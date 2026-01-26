Bezirksliga Bodensee: Alle Meister von 1978/79 bis heute

Saison 2023/24
Meister: SV Oberzell
Vizemeister: FC Leutkirch
Saison 2022/23
Meister: SV Baindt
Vizemeister: TSG Ailingen
Saison 2021/22
Meister: TSV Heimenkirch
Vizemeister: SV Oberzell
Saison 2020/21 (Es gab in dieser Spielezeit keine Aufsteiger)
Meister: TSV Heimenkirch
Vizemeister: SV Oberzell
Saison 2019/20
Meister: TSV Eschach
Vizemeister: SV Beuren
Saison 2018/19
Meister: SV Weingarten
Vizemeister: TSV Heimenkirch
Saison 2017/18
Meister: SG Kißlegg
Vizemeister: FC Leutkirch
Saison 2016/17
Meister: TSV Heimenkirch
Vizemeister: FC Isny
Saison 2015/16
Meister: TSV Eschach
Vizemeister: TSV Heimenkirch
Saison 2014/15
Meister: SV Maierhöfen/Grünenbach
Vizemeister: FC Isny
Saison 2013/14
Meister: SG Kißlegg
Vizemeister: SG Argental
Saison 2012/13
Meister: SV Weingarten
Vizemeister: SV Haisterkirch
Saison 2011/12
Meister: SG Kißlegg
Vizemeister: SV Amtzell
Saison 2010/11
Meister: SV Kehlen
Vizemeister: SG Kißlegg
Saison 2009/10
Meister: FV Ravensburg II
Vizemeister: SV Seibranz
Saison 2008/09
Meister: TSV Berg
Vizemeister: TSG Bad Wurzach
Saison 2007/08
Meister: SV Oberteuringen
Vizemeister: TSV Berg
Saison 2006/07
Meister: TSV Tettnang
Vizemeister: SV Oberteuringen
Saison 2005/06
Meister: SV Mochenwangen
Vizemeister: SV Fronhofen
Saison 2004/05
Meister: TSV Tettnang
Vizemeister: SV Fronhofen
Saison 2003/04
Meister: Mochenwangen
Vizemeister: SV Weingarten
Saison 2002/03
Meister: SV Vogt
Vizemeister: SV Weingarten
Saison 2001/02
Meister: TSV Tettnang
Vizemeister: FC Lindenberg
Saison 2000/01
Meister: SV Oberteuringen
Vizemeister: SV Weingarten
Saison 1999/00
Meister: SV Oberzell
Vizemeister: SV Fronhofen
Saison 1998/99
Meister: FV Bad Waldsee
Vizemeister: SV Oberzell
Saison 1997/98
Meister: SG Kißlegg
Vizemeister: SV Oberzell
Saison 1996/97
Meister: SV Weingarten
Vizemeister: SV Kehlen
Saison 1995/96
Meister: TSV Meckenbeuren
Vizemeister: SV Kehlen
Saison 1994/95
Meister: SG Baienfurt
Vizemeister: SV Oberteuringen
Saison 1993/94
Meister: FC Lindenberg
Vizemeister: TSV Tettnang
Saison 1992/93
Meister: SV Weiler
Vizemeister: FC Lindenberg
Saison 1991/92
Meister: SV Kressbronn
Vizemeister: FC Leutkirch
Saison 1990/91
Meister: SV Weingarten
Vizemeister: FC Lindenberg
Saison 1989/90
Meister: SV Oberteuringen
Vizemeister: SV Weissenau
Saison 1988/89
Meister: TSGBad Wurzach
Vizemeister: SV Weiler
Saison 1987/88
Meister: FC Lindenberg
Vizemeister: TSV Tettnang
Saison 1986/87
Meister: SV Kressbronn
Vizemeister: FC Lindenberg
Saison 1985/86
Meister: TSV Meckenbeuren
Vizemeister: SG Aulendorf
Saison 1984/85
Meister: SV Bergatreute
Vizemeister: TSV Meckenbeuren
Saison 1983/84
Meister: SV Weingarten
Vizemeister: FC Lindenberg
Saison 1982/83
Meister: FC Isny
Vizemeister: TSG Bad Wurzach
Saison 1981/82
Meister: SpVgg Lindau
Vizemeister: TSG Bad Wurzach
Saison 1980/81
Meister: SG Aulendorf
Vizemeister: SpVgg Lindau
Saison 1979/80
Meister: VfB Friedrichahfen II
Vizemeister: SG Aulendorf
Saison 1978/79
Meister: TSG Bad Wurzach
Vizemeister: TSV Meckenbeuren