettnang - SV Aichstetten
So., 16.08.26 15:00 Uhr SV Kressbronn - SG Baienfurt
So., 16.08.26 15:00 Uhr SV Weingarten - FC Isny
So., 16.08.26 15:00 Uhr SV Vogt - TSV Berg II
So., 16.08.26 15:00 Uhr SV Oberzell - SV Maierhöfen/Grünenbach
2. Spieltag
So., 23.08.26 15:00 Uhr TSV Berg II - SV Weingarten
So., 23.08.26 15:00 Uhr FC Isny - SV Kressbronn
So., 23.08.26 15:00 Uhr SG Baienfurt - TSV Tettnang
So., 23.08.26 15:00 Uhr SV Aichstetten - SV Baindt
So., 23.08.26 15:00 Uhr TSG Ailingen - FV Ravensburg II
So., 23.08.26 15:00 Uhr SGM Unterzeil/Seibranz - SV Oberzell
So., 23.08.26 15:00 Uhr SV Maierhöfen/Grünenbach - VfL Brochenzell
So., 23.08.26 15:00 Uhr Union Meckenbeuren/Kehlen - SV Vogt
3. Spieltag
So., 30.08.26 15:00 Uhr VfL Brochenzell - SV Vogt
So., 30.08.26 15:00 Uhr FV Ravensburg II - SV Aichstetten
So., 30.08.26 15:00 Uhr SV Baindt - SG Baienfurt
So., 30.08.26 15:00 Uhr TSV Tettnang - FC Isny
So., 30.08.26 15:00 Uhr SV Kressbronn - TSV Berg II
So., 30.08.26 15:00 Uhr SV Weingarten - Union Meckenbeuren/Kehlen
So., 30.08.26 15:00 Uhr SV Maierhöfen/Grünenbach - SGM Unterzeil/Seibranz
So., 30.08.26 15:00 Uhr SV Oberzell - TSG Ailingen
4. Spieltag
So., 06.09.26 15:00 Uhr TSV Berg II - TSV Tettnang
So., 06.09.26 15:00 Uhr FC Isny - SV Baindt
So., 06.09.26 15:00 Uhr SG Baienfurt - FV Ravensburg II
So., 06.09.26 15:00 Uhr SV Aichstetten - SV Oberzell
So., 06.09.26 15:00 Uhr TSG Ailingen - SV Maierhöfen/Grünenbach
So., 06.09.26 15:00 Uhr SGM Unterzeil/Seibranz - VfL Brochenzell
So., 06.09.26 15:00 Uhr SV Vogt - SV Weingarten
So., 06.09.26 15:00 Uhr Union Meckenbeuren/Kehlen - SV Kressbronn
5. Spieltag
Fr., 11.09.26 18:00 Uhr SV Maierhöfen/Grünenbach - SV Aichstetten
So., 13.09.26 15:00 Uhr VfL Brochenzell - SV Weingarten
So., 13.09.26 15:00 Uhr FV Ravensburg II - FC Isny
So., 13.09.26 15:00 Uhr SV Baindt - TSV Berg II
So., 13.09.26 15:00 Uhr TSV Tettnang - Union Meckenbeuren/Kehlen
So., 13.09.26 15:00 Uhr SV Kressbronn - SV Vogt
So., 13.09.26 15:00 Uhr SGM Unterzeil/Seibranz - TSG Ailingen
So., 13.09.26 15:00 Uhr SV Oberzell - SG Baienfurt
6. Spieltag
So., 20.09.26 15:00 Uhr TSV Berg II - FV Ravensburg II
So., 20.09.26 15:00 Uhr FC Isny - SV Oberzell
So., 20.09.26 15:00 Uhr SG Baienfurt - SV Maierhöfen/Grünenbach
So., 20.09.26 15:00 Uhr SV Aichstetten - SGM Unterzeil/Seibranz
So., 20.09.26 15:00 Uhr TSG Ailingen - VfL Brochenzell
So., 20.09.26 15:00 Uhr SV Weingarten - SV Kressbronn
So., 20.09.26 15:00 Uhr SV Vogt - TSV Tettnang
So., 20.09.26 15:00 Uhr Union Meckenbeuren/Kehlen - SV Baindt
7. Spieltag
So., 27.09.26 15:00 Uhr VfL Brochenzell - SV Kressbronn
So., 27.09.26 15:00 Uhr FV Ravensburg II - Union Meckenbeuren/Kehlen
So., 27.09.26 15:00 Uhr SV Baindt - SV Vogt
