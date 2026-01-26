Bezirksliga Bodensee: Alle Meister von 1978/79 bis heute

 2026-01-20T07:14:11.657Z

Bevor die Bezirksliga Bodensee in den Spielbetrieb zurückkehrt, wirft FuPa einen Blick in die Vergangenheit und damit auf alle Meister und Vizemeister der letzten Jahre.

In der ewigen Tabelle liegt die TSG Bad Wurzach mit 1283 Punkten auf Platz eins, dahinter folgt der TSV Tettnang mit 1167 Punkten auf Platz zwei. Mit 1129 Punkten belegt die SG Kißlegg den dritten Platz.

Zur Übersicht geht es außerdem hier.

Alle Meister der Bezirksliga Bodensee der letzten Jahre

Saison 2024/25

Meister: SV Kressbronn

Vizemeister: SV Vogt

Saison 2023/24

Meister: SV Oberzell

Vizemeister: FC Leutkirch

Saison 2022/23

Meister: SV Baindt

Vizemeister: TSG Ailingen

Saison 2021/22

Meister: TSV Heimenkirch

Vizemeister: SV Oberzell

Saison 2020/21 (Es gab in dieser Spielezeit keine Aufsteiger)

Meister: TSV Heimenkirch

Vizemeister: SV Oberzell

Saison 2019/20

Meister: TSV Eschach

Vizemeister: SV Beuren

Saison 2018/19

Meister: SV Weingarten

Vizemeister: TSV Heimenkirch

Saison 2017/18

Meister: SG Kißlegg

Vizemeister: FC Leutkirch

Saison 2016/17

Meister: TSV Heimenkirch

Vizemeister: FC Isny

Saison 2015/16

Meister: TSV Eschach

Vizemeister: TSV Heimenkirch

Saison 2014/15

Meister: SV Maierhöfen/Grünenbach

Vizemeister: FC Isny

Saison 2013/14

Meister: SG Kißlegg

Vizemeister: SG Argental

Saison 2012/13

Meister: SV Weingarten

Vizemeister: SV Haisterkirch

Saison 2011/12

Meister: SG Kißlegg

Vizemeister: SV Amtzell

Saison 2010/11

Meister: SV Kehlen

Vizemeister: SG Kißlegg

Saison 2009/10

Meister: FV Ravensburg II

Vizemeister: SV Seibranz

Saison 2008/09

Meister: TSV Berg

Vizemeister: TSG Bad Wurzach

Saison 2007/08

Meister: SV Oberteuringen

Vizemeister: TSV Berg

Saison 2006/07

Meister: TSV Tettnang

Vizemeister: SV Oberteuringen

Saison 2005/06

Meister: SV Mochenwangen

Vizemeister: SV Fronhofen

Saison 2004/05

Meister: TSV Tettnang

Vizemeister: SV Fronhofen

Saison 2003/04

Meister: Mochenwangen

Vizemeister: SV Weingarten

Saison 2002/03

Meister: SV Vogt

Vizemeister: SV Weingarten

Saison 2001/02

Meister: TSV Tettnang

Vizemeister: FC Lindenberg

Saison 2000/01

Meister: SV Oberteuringen

Vizemeister: SV Weingarten

Saison 1999/00

Meister: SV Oberzell

Vizemeister: SV Fronhofen

Saison 1998/99

Meister: FV Bad Waldsee

Vizemeister: SV Oberzell

Saison 1997/98

Meister: SG Kißlegg

Vizemeister: SV Oberzell

Saison 1996/97

Meister: SV Weingarten

Vizemeister: SV Kehlen

Saison 1995/96

Meister: TSV Meckenbeuren

Vizemeister: SV Kehlen

Saison 1994/95

Meister: SG Baienfurt

Vizemeister: SV Oberteuringen

Saison 1993/94

Meister: FC Lindenberg

Vizemeister: TSV Tettnang

Saison 1992/93

Meister: SV Weiler

Vizemeister: FC Lindenberg

Saison 1991/92

Meister: SV Kressbronn

Vizemeister: FC Leutkirch

Saison 1990/91

Meister: SV Weingarten

Vizemeister: FC Lindenberg

Saison 1989/90

Meister: SV Oberteuringen

Vizemeister: SV Weissenau

Saison 1988/89

Meister: TSGBad Wurzach

Vizemeister: SV Weiler

Saison 1987/88

Meister: FC Lindenberg

Vizemeister: TSV Tettnang

Saison 1986/87

Meister: SV Kressbronn

Vizemeister: FC Lindenberg

Saison 1985/86

Meister: TSV Meckenbeuren

Vizemeister: SG Aulendorf

Saison 1984/85

Meister: SV Bergatreute

Vizemeister: TSV Meckenbeuren

Saison 1983/84

Meister: SV Weingarten

Vizemeister: FC Lindenberg

Saison 1982/83

Meister: FC Isny

Vizemeister: TSG Bad Wurzach

Saison 1981/82

Meister: SpVgg Lindau

Vizemeister: TSG Bad Wurzach

Saison 1980/81

Meister: SG Aulendorf

Vizemeister: SpVgg Lindau

Saison 1979/80

Meister: VfB Friedrichahfen II

Vizemeister: SG Aulendorf

Saison 1978/79

Meister: TSG Bad Wurzach

Vizemeister: TSV Meckenbeuren

