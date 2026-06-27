 2026-06-24T10:25:44.617Z

Allgemeines

Bezirksliga Bodensee 2026/27: Das Teilnehmerfeld

UPDATE +++ Überblick auf alle Teams für die neue Saison.

von Timo Babic · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Jonas Baier

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Bezirksliga Bodensee
TSV Berg II
SG Baienfurt
FC Isny
FV Ravensb. II

Die Saison 2025/2026 ist beendet. In den württembergischen Bezirksligen wurden alle Startplätze für die neue Spielzeit vergeben. Aus den vier württembergischen Landesligen mussten auch in dieser Saison wieder einige Teams den Abstieg in die Bezirksliga verkraften. Auf der anderen Seite schafften es zahlreiche Teams aus den jeweiligen Kreisligen in die Bezirksliga aufzusteigen. Daher ergibt sich für jedes Jahr aufs neue ein neu gemischtes Feld aus spannenden Teams, die an der Spitze und im Keller um ihre jeweiligen Ziele kämpfen werden. FuPa wirft daher einen Blick auf das Teilnehmerfeld.

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Bezirksliga Bodensee: Teilnehmer 2026/27

  1. TSV Berg II (Aufsteiger)

  2. SG Baienfurt (Aufsteiger)

  3. FC Isny (Aufsteiger)

  4. FV Ravensburg II

  5. TSV Tettnang

  6. SV Oberzell

  7. SV Weingarten

  8. SGM Unterzeil/Seibranz

  9. SV Baindt

  10. SV Vogt

  11. SV Maierhöfen/Grünenbach

  12. SV Aichstetten

  13. Union Meckenbeuren/Kehlen

  14. VfL Brochenzell

  15. TSG Ailingen

  16. SV Kressbronn (Absteiger)

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