So., 27.09.26 15:00 Uhr TSV Tettnang - SV Weingarten
So., 27.09.26 15:00 Uhr TSG Ailingen - SV Aichstetten
So., 27.09.26 15:00 Uhr SGM Unterzeil/Seibranz - SG Baienfurt
So., 27.09.26 15:00 Uhr SV Maierhöfen/Grünenbach - FC Isny
So., 27.09.26 15:00 Uhr SV Oberzell - TSV Berg II
8. Spieltag
So., 04.10.26 15:00 Uhr TSV Berg II - SV Maierhöfen/Grünenbach
So., 04.10.26 15:00 Uhr FC Isny - SGM Unterzeil/Seibranz
So., 04.10.26 15:00 Uhr SG Baienfurt - TSG Ailingen
So., 04.10.26 15:00 Uhr SV Aichstetten - VfL Brochenzell
So., 04.10.26 15:00 Uhr SV Kressbronn - TSV Tettnang
So., 04.10.26 15:00 Uhr SV Weingarten - SV Baindt
So., 04.10.26 15:00 Uhr SV Vogt - FV Ravensburg II
So., 04.10.26 15:00 Uhr Union Meckenbeuren/Kehlen - SV Oberzell
9. Spieltag
So., 11.10.26 15:00 Uhr VfL Brochenzell - TSV Tettnang
So., 11.10.26 15:00 Uhr FV Ravensburg II - SV Weingarten
So., 11.10.26 15:00 Uhr SV Baindt - SV Kressbronn
So., 11.10.26 15:00 Uhr SV Aichstetten - SG Baienfurt
So., 11.10.26 15:00 Uhr TSG Ailingen - FC Isny
So., 11.10.26 15:00 Uhr SGM Unterzeil/Seibranz - TSV Berg II
So., 11.10.26 15:00 Uhr SV Maierhöfen/Grünenbach - Union Meckenbeuren/Kehlen
So., 11.10.26 15:00 Uhr SV Oberzell - SV Vogt
10. Spieltag
So., 18.10.26 15:00 Uhr TSV Berg II - TSG Ailingen
So., 18.10.26 15:00 Uhr FC Isny - SV Aichstetten
So., 18.10.26 15:00 Uhr SG Baienfurt - VfL Brochenzell
So., 18.10.26 15:00 Uhr TSV Tettnang - SV Baindt
So., 18.10.26 15:00 Uhr SV Kressbronn - FV Ravensburg II
So., 18.10.26 15:00 Uhr SV Weingarten - SV Oberzell
So., 18.10.26 15:00 Uhr SV Vogt - SV Maierhöfen/Grünenbach
So., 18.10.26 15:00 Uhr Union Meckenbeuren/Kehlen - SGM Unterzeil/Seibranz
11. Spieltag
So., 25.10.26 15:00 Uhr VfL Brochenzell - SV Baindt
So., 25.10.26 15:00 Uhr FV Ravensburg II - TSV Tettnang
So., 25.10.26 15:00 Uhr SG Baienfurt - FC Isny
So., 25.10.26 15:00 Uhr SV Aichstetten - TSV Berg II
So., 25.10.26 15:00 Uhr TSG Ailingen - Union Meckenbeuren/Kehlen
So., 25.10.26 15:00 Uhr SGM Unterzeil/Seibranz - SV Vogt
So., 25.10.26 15:00 Uhr SV Maierhöfen/Grünenbach - SV Weingarten
So., 25.10.26 15:00 Uhr SV Oberzell - SV Kressbronn
12. Spieltag
So., 01.11.26 14:30 Uhr TSV Berg II - SG Baienfurt
So., 01.11.26 14:30 Uhr FC Isny - VfL Brochenzell
So., 01.11.26 14:30 Uhr SV Baindt - FV Ravensburg II
So., 01.11.26 14:30 Uhr TSV Tettnang - SV Oberzell
So., 01.11.26 14:30 Uhr SV Kressbronn - SV Maierhöfen/Grünenbach
So., 01.11.26 14:30 Uhr SV Weingarten - SGM Unterzeil/Seibranz
So., 01.11.26 14:30 Uhr SV Vogt - TSG Ailingen
So., 01.11.26 14:30 Uhr Union Meckenbeuren/Kehlen - SV Aichstetten
13. Spieltag
So., 08.11.26 14:30 Uhr VfL Brochenzell - FV Ravensburg II
So., 08.11.26 14:30 Uhr FC Isny - TSV Berg II
So., 08.11.26 14:30 Uhr SG Baienfurt - Union Meckenbeuren/Kehlen
So., 08.11.26 14:30 Uhr SV Aichstetten - SV Vogt
So., 08.11.26 14:30 Uhr TSG Ailingen - SV Weingarten
So., 08.11.26 14:30 Uhr SGM Unterzeil/Seibranz - SV Kressbronn
So., 08.11.26 14:30 Uhr SV Maierhöfen/Grünenbach - TSV Tettnang
So., 08.11.26 14:30 Uhr SV Oberzell - SV Baindt
14. Spieltag
So., 15.11.26 14:30 Uhr VfL Brochenzell - TSV Berg II
So., 15.11.26 14:30 Uhr FV Ravensburg II - SV Oberzell
So., 15.11.26 14:30 Uhr SV Baindt - SV Maierhöfen/Grünenbach
So., 15.11.26 14:30 Uhr TSV Tettnang - SGM Unterzeil/Seibranz
So., 15.11.26 14:30 Uhr SV Kressbronn - TSG Ailingen
So., 15.11.26 14:30 Uhr SV Weingarten - SV Aichstetten
So., 15.11.26 14:30 Uhr SV Vogt - SG Baienfurt
So., 15.11.26 14:30 Uhr Union Meckenbeuren/Kehlen - FC Isny
15. Spieltag
Sa., 21.11.26 14:30 Uhr TSV Berg II - Union Meckenbeuren/Kehlen
Sa., 21.11.26 14:30 Uhr FC Isny - SV Vogt
Sa., 21.11.26 14:30 Uhr SG Baienfurt - SV Weingarten
Sa., 21.11.26 14:30 Uhr SV Aichstetten - SV Kressbronn
Sa., 21.11.26 14:30 Uhr TSG Ailingen - TSV Tettnang
Sa., 21.11.26 14:30 Uhr SGM Unterzeil/Seibranz - SV Baindt
Sa., 21.11.26 14:30 Uhr SV Maierhöfen/Grünenbach - FV Ravensburg II
Sa., 21.11.26 14:30 Uhr SV Oberzell - VfL Brochenzell
16. Spieltag
So., 29.11.26 14:30 Uhr Union Meckenbeuren/Kehlen - VfL Brochenzell
So., 29.11.26 14:30 Uhr SGM Unterzeil/Seibranz - FV Ravensburg II
So., 29.11.26 14:30 Uhr TSG Ailingen - SV Baindt
So., 29.11.26 14:30 Uhr SV Aichstetten - TSV Tettnang
So., 29.11.26 14:30 Uhr SG Baienfurt - SV Kressbronn
So., 29.11.26 14:30 Uhr FC Isny - SV Weingarten
So., 29.11.26 14:30 Uhr TSV Berg II - SV Vogt
So., 29.11.26 14:30 Uhr SV Maierhöfen/Grünenbach - SV Oberzell
17. Spieltag
So., 07.03.27 15:00 Uhr SV Weingarten - TSV Berg II
So., 07.03.27 15:00 Uhr SV Kressbronn - FC Isny
So., 07.03.27 15:00 Uhr TSV Tettnang - SG Baienfurt
So., 07.03.27 15:00 Uhr SV Baindt - SV Aichstetten
So., 07.03.27 15:00 Uhr FV Ravensburg II - TSG Ailingen
So., 07.03.27 15:00 Uhr SV Oberzell - SGM Unterzeil/Seibranz
So., 07.03.27 15:00 Uhr VfL Brochenzell - SV Maierhöfen/Grünenbach
So., 07.03.27 15:00 Uhr SV Vogt - Union Meckenbeuren/Kehlen
18. Spieltag
So., 14.03.27 15:00 Uhr SV Vogt - VfL Brochenzell
So., 14.03.27 15:00 Uhr SV Aichstetten - FV Ravensburg II
So., 14.03.27 15:00 Uhr SG Baienfurt - SV Baindt
So., 14.03.27 15:00 Uhr FC Isny - TSV Tettnang
So., 14.03.27 15:00 Uhr TSV Berg II - SV Kressbronn
So., 14.03.27 15:00 Uhr Union Meckenbeuren/Kehlen - SV Weingarten
So., 14.03.27 15:00 Uhr SGM Unterzeil/Seibranz - SV Maierhöfen/Grünenbach
So., 14.03.27 15:00 Uhr TSG Ailingen - SV Oberzell
19. Spieltag
So., 21.03.27 15:00 Uhr TSV Tettnang - TSV Berg II
So., 21.03.27 15:00 Uhr SV Baindt - FC Isny
So., 21.03.27 15:00 Uhr FV Ravensburg II - SG Baienfurt
So., 21.03.27 15:00 Uhr SV Oberzell - SV Aichstetten
So., 21.03.27 15:00 Uhr SV Maierhöfen/Grünenbach - TSG Ailingen
So., 21.03.27 15:00 Uhr VfL Brochenzell - SGM Unterzeil/Seibranz
So., 21.03.27 15:00 Uhr SV Weingarten - SV Vogt
So., 21.03.27 15:00 Uhr SV Kressbronn - Union Meckenbeuren/Kehlen
20. Spieltag
Mo., 29.03.27 15:00 Uhr SV Weingarten - VfL Brochenzell
Mo., 29.03.27 15:00 Uhr FC Isny - FV Ravensburg II
Mo., 29.03.27 15:00 Uhr TSV Berg II - SV Baindt
Mo., 29.03.27 15:00 Uhr Union Meckenbeuren/Kehlen - TSV Tettnang
Mo., 29.03.27 15:00 Uhr SV Vogt - SV Kressbronn
Mo., 29.03.27 15:00 Uhr TSG Ailingen - SGM Unterzeil/Seibranz
Mo., 29.03.27 15:00 Uhr SV Aichstetten - SV Maierhöfen/Grünenbach
Mo., 29.03.27 15:00 Uhr SG Baienfurt - SV Oberzell
21. Spieltag
So., 04.04.27 15:00 Uhr FV Ravensburg II - TSV Berg II
So., 04.04.27 15:00 Uhr SV Oberzell - FC Isny
So., 04.04.27 15:00 Uhr SV Maierhöfen/Grünenbach - SG Baienfurt
So., 04.04.27 15:00 Uhr SGM Unterzeil/Seibranz - SV Aichstetten
So., 04.04.27 15:00 Uhr VfL Brochenzell - TSG Ailingen
So., 04.04.27 15:00 Uhr SV Kressbronn - SV Weingarten
So., 04.04.27 15:00 Uhr TSV Tettnang - SV Vogt
So., 04.04.27 15:00 Uhr SV Baindt - Union Meckenbeuren/Kehlen
22. Spieltag
So., 11.04.27 15:00 Uhr SV Kressbronn - VfL Brochenzell
So., 11.04.27 15:00 Uhr Union Meckenbeuren/Kehlen - FV Ravensburg II
So., 11.04.27 15:00 Uhr SV Vogt - SV Baindt
So., 11.04.27 15:00 Uhr SV Weingarten - TSV Tettnang
So., 11.04.27 15:00 Uhr SV Aichstetten - TSG Ailingen
So., 11.04.27 15:00 Uhr SG Baienfurt - SGM Unterzeil/Seibranz
So., 11.04.27 15:00 Uhr FC Isny - SV Maierhöfen/Grünenbach
So., 11.04.27 15:00 Uhr TSV Berg II - SV Oberzell
23. Spieltag
So., 18.04.27 15:00 Uhr SV Maierhöfen/Grünenbach - TSV Berg II
So., 18.04.27 15:00 Uhr SGM Unterzeil/Seibranz - FC Isny
So., 18.04.27 15:00 Uhr TSG Ailingen - SG Baienfurt
So., 18.04.27 15:00 Uhr VfL Brochenzell - SV Aichstetten
So., 18.04.27 15:00 Uhr TSV Tettnang - SV Kressbronn
So., 18.04.27 15:00 Uhr SV Baindt - SV Weingarten
So., 18.04.27 15:00 Uhr FV Ravensburg II - SV Vogt
So., 18.04.27 15:00 Uhr SV Oberzell - Union Meckenbeuren/Kehlen
24. Spieltag
So., 25.04.27 15:00 Uhr TSV Tettnang - VfL Brochenzell
So., 25.04.27 15:00 Uhr SV Weingarten - FV Ravensburg II
So., 25.04.27 15:00 Uhr SV Kressbronn - SV Baindt
So., 25.04.27 15:00 Uhr SG Baienfurt - SV Aichstetten
So., 25.04.27 15:00 Uhr FC Isny - TSG Ailingen
So., 25.04.27 15:00 Uhr TSV Berg II - SGM Unterzeil/Seibranz
So., 25.04.27 15:00 Uhr Union Meckenbeuren/Kehlen - SV Maierhöfen/Grünenbach
So., 25.04.27 15:00 Uhr SV Vogt - SV Oberzell
25. Spieltag
So., 02.05.27 15:00 Uhr TSG Ailingen - TSV Berg II
So., 02.05.27 15:00 Uhr SV Aichstetten - FC Isny
So., 02.05.27 15:00 Uhr VfL Brochenzell - SG Baienfurt
So., 02.05.27 15:00 Uhr SV Baindt - TSV Tettnang
So., 02.05.27 15:00 Uhr FV Ravensburg II - SV Kressbronn
So., 02.05.27 15:00 Uhr SV Oberzell - SV Weingarten
So., 02.05.27 15:00 Uhr SV Maierhöfen/Grünenbach - SV Vogt
So., 02.05.27 15:00 Uhr SGM Unterzeil/Seibranz - Union Meckenbeuren/Kehlen
26. Spieltag
So., 09.05.27 15:00 Uhr SV Baindt - VfL Brochenzell
So., 09.05.27 15:00 Uhr TSV Tettnang - FV Ravensburg II
So., 09.05.27 15:00 Uhr FC Isny - SG Baienfurt
So., 09.05.27 15:00 Uhr TSV Berg II - SV Aichstetten
So., 09.05.27 15:00 Uhr Union Meckenbeuren/Kehlen - TSG Ailingen
So., 09.05.27 15:00 Uhr SV Vogt - SGM Unterzeil/Seibranz
So., 09.05.27 15:00 Uhr SV Weingarten - SV Maierhöfen/Grünenbach
So., 09.05.27 15:00 Uhr SV Kressbronn - SV Oberzell
27. Spieltag
Sa., 15.05.27 15:00 Uhr SG Baienfurt - TSV Berg II
Sa., 15.05.27 15:00 Uhr VfL Brochenzell - FC Isny
Sa., 15.05.27 15:00 Uhr SV Oberzell - TSV Tettnang
Sa., 15.05.27 15:00 Uhr SV Maierhöfen/Grünenbach - SV Kressbronn
Sa., 15.05.27 15:00 Uhr SGM Unterzeil/Seibranz - SV Weingarten
Sa., 15.05.27 15:00 Uhr TSG Ailingen - SV Vogt
Sa., 15.05.27 15:00 Uhr SV Aichstetten - Union Meckenbeuren/Kehlen
Mo., 17.05.27 15:00 Uhr FV Ravensburg II - SV Baindt
28. Spieltag
So., 23.05.27 15:00 Uhr FV Ravensburg II - VfL Brochenzell
So., 23.05.27 15:00 Uhr TSV Berg II - FC Isny
So., 23.05.27 15:00 Uhr Union Meckenbeuren/Kehlen - SG Baienfurt
So., 23.05.27 15:00 Uhr SV Vogt - SV Aichstetten
So., 23.05.27 15:00 Uhr SV Weingarten - TSG Ailingen
So., 23.05.27 15:00 Uhr SV Kressbronn - SGM Unterzeil/Seibranz
So., 23.05.27 15:00 Uhr TSV Tettnang - SV Maierhöfen/Grünenbach
So., 23.05.27 15:00 Uhr SV Baindt - SV Oberzell
29. Spieltag
So., 30.05.27 15:00 Uhr TSV Berg II - VfL Brochenzell
So., 30.05.27 15:00 Uhr SV Oberzell - FV Ravensburg II
So., 30.05.27 15:00 Uhr SV Maierhöfen/Grünenbach - SV Baindt
So., 30.05.27 15:00 Uhr SGM Unterzeil/Seibranz - TSV Tettnang
So., 30.05.27 15:00 Uhr TSG Ailingen - SV Kressbronn
So., 30.05.27 15:00 Uhr SV Aichstetten - SV Weingarten
So., 30.05.27 15:00 Uhr SG Baienfurt - SV Vogt
So., 30.05.27 15:00 Uhr FC Isny - Union Meckenbeuren/Kehlen
30. Spieltag
So., 06.06.27 15:00 Uhr Union Meckenbeuren/Kehlen - TSV Berg II
So., 06.06.27 15:00 Uhr SV Vogt - FC Isny
So., 06.06.27 15:00 Uhr SV Weingarten - SG Baienfurt
So., 06.06.27 15:00 Uhr SV Kressbronn - SV Aichstetten
So., 06.06.27 15:00 Uhr TSV Tettnang - TSG Ailingen
So., 06.06.27 15:00 Uhr SV Baindt - SGM Unterzeil/Seibranz
So., 06.06.27 15:00 Uhr FV Ravensburg II - SV Maierhöfen/Grünenbach
So., 06.06.27 15:00 Uhr VfL Brochenzell - SV Oberzell